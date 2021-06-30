https://ria.ru/20210630/opros-1739200701.html

Более половины россиян готовы привиться от коронавируса, показал опрос

Более половины россиян готовы привиться от коронавируса, показал опрос - РИА Новости, 30.06.2021

Более половины россиян готовы привиться от коронавируса, показал опрос

Более половины, или 54% россиян сделали бы себе прививку российской вакциной, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:46

2021-06-30T12:46

2021-06-30T12:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

вциом

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более половины, или 54% россиян сделали бы себе прививку российской вакциной, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Как указано в опросе, из этих 54% граждан 19% сказали, что уже привились от коронавируса, 15% заявили, что точно стали бы вакцинироваться российским препаратом.Не стали бы делать такую прививку себе 42%, из них 27% заявили, что "точно", а 15% - "скорее" не стали бы.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 июня. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, вциом, общество