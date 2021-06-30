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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/putin-1739223790.html
Эксперты оценили высказывания Путина об Украине
Эксперты оценили высказывания Путина об Украине - РИА Новости, 30.06.2021
Эксперты оценили высказывания Путина об Украине
Президент России Владимир Путин разделяет народ Украины и тех людей, которые сегодня находятся во главе этого государства, что является очень мощным и... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:17
2021-06-30T14:55
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
марат баширов
центр политической информации
владимир зеленский
владимир путин
узбекистан
казахстан
в мире
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин разделяет народ Украины и тех людей, которые сегодня находятся во главе этого государства, что является очень мощным и достаточно миролюбивым сигналом, считают опрошенные РИА Новости политологи, отметив, что статья о России и Украине, которую президент планирует написать в ближайшее время, сможет повлиять на отношения двух стран.В среду Путин на прямой линии с гражданами заявил, что напишет аналитическую статью о России и Украине, где изложит свое отношение к делу. Говоря о своей возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, Путин отметил, что Зеленский отдал страну "под полное внешнее управление": вопросы решаются в Вашингтоне, частично — в Париже и Берлине. По словам президента России, тем не менее он не отказывается от встреч подобного рода, "надо только понять, о чем говорить"."Президент разделяет народ Украины и тех людей, которые сегодня находятся во главе этого государства. Это очень мощный сигнал, достаточно миролюбивый. Более того, президент сказал, что хочет поговорить об этом более подробно и написать статью. Будет крайне интересно ее почитать, потому что она может стать одной из основополагающих статей в части дальнейшего развития отношений между Россией и Украиной", — сказал политолог Марат Баширов.По словам Баширова, Путин четко обозначил свою позицию: украинский народ не является чужим русскому народу, и более того, он считает, что русские и украинцы — один народ, а власти Украины сегодня находятся под внешним управлением.Комментируя слова о возможной встрече с Зеленским, политолог сказал: "Мы это слышали и ранее, что если Зеленский хочет говорить о тех вопросах, которые он не решает, то зачем с ним разговаривать, мы лучше поговорим с Вашингтоном, это будет продуктивнее, а если у господина Зеленского есть какая-то повестка, которой он управляет самостоятельно, и она будет интересна нам, то пусть он ее пришлет, мы ее посмотрим. И если будет интересная повестка, тогда и президент будет встречаться с ним".По мнению гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, по интонации президента вполне понятно, что встречаться с Зеленским он не хочет — "по той простой причине, что Владимир Зеленский продолжает фонтанировать антироссийскими идеями, проектами, причем это выражается не только в каких-то желаниях, а вполне в конкретных действиях"."Одним из самых чувствительных президент посчитал непризнание русских одним из коренных народов Украины, это действительно очень важное и серьезное обстоятельство, которое, мягко говоря, выпускает кошку между двумя президентами — Путиным и Зеленским — и делает маловероятной встречу, по крайней мере, в ближайшее время", — сказал Мухин.Также политолог отметил, что в ходе прямой линии Путин говорил не о написании аналитической статьи про историю России и Украины, а о статье, касающейся разделения русского народа в целом."Тема более глобальная, очень интересная. Она касается не только Украины, речь идет и о прибалтийских республиках, и о Казахстане, и об Узбекистане, а также других республиках, где оказалось русское население после распада Советского Союза. Его судьба трагична и, конечно, требует внимания на самом высоком уровне", — добавил Мухин.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20210630/putin-1739200182.html
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россия, марат баширов, центр политической информации, владимир зеленский, владимир путин, узбекистан, казахстан, в мире
Эксперты оценили высказывания Путина об Украине
14:17 30.06.2021 (обновлено: 14:55 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Эксперты оценили высказывания Путина об Украине

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин разделяет народ Украины и тех людей, которые сегодня находятся во главе этого государства, что является очень мощным и достаточно миролюбивым сигналом, считают опрошенные РИА Новости политологи, отметив, что статья о России и Украине, которую президент планирует написать в ближайшее время, сможет повлиять на отношения двух стран.
В среду Путин на прямой линии с гражданами заявил, что напишет аналитическую статью о России и Украине, где изложит свое отношение к делу. Говоря о своей возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, Путин отметил, что Зеленский отдал страну "под полное внешнее управление": вопросы решаются в Вашингтоне, частично — в Париже и Берлине. По словам президента России, тем не менее он не отказывается от встреч подобного рода, "надо только понять, о чем говорить".
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"Президент разделяет народ Украины и тех людей, которые сегодня находятся во главе этого государства. Это очень мощный сигнал, достаточно миролюбивый. Более того, президент сказал, что хочет поговорить об этом более подробно и написать статью. Будет крайне интересно ее почитать, потому что она может стать одной из основополагающих статей в части дальнейшего развития отношений между Россией и Украиной", — сказал политолог Марат Баширов.
По словам Баширова, Путин четко обозначил свою позицию: украинский народ не является чужим русскому народу, и более того, он считает, что русские и украинцы — один народ, а власти Украины сегодня находятся под внешним управлением.
Комментируя слова о возможной встрече с Зеленским, политолог сказал: "Мы это слышали и ранее, что если Зеленский хочет говорить о тех вопросах, которые он не решает, то зачем с ним разговаривать, мы лучше поговорим с Вашингтоном, это будет продуктивнее, а если у господина Зеленского есть какая-то повестка, которой он управляет самостоятельно, и она будет интересна нам, то пусть он ее пришлет, мы ее посмотрим. И если будет интересная повестка, тогда и президент будет встречаться с ним".
По мнению гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, по интонации президента вполне понятно, что встречаться с Зеленским он не хочет — "по той простой причине, что Владимир Зеленский продолжает фонтанировать антироссийскими идеями, проектами, причем это выражается не только в каких-то желаниях, а вполне в конкретных действиях".
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"Одним из самых чувствительных президент посчитал непризнание русских одним из коренных народов Украины, это действительно очень важное и серьезное обстоятельство, которое, мягко говоря, выпускает кошку между двумя президентами — Путиным и Зеленским — и делает маловероятной встречу, по крайней мере, в ближайшее время", — сказал Мухин.
Также политолог отметил, что в ходе прямой линии Путин говорил не о написании аналитической статьи про историю России и Украины, а о статье, касающейся разделения русского народа в целом.
"Тема более глобальная, очень интересная. Она касается не только Украины, речь идет и о прибалтийских республиках, и о Казахстане, и об Узбекистане, а также других республиках, где оказалось русское население после распада Советского Союза. Его судьба трагична и, конечно, требует внимания на самом высоком уровне", — добавил Мухин.
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