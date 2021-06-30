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Президент Литвы в ответ на статью Путина назвал СССР агрессором
Президент Литвы в ответ на статью Путина назвал СССР агрессором - РИА Новости, 30.06.2021
Президент Литвы в ответ на статью Путина назвал СССР агрессором
Президент Литвы Гитанас Науседа написал свою статью в ответ на публикацию президента России Владимира Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченную РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T19:11
2021-06-30T21:54
россия
гитанас науседа
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
литва
в мире
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа написал свою статью в ответ на публикацию президента России Владимира Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, где вновь вспомнил пакт Молотова — Риббентропа и назвал СССР агрессором."Гораздо легче отрицать прошлое, чем исправлять его, писал римский историк Тит Ливий. Прошлое также может быть скрыто или фальсифицировано. Однако это неправильный способ "быть открытым", как предложил президент России Владимир Путин в Die Zeit", — написал Науседа в статье в этом же издании.Он утверждает, что для Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Польши Вторая мировая война началась не 80 лет назад, а почти 82 года назад — 23 августа 1939 года, когда в Кремле был подписан Договор о ненападении между Германией и СССР вместе с секретными протоколами о разделе Европы."И в то время СССР был агрессором, а не жертвой. Это прошлое, которое мы никогда не позволим забыть", — пишет Науседа.Путин подготовил статью "Быть открытыми, несмотря на прошлое", посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, и материал был опубликован 22 июня — в День памяти и скорби — в немецком издании Die Zeit, а также на сайте Кремля.В Кремле неоднократно обращали внимание на попытки западных стран переписать историю. В частности, в 2019 году Европарламент принял резолюцию, которая обвиняет в развязывании Второй мировой войны не только Третий рейх, но и СССР. Путин назвал это попыткой пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала. По его словам те, кто ставит установившийся после 1945 года консенсус, разрушает основы послевоенной Европы.В МИД России подчеркивают, что присоединение Прибалтики к СССР соответствовало нормам международного права того времени — между Советским Союзом и этими странами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.
https://radiosputnik.ria.ru/20210630/polsha-1739259564.html
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россия, гитанас науседа, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, литва, в мире
Президент Литвы в ответ на статью Путина назвал СССР агрессором
19:11 30.06.2021 (обновлено: 21:54 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа выступает на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Президент Литвы Гитанас Науседа выступает на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Литвы ответил на статью Путина своей, в которой назвал СССР агрессором

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа написал свою статью в ответ на публикацию президента России Владимира Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, где вновь вспомнил пакт Молотова — Риббентропа и назвал СССР агрессором.
"Гораздо легче отрицать прошлое, чем исправлять его, писал римский историк Тит Ливий. Прошлое также может быть скрыто или фальсифицировано. Однако это неправильный способ "быть открытым", как предложил президент России Владимир Путин в Die Zeit", — написал Науседа в статье в этом же издании.
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Он утверждает, что для Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Польши Вторая мировая война началась не 80 лет назад, а почти 82 года назад — 23 августа 1939 года, когда в Кремле был подписан Договор о ненападении между Германией и СССР вместе с секретными протоколами о разделе Европы.
"И в то время СССР был агрессором, а не жертвой. Это прошлое, которое мы никогда не позволим забыть", — пишет Науседа.
Путин подготовил статью "Быть открытыми, несмотря на прошлое", посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, и материал был опубликован 22 июня — в День памяти и скорби — в немецком издании Die Zeit, а также на сайте Кремля.
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В МИД России подчеркивают, что присоединение Прибалтики к СССР соответствовало нормам международного права того времени — между Советским Союзом и этими странами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.
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РоссияГитанас НауседаВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинЛитваВ мире
 
 
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