https://ria.ru/20210629/zuma-1739026046.html

Экс-президента ЮАР Зуму приговорили к 15 месяцам лишения свободы

Экс-президента ЮАР Зуму приговорили к 15 месяцам лишения свободы - РИА Новости, 29.06.2021

Экс-президента ЮАР Зуму приговорили к 15 месяцам лишения свободы

Суд в ЮАР во вторник признал экс-президента страны Джейкоба Зуму виновным в неуважении к суду и приговорил его к 15 месяцам лишения свободы, сообщило местное... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T12:26

2021-06-29T12:26

2021-06-29T12:48

африканский национальный конгресс

джейкоб зума

юар

в мире

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Суд в ЮАР во вторник признал экс-президента страны Джейкоба Зуму виновным в неуважении к суду и приговорил его к 15 месяцам лишения свободы, сообщило местное издание Times Live.Обвинение связано с тем, что ранее Зума не выполнил предписание конституционного суда, обязывающее его предстать перед комиссией по расследованию дела о захвате государства. Зума должен был дать показания перед комиссией в период с 15 по 19 февраля. "Суд постановил приговорить Зуму к 15 месяцам тюремного заключения", - отмечает издание.Зума в мае заявил в суде о своей невиновности по делу о коррупции, вымогательствах и мошенничестве при заключении госконтрактов на покупку оружия. Французский производитель вооружений - компания Thales, против которой также были предъявлены обвинения, - также объявил о своей невиновности.Вокруг Зумы в ходе его политической карьеры регулярно происходили скандалы. Политик позволял себе резкие высказывания, неоднозначно воспринимается и его многоженство. Но главной проблемой для него стали обвинения в коррупции. В 1999 году Зума впервые занял высокий пост - его назначили вице-президентом ЮАР. Однако в 2005 году президент Табо Мбеки отправил его в отставку из-за первого коррупционного скандала. Оказалось, что еще в 1999 году Зума участвовал в сделке по закупке вооружений на 5 миллиардов долларов, причем часть этих денег, как утверждало следствие, осело на счетах вице-президента. В декабре 2007 года Верховный суд снял все обвинения против Зумы.В 2014 году, когда после очередной победы партии АНК ("Африканский национальный конгресс") на выборах Зума снова стал президентом, оппозиция потребовала его отставки - и в течение его второго срока делала это пять раз. Зуму обвиняли в трате 16 миллионов долларов на свою резиденцию. Наконец, оппозиция собрала данные о 783 эпизодах коррупции, вымогательств и мошенничества при заключении госконтрактов на покупку оружия. В феврале 2018 года Зума досрочно ушел в отставку. Он неоднократно отрицал свою вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.

https://ria.ru/20180215/1514653931.html

юар

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африканский национальный конгресс, джейкоб зума, юар, в мире