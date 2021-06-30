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КНДР попала на передовицы СМИ после слов Ким Чен Ына об ошибке чиновников
КНДР попала на передовицы СМИ после слов Ким Чен Ына об ошибке чиновников - РИА Новости, 30.06.2021
КНДР попала на передовицы СМИ после слов Ким Чен Ына об ошибке чиновников
Вопрос о ситуации с коронавирусом в Северной Корее вновь взбудоражил зарубежные СМИ после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын резко раскритиковал чиновников за... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:50
2021-06-30T12:50
ким чен ын
воз
пхеньян
сеул
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вопрос о ситуации с коронавирусом в Северной Корее вновь взбудоражил зарубежные СМИ после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын резко раскритиковал чиновников за серьезную ошибку в борьбе с пандемией.По мнению западных СМИ, КНДР оказалась между двух огней. С одной стороны - у Пхеньяна очень слабая система здравоохранения, которая не справится с масштабной вспышкой COVID. С другой - меры, принимаемые правительством, чтобы не допустить коронавирус в страну, слишком сильно сказываются на экономике.Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в среду раскритиковал высокопоставленных чиновников за "серьезный инцидент" в рамках общенациональных противоэпидемических усилий, который порождает угрозу безопасности народа и страны. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) не уточнило, в чем заключался промах чиновников.Проник ли вирус?Северная Корея заявляет, что в стране нет случаев заражения коронавирусом. Однако западные эксперты сомневаются в правдивости этой информации, поскольку у КНДР огромные связи с Китаем, где была зафиксирована первая вспышка COVID.Перебежчик из Северной Кореи Ан Чхан Иль, который сейчас работает во Всемирном институте исследований в Сеуле, также полагает, что в Северной Корее есть подтвержденные случаи коронавируса."Тот факт, что Политбюро обсудило это и об этом сообщило ЦТАК, показывает, что Пхеньян, вероятно, нуждается в международной помощи", - сказал он Франс пресс.В свою очередь Washington Post отмечает, что информация о "серьезном инциденте" в КНДР слишком обрывочна для того, чтобы делать вывод о том, что коронавирус проник в страну.Как отмечает газета, представителей правящей в КНДР партии на мероприятиях регулярно видят без масок, это говорит о том, что пандемия в значительной степени сдерживается.При этом, согласно последнему отчету ВОЗ, более 30 тысяч человек в КНДР прошли тестирование на коронавирус, все результаты были отрицательными. Но этот успех, как подчеркивают зарубежные СМИ, дорого обошелся экономике. Власти уже заявили, что продовольственная ситуация в стране стала "напряженной".Последствия возможной вспышкиПо мнению зарубежных СМИ, у КНДР очень слабая система здравоохранения. Как отмечает CNN, вспышка COVID-19 может оказаться для страны "ужасной", поскольку "ветхая инфраструктура здравоохранения" вряд ли сможет справиться с большим числом пациентов.Как заявил профессор Лейв-Эрик Изли из Университета Ихва в Сеуле, комментарии Ким Чен Ына "свидетельствуют о том, что ситуация с здравоохранением в стране уже становится хуже".Как полагает Изли, заявление Ким Чен Ына может привести к тому, что страна, изолировавшая себя от всех, наконец, примет международную помощь по борьбе с пандемией.Бывший аналитик ЦРУ по Северной Корее Су Ким, работающая в американском исследовательском центре Rand Corporation, отмечает, что международное сообщество давно ждало, когда Пхеньян "расколется и покажет признаки беспокойства"."То, что Ким Чен Ын решил обвинить своих сотрудников вместо того, чтобы взять на себя ответственность и предпринять конкретные шаги по исправлению ситуации, может указывать на то, что он серьезно относится к вирусу, но, возможно, не до такой степени, чтобы это побудило его принять правильное решение", - сказала она.
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ким чен ын, воз, пхеньян, сеул, кндр (северная корея), в мире
КНДР попала на передовицы СМИ после слов Ким Чен Ына об ошибке чиновников
12:50 30.06.2021
 
