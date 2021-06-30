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Путин ответил на вопрос о формате обучения школьников
Путин ответил на вопрос о формате обучения школьников - РИА Новости, 30.06.2021
Путин ответил на вопрос о формате обучения школьников
В новом учебном году младшеклассники в России будут учиться в школах, скорее всего, в обычном режиме, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:36
2021-06-30T12:36
2021-06-30T12:51
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прямая линия с владимиром путиным — 2021
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В новом учебном году младшеклассники в России будут учиться в школах, скорее всего, в обычном режиме, заявил президент РФ Владимир Путин."Не могу сейчас этого тебе сказать, полноценного ответа на этот вопрос у меня нет, потому что мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране, там, где ты живешь. Вопрос, тем не менее, понятен. Скорее всего, что дети младших классов, конечно, будут ходить в школу", - сказал Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос третьеклассника.В старших классах учебный процесс будет строиться в зависимости эпидемиологической ситуации, уточнил президент.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>
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Путин ответил на вопрос о формате обучения школьников
12:36 30.06.2021 (обновлено: 12:51 30.06.2021)
Путин ответил на вопрос о формате обучения школьников