https://ria.ru/20210630/mks-1739150656.html

Запущенный с Байконура "Прогресс" с грузами для МКС выведен на орбиту

Запущенный с Байконура "Прогресс" с грузами для МКС выведен на орбиту - РИА Новости, 30.06.2021

Запущенный с Байконура "Прогресс" с грузами для МКС выведен на орбиту

Российский корабль "Прогресс МС-17" с грузами для Международной космической станции (МКС), запущенный в среду ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T02:40

2021-06-30T02:40

2021-06-30T02:46

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российский корабль "Прогресс МС-17" с грузами для Международной космической станции (МКС), запущенный в среду ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур, выведен на околоземную орбиту, трансляция ведется на сайте Роскосмоса.Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-17" была запущена в 2.27 мск со стартового комплекса на 31-й площадке космодрома Байконур.В 2.36 мск корабль отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту, солнечные батареи и антенны корабля раскрылись.По словам представителя пресс-службы Роскосмоса, автоматическая стыковка "Прогресса" к модулю "Поиск" российского сегмента МКС планируется 2 июля в 4.02 мск.Грузовику предстоит доставить на станцию 470 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов воздуха и кислорода, а также 1 509 килограммов различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов "Нейролаб", Коррекция", "Биориск", "Константа-2", "Пробиовит" и "УФ-атмосфера", средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты для экипажа станции.Как рассказывал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, "Прогресс" везет экипажу МКС горчицу зернистую, хрен столовый, яблоки, грейпфруты, апельсины и томаты. А жена космонавта Олега Новицкого Юлия сообщила в блоге на сайте Роскосмоса, что семья отправила ему на грузовике березовый сок, флаги Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск и тельняшку.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 169 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.

https://ria.ru/20210628/kitay-1738870514.html

https://ria.ru/20210621/astronavty-1737896701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос