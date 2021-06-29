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Аксенов назвал открытие детсадов в Ялте преждевременным

Аксенов назвал открытие детсадов в Ялте преждевременным - РИА Новости, 29.06.2021

Аксенов назвал открытие детсадов в Ялте преждевременным

Детские сады в Ялте, пострадавшей от паводка, останутся закрытыми до понедельника, пока их открытие преждевременно, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T19:34

2021-06-29T19:34

2021-06-29T19:34

подтопление на востоке крыма

сергей аксенов (политик)

керчь

ялта

республика крым

происшествия

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ЯЛТА, 29 июн – РИА Новости. Детские сады в Ялте, пострадавшей от паводка, останутся закрытыми до понедельника, пока их открытие преждевременно, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее детсады планировалось открыть 1 июля."К сожалению, вода, которая подается, пока что к употреблению не может применяться. В таких условиях открытие детских садов преждевременно. Прошу всех до следующего понедельника потерпеть", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий стихии.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

керчь

ялта

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, сергей аксенов (политик), керчь, ялта, республика крым, происшествия