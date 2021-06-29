https://ria.ru/20210629/smartfon-1738988132.html

Эксперт рассказал, чем опасна полная разрядка и зарядка смартфона

Эксперт рассказал, чем опасна полная разрядка и зарядка смартфона - РИА Новости, 29.06.2021

Эксперт рассказал, чем опасна полная разрядка и зарядка смартфона

Полная зарядка смартфона сокращает срок службы аккумулятора, также, как и полная разрядка, рассказал РИА Новости руководитель проектного направления... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T05:13

2021-06-29T05:13

2021-06-29T05:13

россия

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Полная зарядка смартфона сокращает срок службы аккумулятора, также, как и полная разрядка, рассказал РИА Новости руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев."Срок жизни аккумулятора зависит от зарядных циклов. Один зарядный цикл - это зарядка до 90-100% емкости аккумулятора. Смартфоны в среднем рассчитаны на 300-500 зарядных циклов, после этого состояние аккумулятора потихоньку будет портиться", - отметил эксперт.Кроме того, он напомнил, что при двух- или трехфазном счетчике электроэнергии, безусловно, выгоднее заряжать телефоны и другие гаджеты ночью.Он добавил, что можно спокойно оставлять смартфон заряжаться на всю ночь - вреда для аккумулятора и других частей устройства от этого не будет, когда телефон полностью зарядится, он самостоятельно прекратит подачу тока.

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/smartfon-1738425963.html

россия

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2021

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