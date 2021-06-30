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РФПИ ответил на претензии Гватемалы по "Спутнику V"

РФПИ ответил на претензии Гватемалы по "Спутнику V" - РИА Новости, 30.06.2021

РФПИ ответил на претензии Гватемалы по "Спутнику V"

Москва направит в Гватемалу обещанную партию "Спутника V", заявил РИА Новости представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T10:22

2021-06-30T10:22

2021-06-30T10:44

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вакцина "спутник v"

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российский фонд прямых инвестиций

сергей лавров

astrazeneca

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Москва направит в Гватемалу обещанную партию "Спутника V", заявил РИА Новости представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).Накануне глава Минздрава Гватемалы Амелия Флорес на встрече с депутатами сказала, что добивается от России возврата средств за "Спутник V" из-за нарушения сроков исполнения договоров. Запись беседы опубликовала в Twitter журналист Андреа Домингес.Пока в республику доставили лишь небольшую часть из общего числа уже оплаченных доз российской вакцины. Министр иностранных дел Педро Броло Вила, который также участвовал во встрече с конгрессменами, отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по "Спутнику V", чтобы включить в него однокомпонентный "Спутник Лайт".Гватемала одобрила применение российского препарата в конце февраля, первые поставки начались в мае. Также население прививают вакцинами Moderna и AstraZeneca, предоставленными безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX.На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров после переговоров с Броло Вилой заявил, что обсуждается возможность ускорить завоз новых партий "Спутника V".

россия

гватемала (республика)

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2021

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