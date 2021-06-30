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В Ивановской области пройдут соревнования по плаванию на открытой воде

В Ивановской области пройдут соревнования по плаванию на открытой воде - РИА Новости, 30.06.2021

В Ивановской области пройдут соревнования по плаванию на открытой воде

В Кинешме Ивановской области в воскресенье, 4 июля, с соблюдением всех регламентов эпидемиологической безопасности состоятся соревнования по плаванию на... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:33

2021-06-30T12:33

2021-06-30T12:33

ивановская область

россия

плавание

станислав воскресенский

ивановская область

спорт

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ИВАНОВО, 30 июн – РИА Новости. В Кинешме Ивановской области в воскресенье, 4 июля, с соблюдением всех регламентов эпидемиологической безопасности состоятся соревнования по плаванию на открытой воде "Swimcup – Волга 2021", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, все участники заплыва, представители оргкомитета, аккредитованные журналисты будут протестированы на коронавирус в день проведения турнира.Кинешма впервые вошла в программу соревнований Кубка чемпионов Swimcup в 2020 году, однако из-за эпидситуации в прошлом году мероприятие перенесли. Инициативу проведения заплыва через Волгу поддержал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Оргкомитет соревнований по плаванию на открытой воде "Swimcup – Волга 2021" возглавляет заслуженный мастер спорта России, пятикратный чемпион мира, чемпион Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.

https://ria.ru/20210604/dokhody-1735596031.html

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россия, плавание, станислав воскресенский, ивановская область, спорт