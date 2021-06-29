Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210629/zuma-1739026046.html
Экс-президента ЮАР Зуму приговорили к 15 месяцам лишения свободы
Экс-президента ЮАР Зуму приговорили к 15 месяцам лишения свободы - РИА Новости, 29.06.2021
Экс-президента ЮАР Зуму приговорили к 15 месяцам лишения свободы
Суд в ЮАР во вторник признал экс-президента страны Джейкоба Зуму виновным в неуважении к суду и приговорил его к 15 месяцам лишения свободы, сообщило местное... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T12:26
2021-06-29T12:48
африканский национальный конгресс
джейкоб зума
юар
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151465/90/1514659046_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_cf7a9197cc1d0b4dbd998e9ac282ccef.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Суд в ЮАР во вторник признал экс-президента страны Джейкоба Зуму виновным в неуважении к суду и приговорил его к 15 месяцам лишения свободы, сообщило местное издание Times Live.Обвинение связано с тем, что ранее Зума не выполнил предписание конституционного суда, обязывающее его предстать перед комиссией по расследованию дела о захвате государства. Зума должен был дать показания перед комиссией в период с 15 по 19 февраля. "Суд постановил приговорить Зуму к 15 месяцам тюремного заключения", - отмечает издание.Зума в мае заявил в суде о своей невиновности по делу о коррупции, вымогательствах и мошенничестве при заключении госконтрактов на покупку оружия. Французский производитель вооружений - компания Thales, против которой также были предъявлены обвинения, - также объявил о своей невиновности.Вокруг Зумы в ходе его политической карьеры регулярно происходили скандалы. Политик позволял себе резкие высказывания, неоднозначно воспринимается и его многоженство. Но главной проблемой для него стали обвинения в коррупции. В 1999 году Зума впервые занял высокий пост - его назначили вице-президентом ЮАР. Однако в 2005 году президент Табо Мбеки отправил его в отставку из-за первого коррупционного скандала. Оказалось, что еще в 1999 году Зума участвовал в сделке по закупке вооружений на 5 миллиардов долларов, причем часть этих денег, как утверждало следствие, осело на счетах вице-президента. В декабре 2007 года Верховный суд снял все обвинения против Зумы.В 2014 году, когда после очередной победы партии АНК ("Африканский национальный конгресс") на выборах Зума снова стал президентом, оппозиция потребовала его отставки - и в течение его второго срока делала это пять раз. Зуму обвиняли в трате 16 миллионов долларов на свою резиденцию. Наконец, оппозиция собрала данные о 783 эпизодах коррупции, вымогательств и мошенничества при заключении госконтрактов на покупку оружия. В феврале 2018 года Зума досрочно ушел в отставку. Он неоднократно отрицал свою вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.
https://ria.ru/20180215/1514653931.html
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151465/90/1514659046_139:0:2999:2145_1920x0_80_0_0_f154edc907f15676db501c4443285f1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
африканский национальный конгресс, джейкоб зума, юар, в мире
Экс-президента ЮАР Зуму приговорили к 15 месяцам лишения свободы
12:26 29.06.2021 (обновлено: 12:48 29.06.2021)
 
© AP Photo / Themba HadebeПрезидент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума во время обращения к нации в Претории, Южная Африка. 14 февраля 2018
Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума во время обращения к нации в Претории, Южная Африка. 14 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© AP Photo / Themba Hadebe

Экс-президента ЮАР Зуму приговорили к 15 месяцам лишения свободы за неуважение к суду

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Суд в ЮАР во вторник признал экс-президента страны Джейкоба Зуму виновным в неуважении к суду и приговорил его к 15 месяцам лишения свободы, сообщило местное издание Times Live.
Обвинение связано с тем, что ранее Зума не выполнил предписание конституционного суда, обязывающее его предстать перед комиссией по расследованию дела о захвате государства. Зума должен был дать показания перед комиссией в период с 15 по 19 февраля. "Суд постановил приговорить Зуму к 15 месяцам тюремного заключения", - отмечает издание.
Зума в мае заявил в суде о своей невиновности по делу о коррупции, вымогательствах и мошенничестве при заключении госконтрактов на покупку оружия. Французский производитель вооружений - компания Thales, против которой также были предъявлены обвинения, - также объявил о своей невиновности.
Вокруг Зумы в ходе его политической карьеры регулярно происходили скандалы. Политик позволял себе резкие высказывания, неоднозначно воспринимается и его многоженство. Но главной проблемой для него стали обвинения в коррупции. В 1999 году Зума впервые занял высокий пост - его назначили вице-президентом ЮАР. Однако в 2005 году президент Табо Мбеки отправил его в отставку из-за первого коррупционного скандала. Оказалось, что еще в 1999 году Зума участвовал в сделке по закупке вооружений на 5 миллиардов долларов, причем часть этих денег, как утверждало следствие, осело на счетах вице-президента. В декабре 2007 года Верховный суд снял все обвинения против Зумы.
Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.02.2018
15 февраля 2018, 05:35
Джейкоб Зума: президент с 8 женами, который против геев и ранних родов
В 2014 году, когда после очередной победы партии АНК ("Африканский национальный конгресс") на выборах Зума снова стал президентом, оппозиция потребовала его отставки - и в течение его второго срока делала это пять раз. Зуму обвиняли в трате 16 миллионов долларов на свою резиденцию. Наконец, оппозиция собрала данные о 783 эпизодах коррупции, вымогательств и мошенничества при заключении госконтрактов на покупку оружия. В феврале 2018 года Зума досрочно ушел в отставку. Он неоднократно отрицал свою вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.
 
Африканский национальный конгрессДжейкоб ЗумаЮАРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:02В США заявили о "надвигающейся буре" из-за ошибки в отношениях с Россией
16:58Суд в Москве заочно арестовал директора ФБК* Жданова
16:58Xiaomi создаст дешевый аналог умной метки Apple AirTag
16:53Юрист прокомментировала введение QR-кодов для посещения ресторанов
16:53"Газпром" не забронировал новый объем мощности ГТС Украины
16:53Ограничения по коронавирусу для пожилых ввели еще в четырех регионах
16:47Голикова рассказала о возможности исследования клеточного иммунитета
16:47Мурашко рассказал о вакцинации после достижения коллективного иммунитета
16:46Штаммы коронавируса могут "ускользать" от иммунитета, заявила Голикова
16:44Голикова рассказала, как долго после COVID-19 сохраняется иммунитет
16:41Мантуров оценил ситуацию с производством вакцин от коронавируса
16:40Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех регионах
16:37Голикова: прививку от COVID-19 надо делать через полгода после болезни
16:35Мишустин поручил контролировать наличие вакцины от COVID-19 в регионах
16:35Работу системы по выдаче сертификатов для вакцинированных восстановили
16:35Врач предположил, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
16:33Попова попросила Мишустина поддержать проект запрета массовых мероприятий
16:31В России зафиксировали новый штамм коронавируса "дельта-плюс"
16:31На диспансеризацию переболевших COVID-19 направят дополнительные средства
16:30Прокуратура признала нежелательной НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.
Лента новостейМолния