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В Калуге заработала карта "Тройка" в тестовом режиме
В Калуге заработала карта "Тройка" в тестовом режиме - РИА Новости, 29.06.2021
В Калуге заработала карта "Тройка" в тестовом режиме
Оплатить проезд картой "Тройка" можно в 30 троллейбусах самых популярных маршрутов Калуги, в августе билетная система на базе "Тройки" объединит всю Калужскую... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:55
2021-06-29T15:55
2021-06-29T15:55
максим ликсутов
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калужская область
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Оплатить проезд картой "Тройка" можно в 30 троллейбусах самых популярных маршрутов Калуги, в августе билетная система на базе "Тройки" объединит всю Калужскую область, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.Ранее в дептрансе сообщали, что карта "Тройка" постепенно появляется в разных городах России, и скоро "Тройка" будет введена по всему Золотому кольцу."Тройка" уже в Калуге! Пока в тестовом режиме на 30 троллейбусах самых популярных маршрутов. Для города мы выпустили специальную "Тройку", посвященную 650-летию Калуги и ее достопримечательностям", - говорится в сообщении.Отмечается, что первый тираж передали фокус-группе, которая будет тестировать "Тройку" в транспорте города, а уже следующий выпуск можно будет получить всем желающим."Мы уже запустили пилот на некоторых маршрутах города, а в августе билетная система на базе "Тройки" объединит всю Калужскую область. Местные жители получат самые удобные способы оплаты и всю экосистему транспортной карты, а городские власти — серьезный аналитический инструмент", — цитируют в сообщении главу транспортного комплекса Максима Ликсутова.
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максим ликсутов , москва, калуга, калужская область, общество
В Калуге заработала карта "Тройка" в тестовом режиме
В Калуге заработала трансортная карта "Тройка" в тестовом режиме