https://ria.ru/20210630/nazarbaev-1739298103.html

Назарбаев рассказал, как российские врачи спасли его от коронавируса

Назарбаев рассказал, как российские врачи спасли его от коронавируса - РИА Новости, 30.06.2021

Назарбаев рассказал, как российские врачи спасли его от коронавируса

Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева от коронавируса спасла бригада российских врачей. Об этом он рассказал Владимиру Путину в начале их... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T19:02

2021-06-30T19:02

2021-06-30T23:15

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева от коронавируса спасла бригада российских врачей. Об этом он рассказал Владимиру Путину в начале их переговоров в Москве."Искренне, очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной Казахстана в период пандемии <...>. Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня десять дней", — заявил Назарбаев.Он отметил, что это стало решающим в лечении и такое "не забывается""Помните, мы в Санкт-Петербурге на выставку ходили? Тогда договорились о совместном предприятии. Вот теперь в Караганде это предприятие производит российскую вакцину, такого же качества, в большом объеме", — сказал Назарбаев.Он добавил, что находится в таком возрасте, когда ценности не меняются, и пожелал Путину успехов и крепкого здоровья.У первого президента Казахстана, председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Назарбаева коронавирус обнаружили 18 июня 2020 года. Второго июля он вылечился от COVID-19. В июне этого года он привился вакциной "Спутник V".

https://ria.ru/20210622/mamin-1738052360.html

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россия, здоровье - общество, нурсултан назарбаев, владимир путин, москва, казахстан, в мире