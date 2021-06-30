https://ria.ru/20210630/putin-1739229512.html

Путин заявил, что период однополярного мира прошел

Путин заявил, что период однополярного мира прошел - РИА Новости, 30.06.2021

Путин заявил, что период однополярного мира прошел

Период однополярного мира прошел, какие бы санкции ни применяли к России, она развивается, ее обороноспособность достигла высокого уровня, заявил президент РФ... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:35

2021-06-30T14:35

2021-06-30T15:14

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санкт-петербург

прямая линия с владимиром путиным — 2021

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владимир путин

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Период однополярного мира прошел, какие бы санкции ни применяли к России, она развивается, ее обороноспособность достигла высокого уровня, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе прямой линии в эфир вышел житель Санкт-Петербурга Андрей Черемисов, который задал президенту вопрос о его встрече с президентом США Джо Байденом.Отвечая на вопрос, Путин рассказал историю о семье близких ему людей, где растут дети. "Маленький совсем ребенок, он еще говорить не умеет, нашкодил. Мама ему строго говорит - никогда больше так не делай, включи голову. И он в ту же секунду сделал так пальчиком (по лбу - ред.)- пам. Включил голову, молодец", - рассказал президент."Условные папы и мамы в тех же Штатах, очень уважаемые аналитики, ученые и практики даже в прошлом, дают рекомендации своему политическому руководству, своему политическому классу, который находится у власти в широком смысле этого слова. Какие рекомендации? Они им говорят: послушайте, период, когда мы были абсолютными гегемонами после окончания холодной войны и крушения Советского Союза, период однополярного мира прошел, и вы должны исходить из того, что мир меняется, меняется быстро", - рассказал Путин."Какие бы санкции ни применяли к России, чем бы нас ни пугали, все равно Россия развивается, ее экономический суверенитет повышается, обороноспособность достигла очень высокого уровня", - добавил президент.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>

https://ria.ru/20210629/oshibka-1739079093.html

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"Все равно Россия развивается" – Путин о санкциях со стороны США Прямая линия. ПУТИН: ПЕРИОД ОДНОПОЛЯРНОГО МИРА ПРОШЕЛ, КАКИЕ БЫ САНКЦИИ НЕ ПРИМЕНЯЛИ К РОССИИ, ОНА РАЗВИВАЕТСЯ, ЕЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ ДОСТИГЛА ВЫСОКОГО УРОВНЯ 2021-06-30T14:35 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, санкт-петербург, россия, владимир путин, в мире