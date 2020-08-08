Анонсирован выход пятой части боевика "Джон Уик"

По его словам, "Джон Уик 4" должен выйти в кинотеатрах в 2022 году в конце мая. Премьера картины будет приурочена ко Дню памяти (национальный день в США, посвященный военнослужащим, погибших во всех войнах, в которых участвовала Америка).