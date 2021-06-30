В Ивановской области пройдут соревнования по плаванию на открытой воде
ИВАНОВО, 30 июн – РИА Новости. В Кинешме Ивановской области в воскресенье, 4 июля, с соблюдением всех регламентов эпидемиологической безопасности состоятся соревнования по плаванию на открытой воде "Swimcup – Волга 2021", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Участникам предстоит посоревноваться на двух дистанциях на выбор – 1500 метров и 5000 метров. В заплыве примут участие спортсмены из 12 регионов России. Старт 5-километровой дистанции будет дан на кинешемском берегу, 1,5-километровой дистанции – на другом берегу Волги, в районе пляжа города Заволжск. Финишируют пловцы обеих дистанций – на пристани Речного вокзала Кинешмы", – сообщил собеседник агентства.
По его словам, все участники заплыва, представители оргкомитета, аккредитованные журналисты будут протестированы на коронавирус в день проведения турнира.
Кинешма впервые вошла в программу соревнований Кубка чемпионов Swimcup в 2020 году, однако из-за эпидситуации в прошлом году мероприятие перенесли. Инициативу проведения заплыва через Волгу поддержал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Оргкомитет соревнований по плаванию на открытой воде "Swimcup – Волга 2021" возглавляет заслуженный мастер спорта России, пятикратный чемпион мира, чемпион Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.