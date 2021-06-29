https://ria.ru/20210629/smerti-1739014872.html
В России зарегистрировали максимум смертей от COVID-19 за сутки
В России зарегистрировали максимум смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 29.06.2021
В России зарегистрировали максимум смертей от COVID-19 за сутки
В России зарегистрировали максимальное количество смертей пациентов с COVID-19 за сутки — 652. Об этом сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:21
2021-06-29T11:21
2021-06-29T12:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570570792_0:157:2405:1510_1920x0_80_0_0_2faf1943424e28e3cf8a3f33c89540b4.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В России зарегистрировали максимальное количество смертей пациентов с COVID-19 за сутки — 652. Об этом сообщил оперативный штаб.В частности, в Москве скончался 121 человек с коронавирусом. Накануне в столичных госпиталях умерли 124 человека — это наибольший показатель за время пандемии. По оценке властей, ситуация в городе "крайне сложная" — новые максимумы установлены также по количеству госпитализаций и больных в реанимации. В то же время растут темпы вакцинации.В Санкт-Петербурге 119 умерших, Нижегородской области — 27.Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 134 545.Всего в России зафиксировали 5 493 557 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 4 984 037 человек.
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570570792_92:0:2315:1667_1920x0_80_0_0_a42cb9b7f5274846cbb0f5b6ccb1d299.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург
В России зарегистрировали максимум смертей от COVID-19 за сутки
11:21 29.06.2021 (обновлено: 12:43 29.06.2021)
В России за сутки зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 с начала пандемии