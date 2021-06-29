https://ria.ru/20210629/sud-1739026251.html
Пригожин подал в суд на издание The Insider
Пригожин подал в суд на издание The Insider - РИА Новости, 29.06.2021
Пригожин подал в суд на издание The Insider
Бизнесмен Евгений Пригожин подал в Басманный суд Москвы иск о защите чести к изданию The Insider, сообщила пресс-служба компании "Конкорд". РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T12:21
2021-06-29T12:21
2021-06-29T15:10
россия
the insider
евгений пригожин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150792/60/1507926043_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2eb468aa3ef9bd76e1e4523ed54d585e.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин подал в Басманный суд Москвы иск о защите чести к изданию The Insider, сообщила пресс-служба компании "Конкорд"."Истец просит суд признать сведения, размещенные на интернет-ресурсе The Insider, порочащими, не соответствующими действительности, удалить их и опубликовать опровержение в течение 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда", — уточнили представители "Конкорда".Как пояснил РИА Новости юридический представитель бизнесмена Игорь Елисеев, речь идет о статье под названием "Мазай" — африканский "Вагнер". Кто управляет делами Пригожина на Черном континенте".Вдобавок Пригожин хочет взыскать с издания пять миллионов рублей компенсации за моральный ущерб. Он также настаивает на публикации опровержений в социальных сетях главреда ресурса Романа Доброхотова и журналиста Дениса Билунова.Пресс-служба Басманного суда Москвы заявила, что инстанция иск пока не получила.Доброхотов отметил, что Пригожин не связывался напрямую с редакцией перед подачей иска.В середине октября в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы подали несколько исков о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко, Владимиру Милову, телеканалу "Царьград" и изданию Znak. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".
https://ria.ru/20210618/prigozhin-1737513377.html
https://ria.ru/20210531/kompensatsiya-1734979254.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150792/60/1507926043_135:0:1150:761_1920x0_80_0_0_0f986cfe13db611bddf54dd383add209.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, the insider, евгений пригожин, происшествия
Пригожин подал в суд на издание The Insider
12:21 29.06.2021 (обновлено: 15:10 29.06.2021)
Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на издание The Insider с требованием удалить статью
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Бизнесмен Евгений Пригожин
подал в Басманный суд Москвы
иск о защите чести к изданию The Insider, сообщила пресс-служба компании "Конкорд".
"Истец просит суд признать сведения, размещенные на интернет-ресурсе The Insider, порочащими, не соответствующими действительности, удалить их и опубликовать опровержение в течение 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда", — уточнили представители "Конкорда".
Как пояснил РИА Новости юридический представитель бизнесмена Игорь Елисеев, речь идет о статье под названием "Мазай" — африканский "Вагнер". Кто управляет делами Пригожина на Черном континенте".
Вдобавок Пригожин хочет взыскать с издания пять миллионов рублей компенсации за моральный ущерб. Он также настаивает на публикации опровержений в социальных сетях главреда ресурса Романа Доброхотова и журналиста Дениса Билунова.
Пресс-служба Басманного суда Москвы заявила, что инстанция иск пока не получила.
Доброхотов отметил, что Пригожин не связывался напрямую с редакцией перед подачей иска.
"Но уже очевидно, что это какие-то абсурдные обвинения. Там, например, почему-то фигурирует "журналист издания" Денис Билунов, который не является журналистом The Insider", — добавил он.
В середине октября в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы подали несколько исков о защите чести и достоинства к Алексею Навальному
, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко, Владимиру Милову, телеканалу "Царьград" и изданию Znak.
Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".