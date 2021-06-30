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Ракета "Союз-2" с "Прогрессом" с грузами для МКС стартовала с Байконура
Ракета "Союз-2" с "Прогрессом" с грузами для МКС стартовала с Байконура - РИА Новости, 30.06.2021
Ракета "Союз-2" с "Прогрессом" с грузами для МКС стартовала с Байконура
Российский корабль "Прогресс МС-17" с грузами для Международной космической станции (МКС) запущен ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур,... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T02:33
2021-06-30T02:33
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российский корабль "Прогресс МС-17" с грузами для Международной космической станции (МКС) запущен ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур, трансляция ведется на сайте Роскосмоса.Это десятый пуск для российских космических ракет в 2021 году, а всего, по словам генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в этом году намечается 29 российских космических пусков.Согласно трансляции, ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-17" запущена в 2.27 мск со стартового комплекса на 31-й площадке космодрома Байконур.Ожидается, что в 2.36 мск грузовик отделится от третьей ступени ракеты и выйдет на околоземную орбиту. По словам представителя пресс-службы Роскосмоса, автоматическая стыковка "Прогресса" к модулю "Поиск" российского сегмента МКС планируется 2 июля в 4.02 мск.На сайте госкорпорации отмечается, что грузовику предстоит доставить на станцию 470 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов воздуха и кислорода, а также 1 509 килограммов различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов "Нейролаб", Коррекция", "Биориск", "Константа-2", "Пробиовит" и "УФ-атмосфера", средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты для экипажа станции.Как рассказывал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, "Прогресс" везет экипажу МКС горчицу зернистую, хрен столовый, яблоки, грейпфруты, апельсины и томаты. А жена космонавта Олега Новицкого Юлия сообщила в блоге на сайте "Роскосмоса", что семья отправила ему на грузовике березовый сок, флаги Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск и тельняшку.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 169 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
https://ria.ru/20210628/kitay-1738870514.html
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
Ракета "Союз-2" с "Прогрессом" с грузами для МКС стартовала с Байконура
02:33 30.06.2021
 
© Фото : РоскосмосСтарт ракеты "Союз-2.1а" с космодрома "Байконур"
Старт ракеты Союз-2.1а с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Фото : Роскосмос

Ракета "Союз-2" с кораблем "Прогресс" с грузами для МКС стартовала с Байконура

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российский корабль "Прогресс МС-17" с грузами для Международной космической станции (МКС) запущен ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур, трансляция ведется на сайте Роскосмоса.
Это десятый пуск для российских космических ракет в 2021 году, а всего, по словам генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в этом году намечается 29 российских космических пусков.
Согласно трансляции, ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-17" запущена в 2.27 мск со стартового комплекса на 31-й площадке космодрома Байконур.
Ожидается, что в 2.36 мск грузовик отделится от третьей ступени ракеты и выйдет на околоземную орбиту. По словам представителя пресс-службы Роскосмоса, автоматическая стыковка "Прогресса" к модулю "Поиск" российского сегмента МКС планируется 2 июля в 4.02 мск.
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На сайте госкорпорации отмечается, что грузовику предстоит доставить на станцию 470 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов воздуха и кислорода, а также 1 509 килограммов различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов "Нейролаб", Коррекция", "Биориск", "Константа-2", "Пробиовит" и "УФ-атмосфера", средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, рационы питания и свежие продукты для экипажа станции.
Как рассказывал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, "Прогресс" везет экипажу МКС горчицу зернистую, хрен столовый, яблоки, грейпфруты, апельсины и томаты. А жена космонавта Олега Новицкого Юлия сообщила в блоге на сайте "Роскосмоса", что семья отправила ему на грузовике березовый сок, флаги Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск и тельняшку.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 169 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
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