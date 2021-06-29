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В России зарегистрировали максимум смертей от COVID-19 за сутки
В России зарегистрировали максимум смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 29.06.2021
В России зарегистрировали максимум смертей от COVID-19 за сутки
В России зарегистрировали максимальное количество смертей пациентов с COVID-19 за сутки — 652. Об этом сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:21
2021-06-29T12:43
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В России зарегистрировали максимальное количество смертей пациентов с COVID-19 за сутки — 652. Об этом сообщил оперативный штаб.В частности, в Москве скончался 121 человек с коронавирусом. Накануне в столичных госпиталях умерли 124 человека — это наибольший показатель за время пандемии. По оценке властей, ситуация в городе "крайне сложная" — новые максимумы установлены также по количеству госпитализаций и больных в реанимации. В то же время растут темпы вакцинации.В Санкт-Петербурге 119 умерших, Нижегородской области — 27.Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 134 545.Всего в России зафиксировали 5 493 557 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 4 984 037 человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург
В России зарегистрировали максимум смертей от COVID-19 за сутки
11:21 29.06.2021 (обновлено: 12:43 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники перевозят тело умершего на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В России за сутки зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 с начала пандемии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В России зарегистрировали максимальное количество смертей пациентов с COVID-19 за сутки — 652. Об этом сообщил оперативный штаб.
В частности, в Москве скончался 121 человек с коронавирусом. Накануне в столичных госпиталях умерли 124 человека — это наибольший показатель за время пандемии. По оценке властей, ситуация в городе "крайне сложная" — новые максимумы установлены также по количеству госпитализаций и больных в реанимации. В то же время растут темпы вакцинации.
В Санкт-Петербурге 119 умерших, Нижегородской области — 27.
Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 134 545.
Всего в России зафиксировали 5 493 557 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 4 984 037 человек.
 
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