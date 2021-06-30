https://ria.ru/20210630/espinets-1739258161.html

Представитель Джонсона ответил на слова Путина о британском эсминце

Представитель Джонсона ответил на слова Путина о британском эсминце - РИА Новости, 30.06.2021

Представитель Джонсона ответил на слова Путина о британском эсминце

Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, комментируя заявление российского президента Владимира Путина по инциденту с британским эсминцем... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T16:12

2021-06-30T16:12

2021-06-30T16:22

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

черное море

великобритания

в мире

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, комментируя заявление российского президента Владимира Путина по инциденту с британским эсминцем в Черном море, сообщил, что корабль действовал в соответствии с международным правом.Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что провокация с участием британского эсминца Defender сразу после саммита Россия-США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Российский президент отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных."Я с самого начала говорил, что этот корабль королевских ВМС совершал мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом", - приводит агентство Рейтер слова представителя Джонсона.Минобороны РФ 23 июня заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.

https://radiosputnik.ria.ru/20210630/putin-1739223970.html

https://ria.ru/20210629/istrebiteli-1739090223.html

россия

черное море

великобритания

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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, черное море, великобритания, в мире