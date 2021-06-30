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ФНС разработает новый налоговый режим для малого бизнеса
ФНС разработает новый налоговый режим для малого бизнеса - РИА Новости, 30.06.2021
ФНС разработает новый налоговый режим для малого бизнеса
Федеральная налоговая служба работает над концепцией нового налогового режима для микро- и малого бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T21:43
2021-06-30T23:26
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Федеральная налоговая служба работает над концепцией нового налогового режима для микро- и малого бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники. Как рассказали изданию в пресс-службе ведомства, новый режим предполагает исчисление налогов непосредственно ФНС. Для определения его параметров и выяснения, насколько он будет востребован, контрольный орган сейчас проводит опросы представителей малого и среднего бизнеса. "Опросы проводятся анонимно для налогоплательщиков", — добавили в ведомстве.По данным исследования, новый налоговый режим будет предназначен как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей. Издание приводит следующие параметры:— Малый бизнес могут освободить от уплаты страховых взносов за себя и сотрудников при условии увеличения ставки налога на деятельность. Предполагается, что повышение составит четыре процентных пункта. — ФНС сможет получать данные об операциях по расчетному счету налогоплательщика напрямую от банков. На основании этих сведений и информации по кассам ведомство самостоятельно рассчитает размер налога. — Налоговый период составит один месяц. — Расходами будут считаться только безналичные операции, проведенные через расчетный счет или кассу.— Зарплаты должны выплачиваться только через банк, который станет налоговым агентом по начислению и уплате НДФЛ. — Бизнес освободят от бухгалтерского и налогового учета, подачи отчетности по упрощенной системе налогообложения, НДФЛ, страховым взносам. Кроме того, больше не понадобится отчитываться перед социальными фондами и Росстатом.Собеседник РБК уточнил, что инициатива контрольного органа направлена на сокращение непроизводственных расходов предпринимателей на учет и сдачу деклараций. "Это позволит бизнесу сэкономить и направить освободившиеся средства на развитие", — добавил он. Представитель ведомства подчеркнул, что благодаря технологии онлайн-касс в ФНС есть средства для самостоятельного расчета налогов и рассылки платежных уведомлений. Новый налоговый режим будет принят только после обсуждения со всеми заинтересованными участниками и изучения мнения представителей бизнеса, заявил источник РБК в ведомстве. В Минфине, в свою очередь, заявили, что инициатива ФНС направлена на упрощение ведения микробизнеса.
https://ria.ru/20210626/izmeneniya-1738711523.html
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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика
ФНС разработает новый налоговый режим для малого бизнеса
21:43 30.06.2021 (обновлено: 23:26 30.06.2021)
 
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной налоговой службы (ФНС) на Мосфильмовской улице в Москве
Здание Федеральной налоговой службы (ФНС) на Мосфильмовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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РБК: ФНС разработает новый налоговый режим для малого бизнеса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Федеральная налоговая служба работает над концепцией нового налогового режима для микро- и малого бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники.
Как рассказали изданию в пресс-службе ведомства, новый режим предполагает исчисление налогов непосредственно ФНС. Для определения его параметров и выяснения, насколько он будет востребован, контрольный орган сейчас проводит опросы представителей малого и среднего бизнеса.
"Опросы проводятся анонимно для налогоплательщиков", — добавили в ведомстве.
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По данным исследования, новый налоговый режим будет предназначен как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей. Издание приводит следующие параметры:
— Малый бизнес могут освободить от уплаты страховых взносов за себя и сотрудников при условии увеличения ставки налога на деятельность. Предполагается, что повышение составит четыре процентных пункта.
— ФНС сможет получать данные об операциях по расчетному счету налогоплательщика напрямую от банков. На основании этих сведений и информации по кассам ведомство самостоятельно рассчитает размер налога.
— Налоговый период составит один месяц.
— Расходами будут считаться только безналичные операции, проведенные через расчетный счет или кассу.
— Зарплаты должны выплачиваться только через банк, который станет налоговым агентом по начислению и уплате НДФЛ.
— Бизнес освободят от бухгалтерского и налогового учета, подачи отчетности по упрощенной системе налогообложения, НДФЛ, страховым взносам. Кроме того, больше не понадобится отчитываться перед социальными фондами и Росстатом.
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Собеседник РБК уточнил, что инициатива контрольного органа направлена на сокращение непроизводственных расходов предпринимателей на учет и сдачу деклараций.
"Это позволит бизнесу сэкономить и направить освободившиеся средства на развитие", — добавил он.
Представитель ведомства подчеркнул, что благодаря технологии онлайн-касс в ФНС есть средства для самостоятельного расчета налогов и рассылки платежных уведомлений.
Новый налоговый режим будет принят только после обсуждения со всеми заинтересованными участниками и изучения мнения представителей бизнеса, заявил источник РБК в ведомстве.
В Минфине, в свою очередь, заявили, что инициатива ФНС направлена на упрощение ведения микробизнеса.
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