https://ria.ru/20210629/volontery-1739061856.html
Проценко поблагодарил волонтеров за помощь врачам и людям на самоизоляции
Проценко поблагодарил волонтеров за помощь врачам и людям на самоизоляции - РИА Новости, 29.06.2021
Проценко поблагодарил волонтеров за помощь врачам и людям на самоизоляции
Главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко поблагодарил волонтеров за помощь врачам и людям на самоизоляции. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:40
2021-06-29T15:40
2021-06-29T15:40
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здоровье - общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко поблагодарил волонтеров за помощь врачам и людям на самоизоляции."Мы ощущаем резко возросшую нагрузку на систему здравоохранения. Я очень рад, что у меня есть такой "козырь" в виде волонтеров, если возникает необходимость. Для руководителя госпиталя понимание, что у него за спиной стоит такая мощная сила, как волонтеры, это понимание, что есть крепкая стена, на которую можно опереться", - сказал Проценко на онлайн-встрече с общероссийскими волонтерскими организациями и движениями на площадке "Единой России".Он полагает, что опыт активистов будет востребован в преодолении пандемии коронавируса.Ранее на съезде партии "Единая Россия" был утвержден список на выборы в Госдуму, представленный президентом РФ Владимиром Путиным. Список возглавили пять человек: помимо Проценко, в него вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
https://ria.ru/20210320/protsenko-1602098079.html
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Проценко поблагодарил волонтеров за помощь врачам и людям на самоизоляции
Главврач больницы в Коммунарке поблагодарил волонтеров за помощь врачам и людям на самоизоляции