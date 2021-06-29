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В России зарегистрировали максимум смертей от COVID-19 за сутки

В России зарегистрировали максимум смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 29.06.2021

В России зарегистрировали максимум смертей от COVID-19 за сутки

В России зарегистрировали максимальное количество смертей пациентов с COVID-19 за сутки — 652. Об этом сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T11:21

2021-06-29T11:21

2021-06-29T12:43

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В России зарегистрировали максимальное количество смертей пациентов с COVID-19 за сутки — 652. Об этом сообщил оперативный штаб.В частности, в Москве скончался 121 человек с коронавирусом. Накануне в столичных госпиталях умерли 124 человека — это наибольший показатель за время пандемии. По оценке властей, ситуация в городе "крайне сложная" — новые максимумы установлены также по количеству госпитализаций и больных в реанимации. В то же время растут темпы вакцинации.В Санкт-Петербурге 119 умерших, Нижегородской области — 27.Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 134 545.Всего в России зафиксировали 5 493 557 случаев коронавируса в 85 регионах, выздоровели 4 984 037 человек.

россия

москва

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург