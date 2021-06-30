https://ria.ru/20210630/nazarbaev-1739298103.html
Назарбаев рассказал, как российские врачи спасли его от коронавируса
Назарбаев рассказал, как российские врачи спасли его от коронавируса - РИА Новости, 30.06.2021
Назарбаев рассказал, как российские врачи спасли его от коронавируса
Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева от коронавируса спасла бригада российских врачей. Об этом он рассказал Владимиру Путину в начале их... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T19:02
2021-06-30T19:02
2021-06-30T23:15
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
нурсултан назарбаев
владимир путин
москва
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739294948_0:113:2880:1732_1920x0_80_0_0_c5a9aa0a6065cbd88b8fe1aa2c2f97bc.jpg
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева от коронавируса спасла бригада российских врачей. Об этом он рассказал Владимиру Путину в начале их переговоров в Москве."Искренне, очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной Казахстана в период пандемии <...>. Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня десять дней", — заявил Назарбаев.Он отметил, что это стало решающим в лечении и такое "не забывается""Помните, мы в Санкт-Петербурге на выставку ходили? Тогда договорились о совместном предприятии. Вот теперь в Караганде это предприятие производит российскую вакцину, такого же качества, в большом объеме", — сказал Назарбаев.Он добавил, что находится в таком возрасте, когда ценности не меняются, и пожелал Путину успехов и крепкого здоровья.У первого президента Казахстана, председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Назарбаева коронавирус обнаружили 18 июня 2020 года. Второго июля он вылечился от COVID-19. В июне этого года он привился вакциной "Спутник V".
https://ria.ru/20210622/mamin-1738052360.html
россия
москва
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739294948_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9cf499ae7262e0f6aa1156526f9a6952.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, нурсултан назарбаев, владимир путин, москва, казахстан, в мире
Назарбаев рассказал, как российские врачи спасли его от коронавируса
19:02 30.06.2021 (обновлено: 23:15 30.06.2021)
Назарбаев рассказал Путину, как российские врачи спасли его от коронавируса