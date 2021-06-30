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Мясников назвал продукт, провоцирующий рак
Мясников назвал продукт, провоцирующий рак - РИА Новости, 30.06.2021
Мясников назвал продукт, провоцирующий рак
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности красного мяса. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T10:39
2021-06-30T15:33
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности красного мяса.По словам медика, употребление в пищу таких блюд, как шашлык и жаркое, может привести к серьезным проблемам со здоровьем.Ведущий подчеркнул, что красное мясо можно есть, но только в ограниченном количестве, не более двух-трех раз в неделю.Врач также оценил вегетарианские колбасы и сосиски. По его мнению, такая еда "отвратительна на вкус" и, скорее всего, бесполезна. Если человек считает себя истинным вегетарианцем, он не станет питаться продуктами, внешне схожими с мясными, подытожил специалист.
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество
Мясников назвал продукт, провоцирующий рак
10:39 30.06.2021 (обновлено: 15:33 30.06.2021)
 
© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Фото : ВГТРК

Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности одного продукта

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности красного мяса.
По словам медика, употребление в пищу таких блюд, как шашлык и жаркое, может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
"Рак кишечника традиционно идет к мясу. Мы знаем, что мясо, может быть, сегодня не столь виновато в развитии атеросклероза, но фактором риска развития рака кишечника оно остается", — объяснил Мясников.
Ведущий подчеркнул, что красное мясо можно есть, но только в ограниченном количестве, не более двух-трех раз в неделю.
Врач также оценил вегетарианские колбасы и сосиски. По его мнению, такая еда "отвратительна на вкус" и, скорее всего, бесполезна. Если человек считает себя истинным вегетарианцем, он не станет питаться продуктами, внешне схожими с мясными, подытожил специалист.
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Александр Мясников (врач)Здоровье - ОбществоОбщество
 
 
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