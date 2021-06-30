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РФПИ ответил на претензии Гватемалы по "Спутнику V"
РФПИ ответил на претензии Гватемалы по "Спутнику V" - РИА Новости, 30.06.2021
РФПИ ответил на претензии Гватемалы по "Спутнику V"
Москва направит в Гватемалу обещанную партию "Спутника V", заявил РИА Новости представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T10:22
2021-06-30T10:44
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вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
сергей лавров
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Москва направит в Гватемалу обещанную партию "Спутника V", заявил РИА Новости представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).Накануне глава Минздрава Гватемалы Амелия Флорес на встрече с депутатами сказала, что добивается от России возврата средств за "Спутник V" из-за нарушения сроков исполнения договоров. Запись беседы опубликовала в Twitter журналист Андреа Домингес.Пока в республику доставили лишь небольшую часть из общего числа уже оплаченных доз российской вакцины. Министр иностранных дел Педро Броло Вила, который также участвовал во встрече с конгрессменами, отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по "Спутнику V", чтобы включить в него однокомпонентный "Спутник Лайт".Гватемала одобрила применение российского препарата в конце февраля, первые поставки начались в мае. Также население прививают вакцинами Moderna и AstraZeneca, предоставленными безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX.На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров после переговоров с Броло Вилой заявил, что обсуждается возможность ускорить завоз новых партий "Спутника V".
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, сергей лавров, astrazeneca , гватемала (республика), в мире
РФПИ ответил на претензии Гватемалы по "Спутнику V"
10:22 30.06.2021 (обновлено: 10:44 30.06.2021)
 
© пресс-служба посольства РФ в Гватемале / Перейти в фотобанкГруз российской вакцины Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 прибыл самолетом в Гватемалу
Груз российской вакцины Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 прибыл самолетом в Гватемалу
© пресс-служба посольства РФ в Гватемале
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РФПИ заявил, что два самолета с российской вакциной "Спутник V" прибудут в Гватемалу

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Москва направит в Гватемалу обещанную партию "Спутника V", заявил РИА Новости представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"Один самолет с вакциной <...> должен прибыть <...> на этой неделе. Еще один борт с грузом вакцины прибудет уже в начале следующей недели в рамках исполнения контрактных обязательств", — прокомментировал он заявление властей этой латиноамериканской страны о задержках с поставками.
Накануне глава Минздрава Гватемалы Амелия Флорес на встрече с депутатами сказала, что добивается от России возврата средств за "Спутник V" из-за нарушения сроков исполнения договоров. Запись беседы опубликовала в Twitter журналист Андреа Домингес.
Пока в республику доставили лишь небольшую часть из общего числа уже оплаченных доз российской вакцины. Министр иностранных дел Педро Броло Вила, который также участвовал во встрече с конгрессменами, отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по "Спутнику V", чтобы включить в него однокомпонентный "Спутник Лайт".
Гватемала одобрила применение российского препарата в конце февраля, первые поставки начались в мае. Также население прививают вакцинами Moderna и AstraZeneca, предоставленными безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX.
На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров после переговоров с Броло Вилой заявил, что обсуждается возможность ускорить завоз новых партий "Спутника V".
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийСергей ЛавровAstraZenecaГватемала (республика)В мире
 
 
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