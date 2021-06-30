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Актер из сериала "Звездный путь" стал новым ведущим RT America
Актер из сериала "Звездный путь" стал новым ведущим RT America - РИА Новости, 30.06.2021
Актер из сериала "Звездный путь" стал новым ведущим RT America
Актер Уильям Шетнер, прославившийся благодаря роли капитана Кирка в "Звездном пути", стал новым ведущим RT America, премьера его шоу "Я не понимаю" состоится 12 РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:43
2021-06-30T17:45
новости культуры
телеканал rt
кино
медиа - общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Актер Уильям Шетнер, прославившийся благодаря роли капитана Кирка в "Звездном пути", стал новым ведущим RT America, премьера его шоу "Я не понимаю" состоится 12 июля 2021 года, сообщается на сайте телеканала RT."RT America запускает авторскую программу с Уильямом Шетнером — знаменитым актером и писателем, исполнителем роли Джеймса Тиберия Кирка в культовом научно-фантастическом сериале "Звездный путь" (Star Trek, 1966-1969 годы). Премьера шоу "Я не понимаю" (I Don"t Understand) состоится в июле 2021 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что в своей авторской программе лауреат премий "Эмми" и "Золотой глобус" будет искать ответы на вопросы о космосе и устройстве Вселенной: что такое темная материя, что было до Большого взрыва, нужно ли волноваться о том, что с неба посыплется космический мусор, и так далее."Я много думал над вопросами, которые мы не задаем, хотя стоило бы. Например, сколько всякой всячины летает в космосе? Я осознал, что на самом деле ничего в этом не понимаю, и поэтому буду задавать такие вопросы, которых на телевидении обычно не задают. Посмотрим, получится ли у нас вместе пойти по пути просвещения", — приводятся слова Шетнера.Ранее Шетнер был ведущим популярного американского докуреалити "Служба спасения 911" (1989-1996), получил медаль "За исключительные достижения" Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Он написал серию книг, в том числе бестселлеры из списка New York Times "Пепел Эдема" и "Возвращение". В 2016 году его мемуары о коллеге по сериалу "Звездный путь" Леонарде Нимое, исполнившем роль мистера Спока, были удостоены премии Goodreads Choice Award.Телеканал RT America входит в международную сеть RT и вещает из Вашингтона. Свои шоу на RT America ведут пятикратный лауреат премии "Эмми" Деннис Миллер, лауреат премий "Эмми" и Peabody Рик Санчес, номинант на "Эмми" и лауреат Пулитцеровской премии Крис Хэджес, экс-губернатор Миннесоты Джесси Вентура, американский комик Ли Кемп и другие известные медиаперсоны.
https://ria.ru/20210621/rt-1737934337.html
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60
новости культуры, телеканал rt, кино, медиа - общество
Актер из сериала "Звездный путь" стал новым ведущим RT America
17:43 30.06.2021 (обновлено: 17:45 30.06.2021)
 
© AP Photo / Rob GrabowskiАктер Уильям Шетнер
Актер Уильям Шетнер - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© AP Photo / Rob Grabowski

Актер Уильям Шетнер стал новым ведущим RT America

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Актер Уильям Шетнер, прославившийся благодаря роли капитана Кирка в "Звездном пути", стал новым ведущим RT America, премьера его шоу "Я не понимаю" состоится 12 июля 2021 года, сообщается на сайте телеканала RT.
"RT America запускает авторскую программу с Уильямом Шетнером — знаменитым актером и писателем, исполнителем роли Джеймса Тиберия Кирка в культовом научно-фантастическом сериале "Звездный путь" (Star Trek, 1966-1969 годы). Премьера шоу "Я не понимаю" (I Don"t Understand) состоится в июле 2021 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в своей авторской программе лауреат премий "Эмми" и "Золотой глобус" будет искать ответы на вопросы о космосе и устройстве Вселенной: что такое темная материя, что было до Большого взрыва, нужно ли волноваться о том, что с неба посыплется космический мусор, и так далее.
"Я много думал над вопросами, которые мы не задаем, хотя стоило бы. Например, сколько всякой всячины летает в космосе? Я осознал, что на самом деле ничего в этом не понимаю, и поэтому буду задавать такие вопросы, которых на телевидении обычно не задают. Посмотрим, получится ли у нас вместе пойти по пути просвещения", — приводятся слова Шетнера.
Логотип RT - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 16:45
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Ранее Шетнер был ведущим популярного американского докуреалити "Служба спасения 911" (1989-1996), получил медаль "За исключительные достижения" Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Он написал серию книг, в том числе бестселлеры из списка New York Times "Пепел Эдема" и "Возвращение". В 2016 году его мемуары о коллеге по сериалу "Звездный путь" Леонарде Нимое, исполнившем роль мистера Спока, были удостоены премии Goodreads Choice Award.
Телеканал RT America входит в международную сеть RT и вещает из Вашингтона. Свои шоу на RT America ведут пятикратный лауреат премии "Эмми" Деннис Миллер, лауреат премий "Эмми" и Peabody Рик Санчес, номинант на "Эмми" и лауреат Пулитцеровской премии Крис Хэджес, экс-губернатор Миннесоты Джесси Вентура, американский комик Ли Кемп и другие известные медиаперсоны.
 
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