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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/volontery-1739061856.html
Проценко поблагодарил волонтеров за помощь врачам и людям на самоизоляции
Проценко поблагодарил волонтеров за помощь врачам и людям на самоизоляции - РИА Новости, 29.06.2021
Проценко поблагодарил волонтеров за помощь врачам и людям на самоизоляции
Главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко поблагодарил волонтеров за помощь врачам и людям на самоизоляции. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:40
2021-06-29T15:40
распространение коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна кузнецова
коммунарка (москва)
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко поблагодарил волонтеров за помощь врачам и людям на самоизоляции."Мы ощущаем резко возросшую нагрузку на систему здравоохранения. Я очень рад, что у меня есть такой "козырь" в виде волонтеров, если возникает необходимость. Для руководителя госпиталя понимание, что у него за спиной стоит такая мощная сила, как волонтеры, это понимание, что есть крепкая стена, на которую можно опереться", - сказал Проценко на онлайн-встрече с общероссийскими волонтерскими организациями и движениями на площадке "Единой России".Он полагает, что опыт активистов будет востребован в преодолении пандемии коронавируса.Ранее на съезде партии "Единая Россия" был утвержден список на выборы в Госдуму, представленный президентом РФ Владимиром Путиным. Список возглавили пять человек: помимо Проценко, в него вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
https://ria.ru/20210320/protsenko-1602098079.html
https://ria.ru/20210415/volontery-1728414706.html
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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна кузнецова, коммунарка (москва), здоровье - общество, сергей лавров, общероссийский народный фронт, госдума рф, единая россия, общество
Проценко поблагодарил волонтеров за помощь врачам и людям на самоизоляции
15:40 29.06.2021
 
© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинГлавный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Главврач больницы в Коммунарке поблагодарил волонтеров за помощь врачам и людям на самоизоляции

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко поблагодарил волонтеров за помощь врачам и людям на самоизоляции.
"Мы ощущаем резко возросшую нагрузку на систему здравоохранения. Я очень рад, что у меня есть такой "козырь" в виде волонтеров, если возникает необходимость. Для руководителя госпиталя понимание, что у него за спиной стоит такая мощная сила, как волонтеры, это понимание, что есть крепкая стена, на которую можно опереться", - сказал Проценко на онлайн-встрече с общероссийскими волонтерскими организациями и движениями на площадке "Единой России".
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 10:07Распространение коронавируса
Проценко назвал самый сложный для него момент в борьбе с коронавирусом
Он полагает, что опыт активистов будет востребован в преодолении пандемии коронавируса.
Ранее на съезде партии "Единая Россия" был утвержден список на выборы в Госдуму, представленный президентом РФ Владимиром Путиным. Список возглавили пять человек: помимо Проценко, в него вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Работа волонтеров-медиков в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 15:22
Мурашко: "Волонтеры-медики" вносят значимый вклад в здравоохранение
 
Распространение коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна КузнецоваКоммунарка (Москва)Здоровье - ОбществоСергей ЛавровОбщероссийский народный фронтГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
 
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