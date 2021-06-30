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Более половины россиян готовы привиться от коронавируса, показал опрос
Более половины россиян готовы привиться от коронавируса, показал опрос - РИА Новости, 30.06.2021
Более половины россиян готовы привиться от коронавируса, показал опрос
Более половины, или 54% россиян сделали бы себе прививку российской вакциной, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:46
2021-06-30T12:46
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коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более половины, или 54% россиян сделали бы себе прививку российской вакциной, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Как указано в опросе, из этих 54% граждан 19% сказали, что уже привились от коронавируса, 15% заявили, что точно стали бы вакцинироваться российским препаратом.Не стали бы делать такую прививку себе 42%, из них 27% заявили, что "точно", а 15% - "скорее" не стали бы.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 июня. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, вциом, общество
Более половины россиян готовы привиться от коронавируса, показал опрос
12:46 30.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время вакцинации трудовых мигрантов в миграционном центре в деревне Сахарово
Медицинский работник во время вакцинации трудовых мигрантов в миграционном центре в деревне Сахарово - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк

ВЦИОМ: более половины россиян готовы привиться российской вакциной от коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более половины, или 54% россиян сделали бы себе прививку российской вакциной, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Как указано в опросе, из этих 54% граждан 19% сказали, что уже привились от коронавируса, 15% заявили, что точно стали бы вакцинироваться российским препаратом.
Не стали бы делать такую прививку себе 42%, из них 27% заявили, что "точно", а 15% - "скорее" не стали бы.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 июня. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
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