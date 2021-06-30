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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/putin-1739253086.html
Путин ответил на 68 вопросов за три часа 42 минуты
Путин ответил на 68 вопросов за три часа 42 минуты - РИА Новости, 30.06.2021
Путин ответил на 68 вопросов за три часа 42 минуты
Прямая линия с Владимиром Путиным длилась три часа 42 минуты, за это время глава государства ответил на 68 вопросов. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:50
2021-06-30T16:26
прямая линия с владимиром путиным
сша
украина
прямая линия с владимиром путиным — 2021
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Прямая линия с Владимиром Путиным длилась три часа 42 минуты, за это время глава государства ответил на 68 вопросов.Мероприятие началось в 12:07 мск, когда президент вошел в зал.Всего на прямую линию поступило почти 2,2 миллиона обращений. Первые полчаса были посвящены пандемии коронавируса. Затем Путина спросили про отношения с Украиной. После этого обращения затрагивали самые разные темы: социальную сферу, газификацию, экологию, интернет, экономику, диалог с США и другие.Немало прозвучало и личных вопросов. В частности, россиян интересовало, поет ли президент песни на отдыхе, кто крахмалит его рубашки, как он относится к диетам, какие его любимые произведения и о чем он мечтает.Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Владимира Путина.Первая из них состоялась 24 декабря 2001 года. Тогда российскому лидеру поступило 400 тысяч вопросов. Несмотря на то что эфир длился около двух с половиной часов, на час больше запланированного времени, ответить удалось всего на 46 из них. Глава государства пообещал, что и впредь будет общаться с россиянами в прямом эфире. Ко второй прямой линии в 2002 году президенту поступило уже около 1,5 миллиона обращений.Рекордной по продолжительности стала прямая линия 2013 года: она продлилась четыре часа 47 минут.Ключевые цитаты из прямой линии с Владимиром Путиным &gt;&gt;
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РИА Новости
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прямая линия с владимиром путиным, сша, украина, владимир путин, общество
Путин ответил на 68 вопросов за три часа 42 минуты
15:50 30.06.2021 (обновлено: 16:26 30.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Прямая линия с Путиным продлилась три часа и 42 минуты, президент ответил на 68 вопросов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Прямая линия с Владимиром Путиным длилась три часа 42 минуты, за это время глава государства ответил на 68 вопросов.
Мероприятие началось в 12:07 мск, когда президент вошел в зал.
Всего на прямую линию поступило почти 2,2 миллиона обращений. Первые полчаса были посвящены пандемии коронавируса. Затем Путина спросили про отношения с Украиной. После этого обращения затрагивали самые разные темы: социальную сферу, газификацию, экологию, интернет, экономику, диалог с США и другие.
Немало прозвучало и личных вопросов. В частности, россиян интересовало, поет ли президент песни на отдыхе, кто крахмалит его рубашки, как он относится к диетам, какие его любимые произведения и о чем он мечтает.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 15:48Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Путин назвал людей главным золотым запасом России
Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Владимира Путина.
Первая из них состоялась 24 декабря 2001 года. Тогда российскому лидеру поступило 400 тысяч вопросов. Несмотря на то что эфир длился около двух с половиной часов, на час больше запланированного времени, ответить удалось всего на 46 из них. Глава государства пообещал, что и впредь будет общаться с россиянами в прямом эфире. Ко второй прямой линии в 2002 году президенту поступило уже около 1,5 миллиона обращений.
Рекордной по продолжительности стала прямая линия 2013 года: она продлилась четыре часа 47 минут.
Ключевые цитаты из прямой линии с Владимиром Путиным >>
"Чтобы ни один вопрос не остался незамеченным". Прямая линия с Путиным
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Открывая 18-ю по счету прямую линию, президент пообещал постараться сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
1 из 14

Открывая 18-ю по счету прямую линию, президент пообещал постараться сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Первой и главной темой беседы стал коронавирус. Больше всего вопросов у россиян по вакцинации и ограничениям для непривитых.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
2 из 14

Первой и главной темой беседы стал коронавирус. Больше всего вопросов у россиян по вакцинации и ограничениям для непривитых.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. В то же время он отметил, что местные власти в данном случае действовали в полном соответствии с законом об иммунной защите.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
3 из 14

Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. В то же время он отметил, что местные власти в данном случае действовали в полном соответствии с законом об иммунной защите.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна, подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций. Слева - телеведущая Наиля Аскер-заде
4 из 14

Ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна, подчеркнул президент.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Путин обратил внимание на то, что предотвратить распространение инфекции можно только благодаря вакцинации, и рассказал, какую прививку сделал сам.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
5 из 14

Путин обратил внимание на то, что предотвратить распространение инфекции можно только благодаря вакцинации, и рассказал, какую прививку сделал сам.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

"Принял для себя решение привиться <...> "Спутником V", тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки Верховный главнокомандующий", — сказал президент.

