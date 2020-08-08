Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200808/1575483209.html
Анонсирован выход пятой части боевика "Джон Уик"
Генеральный директор Lionsgate Джон Фелтхеймер рассказал, что на киностудии приступили к работе над пятой частью франшизы "Джон Уик" с Киану Ривзом в главном... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T12:58
кино и сериалы
новости культуры
киану ривз
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155357/33/1553573338_0:0:1500:845_1400x0_80_0_0_078cdb569e90acfd61ad24d74f3998f6.jpg
https://ria.ru/20200807/1575457710.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155357/33/1553573338_0:0:1500:845_1400x0_80_0_0_078cdb569e90acfd61ad24d74f3998f6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155357/33/1553573338_0:0:1332:999_1400x0_80_0_0_d64187cfe22ea90d515aa1e2d44ddbd5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155357/33/1553573338_143:0:1142:999_1400x0_80_0_0_1ca79b3c77961522852d234bdb3e13d7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, киану ривз

Анонсирован выход пятой части боевика "Джон Уик"

12:58 08.08.2020
410
© 87Eleven, Lionsgate, Summit Entertainment, 2019Кадр из фильма "Джон Уик 3"
Кадр из фильма Джон Уик 3
© 87Eleven, Lionsgate, Summit Entertainment, 2019
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Генеральный директор Lionsgate Джон Фелтхеймер рассказал, что на киностудии приступили к работе над пятой частью франшизы "Джон Уик" с Киану Ривзом в главном роли, сообщает THR.
По информации издания, четвертый и пятый фильмы будут сниматься подряд в начале следующего года.
"Сейчас мы заняты подготовкой сценариев для следующих двух картин нашей боевой франшизы о Джоне Уике, – подчеркнул Фелтхеймер.
По его словам, "Джон Уик 4" должен выйти в кинотеатрах в 2022 году в конце мая. Премьера картины будет приурочена ко Дню памяти (национальный день в США, посвященный военнослужащим, погибших во всех войнах, в которых участвовала Америка).
В THR уточнили, что сейчас Киану Ривз снимается в Берлине в научно-фантастическом боевике "Матрица 4".
Кадр из фильма Матрица
Вчера, 00:32Культура
Режиссер "Матрицы" подтвердила, что трилогия посвящена трансгендерам
502001
КультураКино и сериалыНовости культурыКиану Ривз
Рекомендуем
Пассажирский самолет развалился при заходе на посадку в индийском городе Кежикод, штат Керала
Авиакомпания уточнила число погибших в катастрофе самолета в Индии
Мороженое в кокосе
В Нью-Йорке легализовали мороженое с ликером
Президент компании Faberlic Алексей Нечаев
Алексей Нечаев стал председателем партии "Новые люди"
Камнепад в Дагестане
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев выяснит, кто ремонтировал рухнувший под молодоженами мост
Пассажирский самолет развалился при заходе на посадку в индийском городе Кежикод, штат Керала
Разбившийся в Индии самолет дважды заходил на посадку
Президент РФ Владимир Путин
Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой
Видеообращение ВРИО губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева во время посещения Чегдомына
"Чудовищные условия". Дегтярев поручил расселить бараки в Тырме
Кошка породы британская короткошерстная на международной выставке Кэтсбург 2017 в Москве
Названы самые популярные у россиян породы кошек
Предвыборный плакат на улице Минска
Глава штаба Лукашенко рассказал о вранье и вбросах накануне выборов
Автомобиль Следственного комитета РФ
Озвучены результаты вскрытия тела девочки, умершей в монастыре на Урале
Последствия взрыва в Бейруте
Более 60 человек числятся пропавшими после взрыва в Бейруте
Приложение Tik Tok
МИД раскритиковал решение Трампа по TikTok
Виталий Милонов
Милонов рассказал, зачем чиновникам летать бизнес-классом
Кладбище автомобилей, в каждом из которых во время военных действий в августе 2008 года погибли жители города Цхинвали
Медведев объяснил мотивы признания независимости Абхазии и Южной Осетии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:49В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса
14:41В Иркутской области продлили ограничения из-за коронавируса
14:37Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна рассказал, как она хранилась
14:17МИД раскритиковал решение Трампа по TikTok
14:11Милонов рассказал, зачем чиновникам летать бизнес-классом
14:00Озвучены результаты вскрытия тела девочки, умершей в монастыре на Урале
13:42Более 60 человек числятся пропавшими после взрыва в Бейруте
13:36Глава штаба Лукашенко рассказал о вранье и вбросах накануне выборов
13:23Названы самые популярные у россиян породы кошек
13:19Дегтярев выяснит, кто ремонтировал рухнувший под молодоженами мост
13:11В Нью-Йорке легализовали мороженое с ликером
13:06Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой
13:06Алексей Нечаев стал председателем партии "Новые люди"
13:01Авиакомпания уточнила число погибших в катастрофе самолета в Индии
12:58Анонсирован выход пятой части боевика "Джон Уик"
12:49Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
12:49Разбившийся в Индии самолет дважды заходил на посадку
12:35"Чудовищные условия". Дегтярев поручил расселить бараки в Тырме
12:27В Самаре потушили пожар, где горели десять домов
12:21Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
Лента новостейМолния