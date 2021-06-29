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Пригожин подал в суд на издание The Insider
Пригожин подал в суд на издание The Insider - РИА Новости, 29.06.2021
Пригожин подал в суд на издание The Insider
Бизнесмен Евгений Пригожин подал в Басманный суд Москвы иск о защите чести к изданию The Insider, сообщила пресс-служба компании "Конкорд". РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T12:21
2021-06-29T15:10
россия
the insider
евгений пригожин
происшествия
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин подал в Басманный суд Москвы иск о защите чести к изданию The Insider, сообщила пресс-служба компании "Конкорд"."Истец просит суд признать сведения, размещенные на интернет-ресурсе The Insider, порочащими, не соответствующими действительности, удалить их и опубликовать опровержение в течение 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда", — уточнили представители "Конкорда".Как пояснил РИА Новости юридический представитель бизнесмена Игорь Елисеев, речь идет о статье под названием "Мазай" — африканский "Вагнер". Кто управляет делами Пригожина на Черном континенте".Вдобавок Пригожин хочет взыскать с издания пять миллионов рублей компенсации за моральный ущерб. Он также настаивает на публикации опровержений в социальных сетях главреда ресурса Романа Доброхотова и журналиста Дениса Билунова.Пресс-служба Басманного суда Москвы заявила, что инстанция иск пока не получила.Доброхотов отметил, что Пригожин не связывался напрямую с редакцией перед подачей иска.В середине октября в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы подали несколько исков о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко, Владимиру Милову, телеканалу "Царьград" и изданию Znak. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".
https://ria.ru/20210618/prigozhin-1737513377.html
https://ria.ru/20210531/kompensatsiya-1734979254.html
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россия, the insider, евгений пригожин, происшествия
Пригожин подал в суд на издание The Insider
12:21 29.06.2021 (обновлено: 15:10 29.06.2021)
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на издание The Insider с требованием удалить статью

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин подал в Басманный суд Москвы иск о защите чести к изданию The Insider, сообщила пресс-служба компании "Конкорд".
"Истец просит суд признать сведения, размещенные на интернет-ресурсе The Insider, порочащими, не соответствующими действительности, удалить их и опубликовать опровержение в течение 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда", — уточнили представители "Конкорда".
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Как пояснил РИА Новости юридический представитель бизнесмена Игорь Елисеев, речь идет о статье под названием "Мазай" — африканский "Вагнер". Кто управляет делами Пригожина на Черном континенте".
Вдобавок Пригожин хочет взыскать с издания пять миллионов рублей компенсации за моральный ущерб. Он также настаивает на публикации опровержений в социальных сетях главреда ресурса Романа Доброхотова и журналиста Дениса Билунова.
Пресс-служба Басманного суда Москвы заявила, что инстанция иск пока не получила.
Доброхотов отметил, что Пригожин не связывался напрямую с редакцией перед подачей иска.
"Но уже очевидно, что это какие-то абсурдные обвинения. Там, например, почему-то фигурирует "журналист издания" Денис Билунов, который не является журналистом The Insider", — добавил он.
В середине октября в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы подали несколько исков о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко, Владимиру Милову, телеканалу "Царьград" и изданию Znak.
Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".
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