Представитель Джонсона ответил на слова Путина о британском эсминце
16:12 30.06.2021 (обновлено: 16:22 30.06.2021)
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЭсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео
В Британии заявили, что действия эсминца в Черном море соответствовали международному праву
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, комментируя заявление российского президента Владимира Путина по инциденту с британским эсминцем в Черном море, сообщил, что корабль действовал в соответствии с международным правом.
Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что провокация с участием британского эсминца Defender сразу после саммита Россия-США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Российский президент отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных.
"Я с самого начала говорил, что этот корабль королевских ВМС совершал мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом", - приводит агентство Рейтер слова представителя Джонсона.
Минобороны РФ 23 июня заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.