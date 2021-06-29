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Центр Чумакова выпустил миллион доз вакцины против коронавируса

Центр Чумакова выпустил миллион доз вакцины против коронавируса - РИА Новости, 29.06.2021

Центр Чумакова выпустил миллион доз вакцины против коронавируса

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН выпустил до конца июня, как и планировал, 1 миллион доз... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T14:18

2021-06-29T14:18

2021-06-29T14:21

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

здоровье - общество

российская академия наук

москва

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН выпустил до конца июня, как и планировал, 1 миллион доз своей вакцины от коронавируса "КовиВак", сообщил заведующий отделом общей вирусологии центра Георгий Игнатьев."Мы должны были выпустить до конца июня 1 миллион доз, мы его выпустили", - сказал Игнатьев в ходе онлайн-конференции на площадке МИА "Россия сегодня".В понедельник на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что вакцина "КовиВак" снова закончилась в столице, запись на вакцинацию приостановлена.Вакцина "КовиВак", созданная в Центре Чумакова, – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта.

https://ria.ru/20210629/sputnik-1739047540.html

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вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, москва, общество