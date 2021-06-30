https://ria.ru/20210630/bam-1739160561.html

Для строителей второго пути БАМа в Приамурье открыли два городка

Для строителей второго пути БАМа в Приамурье открыли два городка - РИА Новости, 30.06.2021

Для строителей второго пути БАМа в Приамурье открыли два городка

Два блочно-модульных городка для размещения железнодорожных войск, строящих второй путь Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, открыты в Приамурье,... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T08:49

2021-06-30T08:49

2021-06-30T08:49

россия

восточная сибирь

байкало-амурская магистраль

дмитрий булгаков

тайшет

безопасность

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ВЕРХНЕЗЕЙСК (Амурская область), 30 июн - РИА Новости. Два блочно-модульных городка для размещения железнодорожных войск, строящих второй путь Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, открыты в Приамурье, сообщило Минобороны РФ.В торжественной церемонии открытия и заселения двух блочно-модульных городков в поселке Верхнезейск, рассчитанных на 60 мест каждый, принял участие заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, который в среду прибыл в Амурскую область с инспекционной поездкой."Организуя материально-техническое обеспечение подразделений, нами созданы достойные условия и возможности для отдыха военнослужащих, их подготовки к физическим и морально-психологическим нагрузкам", - сказал Булгаков.Таким образом, по его словам, реализуется требование министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу "не только создать достойные условия для службы, но и полноценно предоставлять возможности военнослужащим жить комфортно в самых сложных климатических условиях".Ранее Шойгу заявил, что военное ведомство планирует в 2021 году возвести шесть блочно-модульных городков для комфортного быта военнослужащих, занятых реконструкцией БАМа.В апреле Минобороны РФ начало строительство второго пути Байкало-Амурской железнодорожной магистрали на участке от Улака до Февральска длиной 340 километров. В работах будут задействованы десять бригад железнодорожных войск.БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Общая протяженность сейчас - 4,3 тысячи километров. БАМ и Транссиб работают на пределе пропускной способности, идет модернизация. Программа развития Восточного полигона рассчитана на период 2013-2024 годов.

https://ria.ru/20210621/putin-1737866378.html

https://ria.ru/20210610/osuzhdennye-1736445211.html

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восточная сибирь

тайшет

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россия, восточная сибирь, байкало-амурская магистраль, дмитрий булгаков, тайшет, безопасность