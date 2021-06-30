Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210630/espinets-1739258161.html
Представитель Джонсона ответил на слова Путина о британском эсминце
Представитель Джонсона ответил на слова Путина о британском эсминце - РИА Новости, 30.06.2021
Представитель Джонсона ответил на слова Путина о британском эсминце
Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, комментируя заявление российского президента Владимира Путина по инциденту с британским эсминцем... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:12
2021-06-30T16:22
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
черное море
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738319809_0:0:1269:715_1920x0_80_0_0_83873fbeccc0ab64b856f8149fdd14a5.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, комментируя заявление российского президента Владимира Путина по инциденту с британским эсминцем в Черном море, сообщил, что корабль действовал в соответствии с международным правом.Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что провокация с участием британского эсминца Defender сразу после саммита Россия-США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Российский президент отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных."Я с самого начала говорил, что этот корабль королевских ВМС совершал мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом", - приводит агентство Рейтер слова представителя Джонсона.Минобороны РФ 23 июня заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.
https://radiosputnik.ria.ru/20210630/putin-1739223970.html
https://ria.ru/20210629/istrebiteli-1739090223.html
россия
черное море
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738319809_310:0:1269:719_1920x0_80_0_0_2505aa6a4abc63edd7e61a0a4829a88c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, черное море, великобритания, в мире
Представитель Джонсона ответил на слова Путина о британском эсминце
16:12 30.06.2021 (обновлено: 16:22 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЭсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео
Эсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк

В Британии заявили, что действия эсминца в Черном море соответствовали международному праву

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, комментируя заявление российского президента Владимира Путина по инциденту с британским эсминцем в Черном море, сообщил, что корабль действовал в соответствии с международным правом.
Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что провокация с участием британского эсминца Defender сразу после саммита Россия-США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Российский президент отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных.
Британский эсминец Defender в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 14:17В мире
"Меня военные извинят". Путин проговорился о слежке за эсминцем Британии
"Я с самого начала говорил, что этот корабль королевских ВМС совершал мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом", - приводит агентство Рейтер слова представителя Джонсона.
Минобороны РФ 23 июня заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.
Российский истребитель рядом с голландским военным кораблем Zr.Ms. Evertsen в Черном море - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 17:50
Российские истребители напугали экипаж голландского корабля в Черном море
 
Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияЧерное мореВеликобританияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
07:00У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов
06:45Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна
06:41Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей
06:28Си Цзиньпин заявил о цели превратить НОАК в армию мирового класса
06:25Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска по технической причине
06:23Ученые выяснили, стоит ли пороть детей
06:02В Киеве признали потерю "морального превосходства"
Лента новостейМолния