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РФПИ ответил на претензии Гватемалы по "Спутнику V"
РФПИ ответил на претензии Гватемалы по "Спутнику V" - РИА Новости, 30.06.2021
РФПИ ответил на претензии Гватемалы по "Спутнику V"
Москва направит в Гватемалу обещанную партию "Спутника V", заявил РИА Новости представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T10:22
2021-06-30T10:22
2021-06-30T10:44
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
сергей лавров
astrazeneca
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Москва направит в Гватемалу обещанную партию "Спутника V", заявил РИА Новости представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).Накануне глава Минздрава Гватемалы Амелия Флорес на встрече с депутатами сказала, что добивается от России возврата средств за "Спутник V" из-за нарушения сроков исполнения договоров. Запись беседы опубликовала в Twitter журналист Андреа Домингес.Пока в республику доставили лишь небольшую часть из общего числа уже оплаченных доз российской вакцины. Министр иностранных дел Педро Броло Вила, который также участвовал во встрече с конгрессменами, отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по "Спутнику V", чтобы включить в него однокомпонентный "Спутник Лайт".Гватемала одобрила применение российского препарата в конце февраля, первые поставки начались в мае. Также население прививают вакцинами Moderna и AstraZeneca, предоставленными безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX.На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров после переговоров с Броло Вилой заявил, что обсуждается возможность ускорить завоз новых партий "Спутника V".
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РИА Новости
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РИА Новости
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РФПИ ответил на претензии Гватемалы по "Спутнику V"
10:22 30.06.2021 (обновлено: 10:44 30.06.2021)
РФПИ заявил, что два самолета с российской вакциной "Спутник V" прибудут в Гватемалу