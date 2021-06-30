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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Стартовали съемки боевика "Джон Уик 4" c Киану Ривзом
Стартовали съемки боевика "Джон Уик 4" c Киану Ривзом - РИА Новости, 30.06.2021
Стартовали съемки боевика "Джон Уик 4" c Киану Ривзом
Актер Шамир Андерсон, который участвует в боевике "Джон Уик 4", опубликовал в своем Instagram пост и сообщил о начале съемок фильма. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T02:36
2021-06-30T02:36
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Актер Шамир Андерсон, который участвует в боевике "Джон Уик 4", опубликовал в своем Instagram пост и сообщил о начале съемок фильма. Режиссер ленты — Чад Стахелски, который снял предыдущие три части ленты об опасных приключениях наемника в отставке (Киану Ривз). Сценарием занимаются Шей Хаттен ("Армия воров") и Майкл Финч ("Человек ноября"). Премьера фильма запланирована на конец 2022 мая, если в дальнейшем не возникнет ограничений, связанных с коронавирусом. В августе прошлого года генеральный директор Lionsgate Джон Фелтхеймер рассказал, что на киностудии работают сразу над четвертой и пятой частями франшизы. Они будут сниматься подряд.
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киану ривз, кино и сериалы, новости культуры

Стартовали съемки боевика "Джон Уик 4" c Киану Ривзом

02:36 30.06.2021
 
© 87Eleven (2017)Кадр из фильма "Джон Уик-2"
Кадр из фильма Джон Уик-2
© 87Eleven (2017)
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Актер Шамир Андерсон, который участвует в боевике "Джон Уик 4", опубликовал в своем Instagram пост и сообщил о начале съемок фильма.
"Итак, начинаем", — написал Андерсон.
Режиссер ленты — Чад Стахелски, который снял предыдущие три части ленты об опасных приключениях наемника в отставке (Киану Ривз). Сценарием занимаются Шей Хаттен ("Армия воров") и Майкл Финч ("Человек ноября").
Премьера фильма запланирована на конец 2022 мая, если в дальнейшем не возникнет ограничений, связанных с коронавирусом.
В августе прошлого года генеральный директор Lionsgate Джон Фелтхеймер рассказал, что на киностудии работают сразу над четвертой и пятой частями франшизы. Они будут сниматься подряд.
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