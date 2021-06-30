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Наука
https://ria.ru/20210630/sneg-1739307870.html
Россиянам предрекли исчезновение снежных зим
Россиянам предрекли исчезновение снежных зим - РИА Новости, 30.06.2021
Россиянам предрекли исчезновение снежных зим
С потеплением в России постепенно понижается континентальность климата, и через несколько десятков лет снег зимой может стать аномалией, уверен заместитель... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T19:46
2021-06-30T21:56
наука
россия
земля
климат
российская академия наук
владимир семенов
москва
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. С потеплением в России постепенно понижается континентальность климата, и через несколько десятков лет снег зимой может стать аномалией, уверен заместитель директора Института физики атмосферы им А. М. Обухова РАН Владимир Семенов."Разница температур зима-лето, она сокращается на европейской территории России, то есть климат у нас движется в сторону Западной Европы, в сторону умеренности", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва". По прогнозу специалиста, уже через 30-40 лет среднесуточные зимние температуры в Москве достигнут нулевой отметки: днем будет около трех градусов тепла, ночью — в среднем три градуса мороза. "Это значит, что снег будет уже аномалией, его можно будет редко увидеть, полежит и растает. То есть так, как, примерно, грубо говоря, в Варшаве", — пояснил Семенов. При этом он уточнил, что за пределами городов не будет таких стремительных изменений. Ученые регулярно предупреждают о глобальном потеплении, которое грозит опасными последствиями для человечества. Так, по словам руководителя прогностического центра "МЕТЕО ТВ" Александра Шувалова, для всего мира станет катастрофой увеличение температур на пять градусов. В этом случае субтропическому поясу и пустынным регионам грозит небывалый голод, что приведет к колоссальной миграции на север. В свою очередь, немецкие ученые предрекли колоссальные изменения для почти половины населения Земли при увеличении средней температуры на два-три градуса. В этом случае ускорится таяние ледников в Арктике и Антарктике, что приведет к остыванию теплых течений в Атлантике, снижению количества осадков в тропиках и превращению лесов Амазонии в саванну. Для сдерживания глобального потепления в 2015 году более 190 стран подписали Парижское соглашение по климату, целью которого является снижение выбросов, технологическое перевооружение и адаптация к изменениям климата. Также предполагается увеличить долю возобновляемых источников энергии.В России разрабатываются и внедряются меры по снижению выбросов углекислого газа и защите экологии. Так, в ноябре президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990-го и создать стратегию развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.
https://ria.ru/20210223/klimat-1598669007.html
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россия, земля, климат, российская академия наук, владимир семенов, москва
Россиянам предрекли исчезновение снежных зим
19:46 30.06.2021 (обновлено: 21:56 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальной службы убирают снег с площади у делового центра "Москва-сити"
Сотрудники коммунальной службы убирают снег с площади у делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Ученый Семенов предрек превращение снега в аномалию в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. С потеплением в России постепенно понижается континентальность климата, и через несколько десятков лет снег зимой может стать аномалией, уверен заместитель директора Института физики атмосферы им А. М. Обухова РАН Владимир Семенов.
"Разница температур зима-лето, она сокращается на европейской территории России, то есть климат у нас движется в сторону Западной Европы, в сторону умеренности", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По прогнозу специалиста, уже через 30-40 лет среднесуточные зимние температуры в Москве достигнут нулевой отметки: днем будет около трех градусов тепла, ночью — в среднем три градуса мороза.
"Это значит, что снег будет уже аномалией, его можно будет редко увидеть, полежит и растает. То есть так, как, примерно, грубо говоря, в Варшаве", — пояснил Семенов.
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При этом он уточнил, что за пределами городов не будет таких стремительных изменений.
Ученые регулярно предупреждают о глобальном потеплении, которое грозит опасными последствиями для человечества. Так, по словам руководителя прогностического центра "МЕТЕО ТВ" Александра Шувалова, для всего мира станет катастрофой увеличение температур на пять градусов. В этом случае субтропическому поясу и пустынным регионам грозит небывалый голод, что приведет к колоссальной миграции на север.
В свою очередь, немецкие ученые предрекли колоссальные изменения для почти половины населения Земли при увеличении средней температуры на два-три градуса. В этом случае ускорится таяние ледников в Арктике и Антарктике, что приведет к остыванию теплых течений в Атлантике, снижению количества осадков в тропиках и превращению лесов Амазонии в саванну.
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Для сдерживания глобального потепления в 2015 году более 190 стран подписали Парижское соглашение по климату, целью которого является снижение выбросов, технологическое перевооружение и адаптация к изменениям климата. Также предполагается увеличить долю возобновляемых источников энергии.
В России разрабатываются и внедряются меры по снижению выбросов углекислого газа и защите экологии. Так, в ноябре президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990-го и создать стратегию развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.
 
НаукаРоссияЗемляКлиматРоссийская академия наукВладимир СеменовМосква
 
 
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