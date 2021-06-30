https://ria.ru/20210630/google-1739214702.html

На Google составили протокол из-за отсутствия локализации данных

На Google составили протокол из-за отсутствия локализации данных - РИА Новости, 30.06.2021

На Google составили протокол из-за отсутствия локализации данных

Американская компания Google не локализовала данные российских граждан на территории России, в отношении нее составлен административный протокол, сообщает... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T13:39

2021-06-30T13:39

2021-06-30T13:51

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Американская компания Google не локализовала данные российских граждан на территории России, в отношении нее составлен административный протокол, сообщает пресс-служба Роскомнадзора."Тридцатого июня Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google LLC по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ. Руководство американской компании не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории России", - говорится в сообщении.Ведомство подчеркивает, что отсутствие подтверждения факта локализации баз данных российских граждан на территории РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - от 1 миллиона до 6 миллионов рублей.Роскомнадзор также ожидает ответа от Facebook и Twitter в связи с требованием о локализации данных российских граждан, может возбудить административное производство, сообщает пресс-служба ведомства."В апреле Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний предоставить документы, подтверждающие, что хранение и обработка персональных данных российских пользователей осуществляется на территории РФ. Ведомство ожидает ответа от Facebook и Twitter, после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства", - говорится в сообщении.Ведомство подчеркивает, что "на сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний".

https://ria.ru/20210623/sayt-1738243174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, twitter, россия, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии