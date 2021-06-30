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В Ленинградской области на самодельных качелях погибла пятилетняя девочка
В Ленинградской области на самодельных качелях погибла пятилетняя девочка - РИА Новости, 30.06.2021
В Ленинградской области на самодельных качелях погибла пятилетняя девочка
Пятилетняя девочка погибла, запутавшись в веревке на самодельных качелях в Гатчинском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T21:36
2021-06-30T21:38
россия
ленинградская область
гатчинский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Пятилетняя девочка погибла, запутавшись в веревке на самодельных качелях в Гатчинском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ."По предварительным данным, 30 июня в деревне Покровское Гатчинского района Ленинградской области во дворе частного дома при катании на самодельных качелях 5-летняя девочка запуталась в веревке и погибла", - говорится в сообщении.Следственные органы возбудили уголовное дело по статье РФ "причинение смерти по неосторожности".Отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа."По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления", - сообщает ведомство.
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россия, ленинградская область, гатчинский район, происшествия
В Ленинградской области на самодельных качелях погибла пятилетняя девочка
21:36 30.06.2021 (обновлено: 21:38 30.06.2021)
 
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© РИА Новости / Зорикто Дагбаев
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В Ленинградской области на самодельных качелях погибла пятилетняя девочка

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. Пятилетняя девочка погибла, запутавшись в веревке на самодельных качелях в Гатчинском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
"По предварительным данным, 30 июня в деревне Покровское Гатчинского района Ленинградской области во дворе частного дома при катании на самодельных качелях 5-летняя девочка запуталась в веревке и погибла", - говорится в сообщении.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье РФ "причинение смерти по неосторожности".
Отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
"По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления", - сообщает ведомство.
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