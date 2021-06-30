https://ria.ru/20210630/putin-1739197852.html

Путин ответил на вопрос о формате обучения школьников

Путин ответил на вопрос о формате обучения школьников - РИА Новости, 30.06.2021

Путин ответил на вопрос о формате обучения школьников

В новом учебном году младшеклассники в России будут учиться в школах, скорее всего, в обычном режиме, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:36

2021-06-30T12:36

2021-06-30T12:51

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В новом учебном году младшеклассники в России будут учиться в школах, скорее всего, в обычном режиме, заявил президент РФ Владимир Путин."Не могу сейчас этого тебе сказать, полноценного ответа на этот вопрос у меня нет, потому что мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране, там, где ты живешь. Вопрос, тем не менее, понятен. Скорее всего, что дети младших классов, конечно, будут ходить в школу", - сказал Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос третьеклассника.В старших классах учебный процесс будет строиться в зависимости эпидемиологической ситуации, уточнил президент.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж>>

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