Трансляция прямой линии с президентом РФ В. Путиным
6 из 14

"Принял для себя решение привиться <...> "Спутником V", тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки Верховный главнокомандующий", — сказал президент.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Глава государства призвал россиян в вопросе прививок прислушиваться к специалистам и не верить слухам. Коронавирус опасен для жизни, прививка — нет.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
7 из 14

Глава государства призвал россиян в вопросе прививок прислушиваться к специалистам и не верить слухам. Коронавирус опасен для жизни, прививка — нет.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Не меньше эпидемиологической ситуации россиян волнуют экономика и рост цен. Почему морковь и картошка в магазинах дороже бананов, спрашивают люди.

Женщина с ребенком смотрят трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
8 из 14

Не меньше эпидемиологической ситуации россиян волнуют экономика и рост цен. Почему морковь и картошка в магазинах дороже бананов, спрашивают люди.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Проблема есть, соглашается президент. Дело в том, что мировые индексы на продукты питания сейчас самые высокие за последние десять лет. Меры принимаются, но не по всем товарам они дают эффект.

Женщина смотрит трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
9 из 14

Проблема есть, соглашается президент. Дело в том, что мировые индексы на продукты питания сейчас самые высокие за последние десять лет. Меры принимаются, но не по всем товарам они дают эффект.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

Очень волнует россиян и дороговизна жилья. Они задаются вопросом, не повысила ли цены льготная ипотека. Путин убежден, что льготное кредитование сыграло положительную роль: программой воспользовалось множество семей.

Работа колл-центра во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
10 из 14

Очень волнует россиян и дороговизна жилья. Они задаются вопросом, не повысила ли цены льготная ипотека. Путин убежден, что льготное кредитование сыграло положительную роль: программой воспользовалось множество семей.

© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Коснулся президент и темы поддержки семей. Он заявил о необходимости разовых выплат на подготовку к школе даже шестилетних детей, которые в этом году в нее не пойдут.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций
11 из 14

Коснулся президент и темы поддержки семей. Он заявил о необходимости разовых выплат на подготовку к школе даже шестилетних детей, которые в этом году в нее не пойдут.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Дороги и развитие туристической инфраструктуры, отношения с соседями и западными странами — эти темы тоже были затронуты в ходе прямой линии.

Девушка смотрит трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
12 из 14

Дороги и развитие туристической инфраструктуры, отношения с соседями и западными странами — эти темы тоже были затронуты в ходе прямой линии.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Прозвучал и вопрос о преемнике. Путин выразил надежду на то, что придет время и он сможет назвать человека, который, по его мнению, достоин возглавить Россию.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
13 из 14

Прозвучал и вопрос о преемнике. Путин выразил надежду на то, что придет время и он сможет назвать человека, который, по его мнению, достоин возглавить Россию.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Прямая линия продолжалась три часа 42 минуты. Путин ответил на 68 вопросов россиян.

Люди смотрят трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в фанпарке Бобровый лог в Красноярске
14 из 14

Прямая линия продолжалась три часа 42 минуты. Путин ответил на 68 вопросов россиян.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
1 из 14

Открывая 18-ю по счету прямую линию, президент пообещал постараться сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
2 из 14

Первой и главной темой беседы стал коронавирус. Больше всего вопросов у россиян по вакцинации и ограничениям для непривитых.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 14

Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию. В то же время он отметил, что местные власти в данном случае действовали в полном соответствии с законом об иммунной защите.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
4 из 14

Ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна, подчеркнул президент.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
5 из 14

Путин обратил внимание на то, что предотвратить распространение инфекции можно только благодаря вакцинации, и рассказал, какую прививку сделал сам.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
6 из 14

"Принял для себя решение привиться <...> "Спутником V", тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки Верховный главнокомандующий", — сказал президент.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
7 из 14

Глава государства призвал россиян в вопросе прививок прислушиваться к специалистам и не верить слухам. Коронавирус опасен для жизни, прививка — нет.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
8 из 14

Не меньше эпидемиологической ситуации россиян волнуют экономика и рост цен. Почему морковь и картошка в магазинах дороже бананов, спрашивают люди.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 14

Проблема есть, соглашается президент. Дело в том, что мировые индексы на продукты питания сейчас самые высокие за последние десять лет. Меры принимаются, но не по всем товарам они дают эффект.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 14

Очень волнует россиян и дороговизна жилья. Они задаются вопросом, не повысила ли цены льготная ипотека. Путин убежден, что льготное кредитование сыграло положительную роль: программой воспользовалось множество семей.

© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
11 из 14

Коснулся президент и темы поддержки семей. Он заявил о необходимости разовых выплат на подготовку к школе даже шестилетних детей, которые в этом году в нее не пойдут.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
12 из 14

Дороги и развитие туристической инфраструктуры, отношения с соседями и западными странами — эти темы тоже были затронуты в ходе прямой линии.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
13 из 14

Прозвучал и вопрос о преемнике. Путин выразил надежду на то, что придет время и он сможет назвать человека, который, по его мнению, достоин возглавить Россию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
14 из 14

Прямая линия продолжалась три часа 42 минуты. Путин ответил на 68 вопросов россиян.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021Прямая линия с Владимиром ПутинымСШАУкраинаВладимир ПутинОбщество
 
 
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