https://ria.ru/20210630/putin-1739253086.html

Путин ответил на 68 вопросов за три часа 42 минуты

Путин ответил на 68 вопросов за три часа 42 минуты - РИА Новости, 30.06.2021

Путин ответил на 68 вопросов за три часа 42 минуты

Прямая линия с Владимиром Путиным длилась три часа 42 минуты, за это время глава государства ответил на 68 вопросов. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:50

2021-06-30T15:50

2021-06-30T16:26

прямая линия с владимиром путиным

сша

украина

прямая линия с владимиром путиным — 2021

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Прямая линия с Владимиром Путиным длилась три часа 42 минуты, за это время глава государства ответил на 68 вопросов.Мероприятие началось в 12:07 мск, когда президент вошел в зал.Всего на прямую линию поступило почти 2,2 миллиона обращений. Первые полчаса были посвящены пандемии коронавируса. Затем Путина спросили про отношения с Украиной. После этого обращения затрагивали самые разные темы: социальную сферу, газификацию, экологию, интернет, экономику, диалог с США и другие.Немало прозвучало и личных вопросов. В частности, россиян интересовало, поет ли президент песни на отдыхе, кто крахмалит его рубашки, как он относится к диетам, какие его любимые произведения и о чем он мечтает.Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Владимира Путина.Первая из них состоялась 24 декабря 2001 года. Тогда российскому лидеру поступило 400 тысяч вопросов. Несмотря на то что эфир длился около двух с половиной часов, на час больше запланированного времени, ответить удалось всего на 46 из них. Глава государства пообещал, что и впредь будет общаться с россиянами в прямом эфире. Ко второй прямой линии в 2002 году президенту поступило уже около 1,5 миллиона обращений.Рекордной по продолжительности стала прямая линия 2013 года: она продлилась четыре часа 47 минут.Ключевые цитаты из прямой линии с Владимиром Путиным >>

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