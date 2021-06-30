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Актриса пожаловалась на "ад" в украинских поездах
Актриса пожаловалась на "ад" в украинских поездах - РИА Новости, 30.06.2021
Актриса пожаловалась на "ад" в украинских поездах
Украинская актриса Ольга Сумская рассказала о "сущем аду", творящемся в поездах "Укрзализныци". Об этом она написала на своей странице в Facebook. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T06:16
2021-06-30T06:16
ситуация на украине
укрзализныця
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинская актриса Ольга Сумская рассказала о "сущем аду", творящемся в поездах "Укрзализныци". Об этом она написала на своей странице в Facebook."Оказывается есть поезда, где кондиционирование вообще не предусмотрено! Поезд 791 Кременчуг - Киев. Это сущий ад! Днем +40. Вагоны стояли целый день на солнце, представляете, как мы сейчас едем! Как здесь работают бедные проводники? Это сплошной ужас! Как я спасалась? Поливала себя водой несколько раз за ночь. Друзья, будьте внимательны, когда покупаете билет!" – рассказала она.Украинская железнодорожная компания пока не отреагировала на пост Сумской.Украинские поезда страдают от серьезного износа, большинство подвижного состава, возраст которого составляет от 30 до 53 лет, произведено в советские времена. Подавляющее количество поездов давно подлежит списанию и утилизации. Общий показатель износа превышает 90 процентов.
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ситуация на украине, укрзализныця, украина, в мире
Актриса пожаловалась на "ад" в украинских поездах
06:16 30.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоезд Киев - Москва на ж/д вокзале в Киеве
Поезд Киев - Москва на ж/д вокзале в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Актриса пожаловалась на "ад" в украинских поездах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинская актриса Ольга Сумская рассказала о "сущем аду", творящемся в поездах "Укрзализныци". Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Оказывается есть поезда, где кондиционирование вообще не предусмотрено! Поезд 791 Кременчуг - Киев. Это сущий ад! Днем +40. Вагоны стояли целый день на солнце, представляете, как мы сейчас едем! Как здесь работают бедные проводники? Это сплошной ужас! Как я спасалась? Поливала себя водой несколько раз за ночь. Друзья, будьте внимательны, когда покупаете билет!" – рассказала она.
Украинская железнодорожная компания пока не отреагировала на пост Сумской.
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