https://ria.ru/20210630/karabakh-1739240340.html

Путин заявил, что никто не заинтересован в развитии кризиса в Карабахе

Путин заявил, что никто не заинтересован в развитии кризиса в Карабахе - РИА Новости, 30.06.2021

Путин заявил, что никто не заинтересован в развитии кризиса в Карабахе

Никто не заинтересован в развитии кризиса в Нагорном Карабахе, ни Армения, ни Азербайджан, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:10

2021-06-30T15:10

2021-06-30T15:23

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Никто не заинтересован в развитии кризиса в Нагорном Карабахе, ни Армения, ни Азербайджан, заявил президент России Владимир Путин."Россия сыграла определенную роль в урегулировании этого очень серьезного кризиса. Никто не заинтересован в том, чтобы он развивался: ни Азербайджан, ни Армения, ни тем более жители Нагорного Карабаха. Потому что другая сторона дела заключается в том, что если мы будем жить все мирно и дружно, то мы создадим условия для улучшения жизни людей не только в сфере безопасности, имею в виду экономическое развитие, социальное развитие, в чем, безусловно, люди в Карабахе в высшей степени нуждаются", - сказал Путин в ходе прямой линии.По словам Путина, вокруг Нагорного Карабаха накопилось много проблем, связанных и с восстановлением инфраструктуры, и с размежеванием границы между Арменией и Азербайджаном."Мы сейчас находимся в процессе этой работы... Сделаем все, чтобы восстановить нормальные отношения в регионе", - добавил президент.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось лишь трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находили под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html

https://ria.ru/20210621/karabakh-1737911872.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире