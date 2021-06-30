https://ria.ru/20210630/sneg-1739307870.html

Россиянам предрекли исчезновение снежных зим

Россиянам предрекли исчезновение снежных зим - РИА Новости, 30.06.2021

Россиянам предрекли исчезновение снежных зим

С потеплением в России постепенно понижается континентальность климата, и через несколько десятков лет снег зимой может стать аномалией, уверен заместитель... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T19:46

2021-06-30T19:46

2021-06-30T21:56

наука

россия

земля

климат

российская академия наук

владимир семенов

москва

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. С потеплением в России постепенно понижается континентальность климата, и через несколько десятков лет снег зимой может стать аномалией, уверен заместитель директора Института физики атмосферы им А. М. Обухова РАН Владимир Семенов."Разница температур зима-лето, она сокращается на европейской территории России, то есть климат у нас движется в сторону Западной Европы, в сторону умеренности", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва". По прогнозу специалиста, уже через 30-40 лет среднесуточные зимние температуры в Москве достигнут нулевой отметки: днем будет около трех градусов тепла, ночью — в среднем три градуса мороза. "Это значит, что снег будет уже аномалией, его можно будет редко увидеть, полежит и растает. То есть так, как, примерно, грубо говоря, в Варшаве", — пояснил Семенов. При этом он уточнил, что за пределами городов не будет таких стремительных изменений. Ученые регулярно предупреждают о глобальном потеплении, которое грозит опасными последствиями для человечества. Так, по словам руководителя прогностического центра "МЕТЕО ТВ" Александра Шувалова, для всего мира станет катастрофой увеличение температур на пять градусов. В этом случае субтропическому поясу и пустынным регионам грозит небывалый голод, что приведет к колоссальной миграции на север. В свою очередь, немецкие ученые предрекли колоссальные изменения для почти половины населения Земли при увеличении средней температуры на два-три градуса. В этом случае ускорится таяние ледников в Арктике и Антарктике, что приведет к остыванию теплых течений в Атлантике, снижению количества осадков в тропиках и превращению лесов Амазонии в саванну. Для сдерживания глобального потепления в 2015 году более 190 стран подписали Парижское соглашение по климату, целью которого является снижение выбросов, технологическое перевооружение и адаптация к изменениям климата. Также предполагается увеличить долю возобновляемых источников энергии.В России разрабатываются и внедряются меры по снижению выбросов углекислого газа и защите экологии. Так, в ноябре президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990-го и создать стратегию развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

https://ria.ru/20210223/klimat-1598669007.html

https://ria.ru/20210223/period-1598690538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, земля, климат, российская академия наук, владимир семенов, москва