© Фото : ЦТАКПредседатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Фото : ЦТАК

КНДР попала на передовицы СМИ после слов Ким Чен Ына об ошибке в борьбе с пандемией

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вопрос о ситуации с коронавирусом в Северной Корее вновь взбудоражил зарубежные СМИ после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын резко раскритиковал чиновников за серьезную ошибку в борьбе с пандемией.
По мнению западных СМИ, КНДР оказалась между двух огней. С одной стороны - у Пхеньяна очень слабая система здравоохранения, которая не справится с масштабной вспышкой COVID. С другой - меры, принимаемые правительством, чтобы не допустить коронавирус в страну, слишком сильно сказываются на экономике.
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в среду раскритиковал высокопоставленных чиновников за "серьезный инцидент" в рамках общенациональных противоэпидемических усилий, который порождает угрозу безопасности народа и страны. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) не уточнило, в чем заключался промах чиновников.

Проник ли вирус?

Северная Корея заявляет, что в стране нет случаев заражения коронавирусом. Однако западные эксперты сомневаются в правдивости этой информации, поскольку у КНДР огромные связи с Китаем, где была зафиксирована первая вспышка COVID.
Перебежчик из Северной Кореи Ан Чхан Иль, который сейчас работает во Всемирном институте исследований в Сеуле, также полагает, что в Северной Корее есть подтвержденные случаи коронавируса.
"Тот факт, что Политбюро обсудило это и об этом сообщило ЦТАК, показывает, что Пхеньян, вероятно, нуждается в международной помощи", - сказал он Франс пресс.
В свою очередь Washington Post отмечает, что информация о "серьезном инциденте" в КНДР слишком обрывочна для того, чтобы делать вывод о том, что коронавирус проник в страну.
Как отмечает газета, представителей правящей в КНДР партии на мероприятиях регулярно видят без масок, это говорит о том, что пандемия в значительной степени сдерживается.
При этом, согласно последнему отчету ВОЗ, более 30 тысяч человек в КНДР прошли тестирование на коронавирус, все результаты были отрицательными. Но этот успех, как подчеркивают зарубежные СМИ, дорого обошелся экономике. Власти уже заявили, что продовольственная ситуация в стране стала "напряженной".
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Последствия возможной вспышки

По мнению зарубежных СМИ, у КНДР очень слабая система здравоохранения. Как отмечает CNN, вспышка COVID-19 может оказаться для страны "ужасной", поскольку "ветхая инфраструктура здравоохранения" вряд ли сможет справиться с большим числом пациентов.
Как заявил профессор Лейв-Эрик Изли из Университета Ихва в Сеуле, комментарии Ким Чен Ына "свидетельствуют о том, что ситуация с здравоохранением в стране уже становится хуже".
"В этом инциденте Ким, вероятно, найдет козлов отпущения, избавится от нелояльных чиновников, обвинив их в идеологических ошибках. Возможно, так Пхеньян сможет найти оправдание, чтобы заставить граждан реже выходить из дома, или же таким образом он проводит политическую подготовку, чтобы принять зарубежные вакцины", - приводит его слова Financial Time.
Как полагает Изли, заявление Ким Чен Ына может привести к тому, что страна, изолировавшая себя от всех, наконец, примет международную помощь по борьбе с пандемией.
Бывший аналитик ЦРУ по Северной Корее Су Ким, работающая в американском исследовательском центре Rand Corporation, отмечает, что международное сообщество давно ждало, когда Пхеньян "расколется и покажет признаки беспокойства".
"То, что Ким Чен Ын решил обвинить своих сотрудников вместо того, чтобы взять на себя ответственность и предпринять конкретные шаги по исправлению ситуации, может указывать на то, что он серьезно относится к вирусу, но, возможно, не до такой степени, чтобы это побудило его принять правильное решение", - сказала она.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выступает на открытии 3-го пленарного заседания 8-го Центрального комитета Рабочей партии Кореи в Пхеньяне, Северная Корея - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибку в борьбе с пандемией
 
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