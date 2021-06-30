https://ria.ru/20210630/serbiya-1739191966.html

Сербские мусульмане попросили Чечню о помощи

Сербские мусульмане попросили Чечню о помощи - РИА Новости, 30.06.2021

Сербские мусульмане попросили Чечню о помощи

Духовное управление мусульман Сербии обратилось к руководству Чечни с просьбой построить в мусульманском регионе страны - Санджаке - школу хафизов (чтецов... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:20

2021-06-30T12:20

2021-06-30T12:20

религия и мировоззрение

балканы

абдул-вахед ниязов

сербия

косово

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ГРОЗНЫЙ, 30 июн – РИА Новости. Духовное управление мусульман Сербии обратилось к руководству Чечни с просьбой построить в мусульманском регионе страны - Санджаке - школу хафизов (чтецов Корана наизусть) и назвать ее именем первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил РИА Новости президент Европейского мусульманского форума Абдул-Вахед Ниязов.По его словам, обращение был принято в ходе международного круглого стола, посвященного 70-летию Ахмата-Хаджи Кадырова, проходящего в столице Санджака - городе Нови-Пазар."Участники круглого стола, пользуясь знаменательной датой - 70-летием Ахмата-Хаджи Кадырова, зная стремление руководителя Чеченской республики Рамзана Кадырова помогать мусульманам, в том числе и на Балканах, официально обратились к руководству Чечни с просьбой о постройке крупнейшей в регионе школы Коран-хафизов в городе Нови-Пазар", - отметил Ниязов. По его словам, если власти Чечни дадут положительный ответ, то принято решение назвать школу именем Ахмата-Хаджи, а впоследствии также возможно присвоить это имя улице, на которой будет располагаться духовное учреждение."Участники мероприятия отметили, что мусульмане Сербии с надеждой смотрят на своих чеченских братьев, которые восстановив свою республику из руин, сейчас помогают повышать духовность и в других странах", - отметил Ниязов.Он сообщил, что муфтий Сербии Мевлюд Дудич планирует в ближайшее время встретиться с муфтием Чечни Салахом-Хаджи Межиевым, обсудить этот проект.Ниязов рассказал, что несколько лет назад Дудич был в Чечне, смотрел возведенные в республике школы хафизов и был впечатлен увиденным.Нови-Пазар – сербский город на юго-западе страны, недалеко от Косово. По словам Ниязова, 85% населения составляют мусульмане, в городе функционирует около 65 мечетей, считается одним из главных духовных мусульманских центров на Балканах.

https://ria.ru/20210517/pomosch-1732645261.html

https://ria.ru/20210611/kosovo-1736671546.html

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балканы, абдул-вахед ниязов, сербия, косово