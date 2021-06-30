Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/putin-1739229512.html
Путин заявил, что период однополярного мира прошел
Путин заявил, что период однополярного мира прошел - РИА Новости, 30.06.2021
Путин заявил, что период однополярного мира прошел
Период однополярного мира прошел, какие бы санкции ни применяли к России, она развивается, ее обороноспособность достигла высокого уровня, заявил президент РФ... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:35
2021-06-30T15:14
джо байден
сша
санкт-петербург
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739241327_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c3a85e9c5993974f29a787b43f97bbf4.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Период однополярного мира прошел, какие бы санкции ни применяли к России, она развивается, ее обороноспособность достигла высокого уровня, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе прямой линии в эфир вышел житель Санкт-Петербурга Андрей Черемисов, который задал президенту вопрос о его встрече с президентом США Джо Байденом.Отвечая на вопрос, Путин рассказал историю о семье близких ему людей, где растут дети. "Маленький совсем ребенок, он еще говорить не умеет, нашкодил. Мама ему строго говорит - никогда больше так не делай, включи голову. И он в ту же секунду сделал так пальчиком (по лбу - ред.)- пам. Включил голову, молодец", - рассказал президент."Условные папы и мамы в тех же Штатах, очень уважаемые аналитики, ученые и практики даже в прошлом, дают рекомендации своему политическому руководству, своему политическому классу, который находится у власти в широком смысле этого слова. Какие рекомендации? Они им говорят: послушайте, период, когда мы были абсолютными гегемонами после окончания холодной войны и крушения Советского Союза, период однополярного мира прошел, и вы должны исходить из того, что мир меняется, меняется быстро", - рассказал Путин."Какие бы санкции ни применяли к России, чем бы нас ни пугали, все равно Россия развивается, ее экономический суверенитет повышается, обороноспособность достигла очень высокого уровня", - добавил президент.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж&gt;&gt;
https://ria.ru/20210629/oshibka-1739079093.html
https://ria.ru/20210629/blinken-1739024978.html
сша
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Все равно Россия развивается" – Путин о санкциях со стороны США
Прямая линия. ПУТИН: ПЕРИОД ОДНОПОЛЯРНОГО МИРА ПРОШЕЛ, КАКИЕ БЫ САНКЦИИ НЕ ПРИМЕНЯЛИ К РОССИИ, ОНА РАЗВИВАЕТСЯ, ЕЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ ДОСТИГЛА ВЫСОКОГО УРОВНЯ
2021-06-30T14:35
true
PT1M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739241327_97:0:577:360_1920x0_80_0_0_6cb6a67e8413161c2de1ab2afe5173c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джо байден, сша, санкт-петербург, россия, владимир путин, в мире
Путин заявил, что период однополярного мира прошел
14:35 30.06.2021 (обновлено: 15:14 30.06.2021)
 

Путин заявил, что период однополярного мира прошел

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Период однополярного мира прошел, какие бы санкции ни применяли к России, она развивается, ее обороноспособность достигла высокого уровня, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе прямой линии в эфир вышел житель Санкт-Петербурга Андрей Черемисов, который задал президенту вопрос о его встрече с президентом США Джо Байденом.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 17:02
В США заявили о "надвигающейся буре" из-за ошибки в отношениях с Россией
Отвечая на вопрос, Путин рассказал историю о семье близких ему людей, где растут дети. "Маленький совсем ребенок, он еще говорить не умеет, нашкодил. Мама ему строго говорит - никогда больше так не делай, включи голову. И он в ту же секунду сделал так пальчиком (по лбу - ред.)- пам. Включил голову, молодец", - рассказал президент.
"Условные папы и мамы в тех же Штатах, очень уважаемые аналитики, ученые и практики даже в прошлом, дают рекомендации своему политическому руководству, своему политическому классу, который находится у власти в широком смысле этого слова. Какие рекомендации? Они им говорят: послушайте, период, когда мы были абсолютными гегемонами после окончания холодной войны и крушения Советского Союза, период однополярного мира прошел, и вы должны исходить из того, что мир меняется, меняется быстро", - рассказал Путин.
"Какие бы санкции ни применяли к России, чем бы нас ни пугали, все равно Россия развивается, ее экономический суверенитет повышается, обороноспособность достигла очень высокого уровня", - добавил президент.
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 12:15
Блинкен заявил, что США надеются на более стабильные отношения с Россией
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021Джо БайденСШАСанкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45В Армении смягчили ограничения по коронавирусу для вакцинированных
08:33В США в результате взрыва нелегальных фейерверков пострадали 16 человек
08:29Синоптик рассказал о температурных рекордах июня в Москве
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
07:00У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов
06:45Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна
06:41Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей
06:28Си Цзиньпин заявил о цели превратить НОАК в армию мирового класса
Лента новостейМолния