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Стартовали съемки боевика "Джон Уик 4" c Киану Ривзом

Стартовали съемки боевика "Джон Уик 4" c Киану Ривзом - РИА Новости, 30.06.2021

Стартовали съемки боевика "Джон Уик 4" c Киану Ривзом

Актер Шамир Андерсон, который участвует в боевике "Джон Уик 4", опубликовал в своем Instagram пост и сообщил о начале съемок фильма. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T02:36

2021-06-30T02:36

2021-06-30T02:36

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Актер Шамир Андерсон, который участвует в боевике "Джон Уик 4", опубликовал в своем Instagram пост и сообщил о начале съемок фильма. Режиссер ленты — Чад Стахелски, который снял предыдущие три части ленты об опасных приключениях наемника в отставке (Киану Ривз). Сценарием занимаются Шей Хаттен ("Армия воров") и Майкл Финч ("Человек ноября"). Премьера фильма запланирована на конец 2022 мая, если в дальнейшем не возникнет ограничений, связанных с коронавирусом. В августе прошлого года генеральный директор Lionsgate Джон Фелтхеймер рассказал, что на киностудии работают сразу над четвертой и пятой частями франшизы. Они будут сниматься подряд.

https://ria.ru/20210629/knivesout2-1739010049.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киану ривз, кино и сериалы, новости культуры