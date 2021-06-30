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Ивановская область
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В Ивановской области пройдут соревнования по плаванию на открытой воде
В Ивановской области пройдут соревнования по плаванию на открытой воде - РИА Новости, 30.06.2021
В Ивановской области пройдут соревнования по плаванию на открытой воде
В Кинешме Ивановской области в воскресенье, 4 июля, с соблюдением всех регламентов эпидемиологической безопасности состоятся соревнования по плаванию на... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:33
2021-06-30T12:33
ивановская область
россия
плавание
станислав воскресенский
ивановская область
спорт
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ИВАНОВО, 30 июн – РИА Новости. В Кинешме Ивановской области в воскресенье, 4 июля, с соблюдением всех регламентов эпидемиологической безопасности состоятся соревнования по плаванию на открытой воде "Swimcup – Волга 2021", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, все участники заплыва, представители оргкомитета, аккредитованные журналисты будут протестированы на коронавирус в день проведения турнира.Кинешма впервые вошла в программу соревнований Кубка чемпионов Swimcup в 2020 году, однако из-за эпидситуации в прошлом году мероприятие перенесли. Инициативу проведения заплыва через Волгу поддержал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Оргкомитет соревнований по плаванию на открытой воде "Swimcup – Волга 2021" возглавляет заслуженный мастер спорта России, пятикратный чемпион мира, чемпион Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.
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россия, плавание, станислав воскресенский, ивановская область, спорт

В Ивановской области пройдут соревнования по плаванию на открытой воде

12:33 30.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПлавание на открытой воде
Плавание на открытой воде - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ИВАНОВО, 30 июн – РИА Новости. В Кинешме Ивановской области в воскресенье, 4 июля, с соблюдением всех регламентов эпидемиологической безопасности состоятся соревнования по плаванию на открытой воде "Swimcup – Волга 2021", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Участникам предстоит посоревноваться на двух дистанциях на выбор – 1500 метров и 5000 метров. В заплыве примут участие спортсмены из 12 регионов России. Старт 5-километровой дистанции будет дан на кинешемском берегу, 1,5-километровой дистанции – на другом берегу Волги, в районе пляжа города Заволжск. Финишируют пловцы обеих дистанций – на пристани Речного вокзала Кинешмы", – сообщил собеседник агентства.
По его словам, все участники заплыва, представители оргкомитета, аккредитованные журналисты будут протестированы на коронавирус в день проведения турнира.
Кинешма впервые вошла в программу соревнований Кубка чемпионов Swimcup в 2020 году, однако из-за эпидситуации в прошлом году мероприятие перенесли. Инициативу проведения заплыва через Волгу поддержал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Оргкомитет соревнований по плаванию на открытой воде "Swimcup – Волга 2021" возглавляет заслуженный мастер спорта России, пятикратный чемпион мира, чемпион Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.
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