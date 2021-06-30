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Группа РЭЦ поддержит технологические компании РФ для выхода на рынок КНР
Группа РЭЦ поддержит технологические компании РФ для выхода на рынок КНР - РИА Новости, 30.06.2021
Группа РЭЦ поддержит технологические компании РФ для выхода на рынок КНР
АО "Росэксимбанк" (входит в группу Российского экспортного центра (РЭЦ)) готов финансировать российские технологические компании, намеревающиеся выйти на... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:35
2021-06-30T17:35
2021-06-30T17:35
россия-китай: главное
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российский экспортный центр (рэц)
росэксимбанк
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экономика
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МОСКВА, 30 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". АО "Росэксимбанк" (входит в группу Российского экспортного центра (РЭЦ)) готов финансировать российские технологические компании, намеревающиеся выйти на китайский рынок, сообщает пресс-служба РЭЦ."Говоря о Китае, эта задача выглядит следующим образом: мы готовы со своей стороны финансировать все технологические компании, которые получают более-менее конкурентоспособный товар, который может быть востребован на китайском рынке, создавая тем самым возможности нашим компаниям конкурировать в том числе и на китайском рынке", — отметил председатель правления АО "Росэксимбанк" Азер Талыбов на круглом столе "Торговля в эпоху самоизоляции: XIV пятилетний план КНР и его последствия для экспорта России".По его словам, компания готова на особых условиях предоставлять экспортерам свои финансовые инструменты.В 2019 году Группа РЭЦ направила на помощь экспортирующим в КНР компаниям 1,36 миллиарда долларов, а в 2020 - 3,15 миллиарда долларов. В дальнейшем эту поддержку планируют увеличить.
https://ria.ru/20210617/transport-1737404493.html
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россия, российский экспортный центр (рэц), росэксимбанк, китай, экономика