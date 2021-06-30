https://ria.ru/20210630/rak-1739174880.html

Мясников назвал продукт, провоцирующий рак

Мясников назвал продукт, провоцирующий рак - РИА Новости, 30.06.2021

Мясников назвал продукт, провоцирующий рак

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности красного мяса. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T10:39

2021-06-30T10:39

2021-06-30T15:33

александр мясников (врач)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности красного мяса.По словам медика, употребление в пищу таких блюд, как шашлык и жаркое, может привести к серьезным проблемам со здоровьем.Ведущий подчеркнул, что красное мясо можно есть, но только в ограниченном количестве, не более двух-трех раз в неделю.Врач также оценил вегетарианские колбасы и сосиски. По его мнению, такая еда "отвратительна на вкус" и, скорее всего, бесполезна. Если человек считает себя истинным вегетарианцем, он не станет питаться продуктами, внешне схожими с мясными, подытожил специалист.

https://ria.ru/20210628/zdorove-1738903264.html

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2021

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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество