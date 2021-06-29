https://ria.ru/20210629/sud-1739026251.html

Пригожин подал в суд на издание The Insider

Пригожин подал в суд на издание The Insider - РИА Новости, 29.06.2021

Пригожин подал в суд на издание The Insider

Бизнесмен Евгений Пригожин подал в Басманный суд Москвы иск о защите чести к изданию The Insider, сообщила пресс-служба компании "Конкорд". РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T12:21

2021-06-29T12:21

2021-06-29T15:10

россия

the insider

евгений пригожин

происшествия

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин подал в Басманный суд Москвы иск о защите чести к изданию The Insider, сообщила пресс-служба компании "Конкорд"."Истец просит суд признать сведения, размещенные на интернет-ресурсе The Insider, порочащими, не соответствующими действительности, удалить их и опубликовать опровержение в течение 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда", — уточнили представители "Конкорда".Как пояснил РИА Новости юридический представитель бизнесмена Игорь Елисеев, речь идет о статье под названием "Мазай" — африканский "Вагнер". Кто управляет делами Пригожина на Черном континенте".Вдобавок Пригожин хочет взыскать с издания пять миллионов рублей компенсации за моральный ущерб. Он также настаивает на публикации опровержений в социальных сетях главреда ресурса Романа Доброхотова и журналиста Дениса Билунова.Пресс-служба Басманного суда Москвы заявила, что инстанция иск пока не получила.Доброхотов отметил, что Пригожин не связывался напрямую с редакцией перед подачей иска.В середине октября в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы подали несколько исков о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко, Владимиру Милову, телеканалу "Царьград" и изданию Znak. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".

https://ria.ru/20210618/prigozhin-1737513377.html

https://ria.ru/20210531/kompensatsiya-1734979254.html

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россия, the insider, евгений пригожин, происшествия