https://ria.ru/20210630/mks-1739150656.html
Запущенный с Байконура "Прогресс" с грузами для МКС выведен на орбиту
Запущенный с Байконура "Прогресс" с грузами для МКС выведен на орбиту - РИА Новости, 30.06.2021
Запущенный с Байконура "Прогресс" с грузами для МКС выведен на орбиту
Российский корабль "Прогресс МС-17" с грузами для Международной космической станции (МКС), запущенный в среду ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T02:40
2021-06-30T02:40
2021-06-30T02:46
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_65066506411a4bbf5d1a634c808cad5c.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российский корабль "Прогресс МС-17" с грузами для Международной космической станции (МКС), запущенный в среду ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур, выведен на околоземную орбиту, трансляция ведется на сайте Роскосмоса.Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-17" была запущена в 2.27 мск со стартового комплекса на 31-й площадке космодрома Байконур.В 2.36 мск корабль отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту, солнечные батареи и антенны корабля раскрылись.По словам представителя пресс-службы Роскосмоса, автоматическая стыковка "Прогресса" к модулю "Поиск" российского сегмента МКС планируется 2 июля в 4.02 мск.Грузовику предстоит доставить на станцию 470 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов воздуха и кислорода, а также 1 509 килограммов различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов "Нейролаб", Коррекция", "Биориск", "Константа-2", "Пробиовит" и "УФ-атмосфера", средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты для экипажа станции.Как рассказывал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, "Прогресс" везет экипажу МКС горчицу зернистую, хрен столовый, яблоки, грейпфруты, апельсины и томаты. А жена космонавта Олега Новицкого Юлия сообщила в блоге на сайте Роскосмоса, что семья отправила ему на грузовике березовый сок, флаги Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск и тельняшку.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 169 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
https://ria.ru/20210628/kitay-1738870514.html
https://ria.ru/20210621/astronavty-1737896701.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_109:0:1812:1277_1920x0_80_0_0_fddead278231681360ac805dde410247.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос
Запущенный с Байконура "Прогресс" с грузами для МКС выведен на орбиту
02:40 30.06.2021 (обновлено: 02:46 30.06.2021)
Запущенный с Байконура корабль "Прогресс МС-17" с грузами для МКС выведен на орбиту
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Российский корабль "Прогресс МС-17" с грузами для Международной космической станции
(МКС), запущенный в среду ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур, выведен на околоземную орбиту, трансляция ведется на сайте Роскосмоса
.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-17" была запущена в 2.27 мск со стартового комплекса на 31-й площадке космодрома Байконур.
В 2.36 мск корабль отделился от третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту, солнечные батареи и антенны корабля раскрылись.
По словам представителя пресс-службы Роскосмоса, автоматическая стыковка "Прогресса" к модулю "Поиск" российского сегмента МКС планируется 2 июля в 4.02 мск.
Грузовику предстоит доставить на станцию 470 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов воздуха и кислорода, а также 1 509 килограммов различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов "Нейролаб", Коррекция", "Биориск", "Константа-2", "Пробиовит" и "УФ-атмосфера", средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты для экипажа станции.
Как рассказывал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН
Александр Агуреев, "Прогресс" везет экипажу МКС горчицу зернистую, хрен столовый, яблоки, грейпфруты, апельсины и томаты. А жена космонавта Олега Новицкого
Юлия сообщила в блоге на сайте Роскосмоса, что семья отправила ему на грузовике березовый сок, флаги Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск и тельняшку.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва
, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде
(командир станции) и француза Тома Песке
.
Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 169 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.