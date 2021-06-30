https://ria.ru/20210630/putin-1739229512.html
Путин заявил, что период однополярного мира прошел
Путин заявил, что период однополярного мира прошел - РИА Новости, 30.06.2021
Путин заявил, что период однополярного мира прошел
Период однополярного мира прошел, какие бы санкции ни применяли к России, она развивается, ее обороноспособность достигла высокого уровня, заявил президент РФ... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:35
2021-06-30T14:35
2021-06-30T15:14
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владимир путин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Период однополярного мира прошел, какие бы санкции ни применяли к России, она развивается, ее обороноспособность достигла высокого уровня, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе прямой линии в эфир вышел житель Санкт-Петербурга Андрей Черемисов, который задал президенту вопрос о его встрече с президентом США Джо Байденом.Отвечая на вопрос, Путин рассказал историю о семье близких ему людей, где растут дети. "Маленький совсем ребенок, он еще говорить не умеет, нашкодил. Мама ему строго говорит - никогда больше так не делай, включи голову. И он в ту же секунду сделал так пальчиком (по лбу - ред.)- пам. Включил голову, молодец", - рассказал президент."Условные папы и мамы в тех же Штатах, очень уважаемые аналитики, ученые и практики даже в прошлом, дают рекомендации своему политическому руководству, своему политическому классу, который находится у власти в широком смысле этого слова. Какие рекомендации? Они им говорят: послушайте, период, когда мы были абсолютными гегемонами после окончания холодной войны и крушения Советского Союза, период однополярного мира прошел, и вы должны исходить из того, что мир меняется, меняется быстро", - рассказал Путин."Какие бы санкции ни применяли к России, чем бы нас ни пугали, все равно Россия развивается, ее экономический суверенитет повышается, обороноспособность достигла очень высокого уровня", - добавил президент.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
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"Все равно Россия развивается" – Путин о санкциях со стороны США
Прямая линия. ПУТИН: ПЕРИОД ОДНОПОЛЯРНОГО МИРА ПРОШЕЛ, КАКИЕ БЫ САНКЦИИ НЕ ПРИМЕНЯЛИ К РОССИИ, ОНА РАЗВИВАЕТСЯ, ЕЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ ДОСТИГЛА ВЫСОКОГО УРОВНЯ
2021-06-30T14:35
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PT1M47S
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джо байден, сша, санкт-петербург, россия, владимир путин, в мире
Путин заявил, что период однополярного мира прошел
14:35 30.06.2021 (обновлено: 15:14 30.06.2021)
Путин заявил, что период однополярного мира прошел
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Период однополярного мира прошел, какие бы санкции ни применяли к России
, она развивается, ее обороноспособность достигла высокого уровня, заявил президент РФ Владимир Путин
.
В ходе прямой линии в эфир вышел житель Санкт-Петербурга
Андрей Черемисов, который задал президенту вопрос о его встрече с президентом США Джо Байденом
.
Отвечая на вопрос, Путин рассказал историю о семье близких ему людей, где растут дети. "Маленький совсем ребенок, он еще говорить не умеет, нашкодил. Мама ему строго говорит - никогда больше так не делай, включи голову. И он в ту же секунду сделал так пальчиком (по лбу - ред.)- пам. Включил голову, молодец", - рассказал президент.
"Условные папы и мамы в тех же Штатах, очень уважаемые аналитики, ученые и практики даже в прошлом, дают рекомендации своему политическому руководству, своему политическому классу, который находится у власти в широком смысле этого слова. Какие рекомендации? Они им говорят: послушайте, период, когда мы были абсолютными гегемонами после окончания холодной войны и крушения Советского Союза, период однополярного мира прошел, и вы должны исходить из того, что мир меняется, меняется быстро", - рассказал Путин.
"Какие бы санкции ни применяли к России, чем бы нас ни пугали, все равно Россия развивается, ее экономический суверенитет повышается, обороноспособность достигла очень высокого уровня", - добавил президент.