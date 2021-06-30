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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210630/karabakh-1739240340.html
Путин заявил, что никто не заинтересован в развитии кризиса в Карабахе
Путин заявил, что никто не заинтересован в развитии кризиса в Карабахе - РИА Новости, 30.06.2021
Путин заявил, что никто не заинтересован в развитии кризиса в Карабахе
Никто не заинтересован в развитии кризиса в Нагорном Карабахе, ни Армения, ни Азербайджан, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:10
2021-06-30T15:23
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Никто не заинтересован в развитии кризиса в Нагорном Карабахе, ни Армения, ни Азербайджан, заявил президент России Владимир Путин."Россия сыграла определенную роль в урегулировании этого очень серьезного кризиса. Никто не заинтересован в том, чтобы он развивался: ни Азербайджан, ни Армения, ни тем более жители Нагорного Карабаха. Потому что другая сторона дела заключается в том, что если мы будем жить все мирно и дружно, то мы создадим условия для улучшения жизни людей не только в сфере безопасности, имею в виду экономическое развитие, социальное развитие, в чем, безусловно, люди в Карабахе в высшей степени нуждаются", - сказал Путин в ходе прямой линии.По словам Путина, вокруг Нагорного Карабаха накопилось много проблем, связанных и с восстановлением инфраструктуры, и с размежеванием границы между Арменией и Азербайджаном."Мы сейчас находимся в процессе этой работы... Сделаем все, чтобы восстановить нормальные отношения в регионе", - добавил президент.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось лишь трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находили под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html
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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире
Путин заявил, что никто не заинтересован в развитии кризиса в Карабахе
15:10 30.06.2021 (обновлено: 15:23 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанские военнослужащие на территории Агдамского района
Азербайджанские военнослужащие на территории Агдамского района - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Путин заявил, что ни Армения, ни Азербайджан не заинтересованы в развитии кризиса в Карабахе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Никто не заинтересован в развитии кризиса в Нагорном Карабахе, ни Армения, ни Азербайджан, заявил президент России Владимир Путин.
"Россия сыграла определенную роль в урегулировании этого очень серьезного кризиса. Никто не заинтересован в том, чтобы он развивался: ни Азербайджан, ни Армения, ни тем более жители Нагорного Карабаха. Потому что другая сторона дела заключается в том, что если мы будем жить все мирно и дружно, то мы создадим условия для улучшения жизни людей не только в сфере безопасности, имею в виду экономическое развитие, социальное развитие, в чем, безусловно, люди в Карабахе в высшей степени нуждаются", - сказал Путин в ходе прямой линии.
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По словам Путина, вокруг Нагорного Карабаха накопилось много проблем, связанных и с восстановлением инфраструктуры, и с размежеванием границы между Арменией и Азербайджаном.
"Мы сейчас находимся в процессе этой работы... Сделаем все, чтобы восстановить нормальные отношения в регионе", - добавил президент.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось лишь трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находили под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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