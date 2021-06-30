https://ria.ru/20210630/putin-1739192112.html

Предотвратить развитие пандемии можно только вакцинацией, заявил Путин

Предотвратить развитие пандемии можно только вакцинацией, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2021

Предотвратить развитие пандемии можно только вакцинацией, заявил Путин

Предотвратить развитие пандемии коронавируса можно только вакцинацией, сообщил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что предубеждение граждан против... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:20

2021-06-30T12:20

2021-06-30T12:38

россия

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

прямая линия с владимиром путиным — 2021

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Предотвратить развитие пандемии коронавируса можно только вакцинацией, сообщил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что предубеждение граждан против прививки от ковида будет проходить."Предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. У нас такая возможность есть, у нас четыре вакцины, они высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные. Поэтому надеюсь, что предубеждение некоторых наших граждан будет проходить по мере того, как вакцинация будет продолжаться", - сказал Путин на прямой линии.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210630/putin-1739194977.html

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россия, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество