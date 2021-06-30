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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210630/nazarbaev-1739298103.html
Назарбаев рассказал, как российские врачи спасли его от коронавируса
Назарбаев рассказал, как российские врачи спасли его от коронавируса - РИА Новости, 30.06.2021
Назарбаев рассказал, как российские врачи спасли его от коронавируса
Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева от коронавируса спасла бригада российских врачей. Об этом он рассказал Владимиру Путину в начале их... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T19:02
2021-06-30T23:15
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
нурсултан назарбаев
владимир путин
москва
казахстан
в мире
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева от коронавируса спасла бригада российских врачей. Об этом он рассказал Владимиру Путину в начале их переговоров в Москве."Искренне, очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной Казахстана в период пандемии &lt;...&gt;. Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня десять дней", — заявил Назарбаев.Он отметил, что это стало решающим в лечении и такое "не забывается""Помните, мы в Санкт-Петербурге на выставку ходили? Тогда договорились о совместном предприятии. Вот теперь в Караганде это предприятие производит российскую вакцину, такого же качества, в большом объеме", — сказал Назарбаев.Он добавил, что находится в таком возрасте, когда ценности не меняются, и пожелал Путину успехов и крепкого здоровья.У первого президента Казахстана, председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Назарбаева коронавирус обнаружили 18 июня 2020 года. Второго июля он вылечился от COVID-19. В июне этого года он привился вакциной "Спутник V".
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россия, здоровье - общество, нурсултан назарбаев, владимир путин, москва, казахстан, в мире
Назарбаев рассказал, как российские врачи спасли его от коронавируса
19:02 30.06.2021 (обновлено: 23:15 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк

Назарбаев рассказал Путину, как российские врачи спасли его от коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева от коронавируса спасла бригада российских врачей. Об этом он рассказал Владимиру Путину в начале их переговоров в Москве.
"Искренне, очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной Казахстана в период пандемии <...>. Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня десять дней", — заявил Назарбаев.
Он отметил, что это стало решающим в лечении и такое "не забывается"
"Помните, мы в Санкт-Петербурге на выставку ходили? Тогда договорились о совместном предприятии. Вот теперь в Караганде это предприятие производит российскую вакцину, такого же качества, в большом объеме", сказал Назарбаев.
Он добавил, что находится в таком возрасте, когда ценности не меняются, и пожелал Путину успехов и крепкого здоровья.
У первого президента Казахстана, председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Назарбаева коронавирус обнаружили 18 июня 2020 года. Второго июля он вылечился от COVID-19. В июне этого года он привился вакциной "Спутник V".
Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 12:09Распространение коронавируса
Премьер Казахстана привился "Спутником V"
 
Распространение коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоНурсултан НазарбаевВладимир ПутинМоскваКазахстанВ мире
 
 
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