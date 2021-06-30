https://ria.ru/20210630/nalog-1739323137.html

ФНС разработает новый налоговый режим для малого бизнеса

ФНС разработает новый налоговый режим для малого бизнеса - РИА Новости, 30.06.2021

ФНС разработает новый налоговый режим для малого бизнеса

Федеральная налоговая служба работает над концепцией нового налогового режима для микро- и малого бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T21:43

2021-06-30T21:43

2021-06-30T23:26

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Федеральная налоговая служба работает над концепцией нового налогового режима для микро- и малого бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники. Как рассказали изданию в пресс-службе ведомства, новый режим предполагает исчисление налогов непосредственно ФНС. Для определения его параметров и выяснения, насколько он будет востребован, контрольный орган сейчас проводит опросы представителей малого и среднего бизнеса. "Опросы проводятся анонимно для налогоплательщиков", — добавили в ведомстве.По данным исследования, новый налоговый режим будет предназначен как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей. Издание приводит следующие параметры:— Малый бизнес могут освободить от уплаты страховых взносов за себя и сотрудников при условии увеличения ставки налога на деятельность. Предполагается, что повышение составит четыре процентных пункта. — ФНС сможет получать данные об операциях по расчетному счету налогоплательщика напрямую от банков. На основании этих сведений и информации по кассам ведомство самостоятельно рассчитает размер налога. — Налоговый период составит один месяц. — Расходами будут считаться только безналичные операции, проведенные через расчетный счет или кассу.— Зарплаты должны выплачиваться только через банк, который станет налоговым агентом по начислению и уплате НДФЛ. — Бизнес освободят от бухгалтерского и налогового учета, подачи отчетности по упрощенной системе налогообложения, НДФЛ, страховым взносам. Кроме того, больше не понадобится отчитываться перед социальными фондами и Росстатом.Собеседник РБК уточнил, что инициатива контрольного органа направлена на сокращение непроизводственных расходов предпринимателей на учет и сдачу деклараций. "Это позволит бизнесу сэкономить и направить освободившиеся средства на развитие", — добавил он. Представитель ведомства подчеркнул, что благодаря технологии онлайн-касс в ФНС есть средства для самостоятельного расчета налогов и рассылки платежных уведомлений. Новый налоговый режим будет принят только после обсуждения со всеми заинтересованными участниками и изучения мнения представителей бизнеса, заявил источник РБК в ведомстве. В Минфине, в свою очередь, заявили, что инициатива ФНС направлена на упрощение ведения микробизнеса.

https://ria.ru/20210626/izmeneniya-1738711523.html

https://ria.ru/20210622/nalog-1738071043.html

https://ria.ru/20210619/lgoty-1737693729.html

россия

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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика