https://ria.ru/20210831/telefon-1748073395.html

Что делать, если телефон не заряжается: возможные причины и их устранение

Не заряжается телефон от зарядного устройства: почему это происходит и что делать

Что делать, если телефон не заряжается: возможные причины и их устранение

Что делать, если не заряжается телефон с операционной системой Android или iOS, хотя девайс подключен к зарядному устройству, почему смартфон не показывает... РИА Новости, 31.08.2021

2021-08-31T20:53

2021-08-31T20:53

2021-08-31T20:53

общество

технологии

мобильный телефон

телефон

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Что делать, если не заряжается телефон с операционной системой Android или iOS, хотя девайс подключен к зарядному устройству, почему смартфон не показывает уровень зарядки, какие причины возникновения подобной ситуации — в материале РИА Новости.Как происходит процесс зарядки?При подключении мобильного устройства к USB-кабелю по индукционной катушке, находящейся в зарядном устройстве, проходит высокочастотный переменный ток. Зарядка — это процесс, при котором электрическая энергия преобразуется в химическую. Это приводит к изменению "баланса" между электродами и электролитом в аккумуляторе. В результате он получает запас электричества, необходимый для работы телефона.Почему не заряжается?Причин остановки процесса зарядки может быть несколько. В большинстве случаев решение проблемы лежит на поверхности: достаточно просто перезагрузить телефон и поменять положение провода.Неплотный контактПлотному контакту разъема телефона и кабеля, который необходим для процесса заряда смартфона, зачастую мешает чехол или защитный бампер. Иногда бывает достаточно снять эти аксессуары, и проблема с зарядкой мобильного устройства будет решена.Другой вариант — надо просто плотнее прижать разъем к кабелю, так как конец зарядного провода в некоторых случаях установлен неплотно.Неисправность проводаОдной из самых распространенных причин остановки процесса зарядки является неисправность провода. Зарядные устройства не всегда долговечны, и людям приходится менять их довольно часто. Если шнур для зарядки используется не по мере необходимости, то есть когда устройство полностью разряжается, а 3-4 раза за день, то он быстро изнашивается.Причина кроется именно в этом, если становится заметно, что телефон заряжается лишь при определенном положении провода: шнур как-либо согнут или перекручен. Однако это не значит, что через некоторое время мобильное устройство будет заряжаться и в таких условиях, ибо провод неисправен. Для решения проблемы потребуется замена сетевого шнура.Неисправность блока питанияБлок питания — это специальное устройство, используемое для создания напряжения, необходимого для работы электронного прибора. Неисправный блок нередко ведет к сбоям в процессе зарядки телефона.С подобной проблемой достаточно часто обращаются в центры ремонта мобильной техники. Причинами ее возникновения могут стать: некачественная сборка, неправильная эксплуатация (ни в коем случае нельзя пренебрегать инструкцией по использованию девайса).Неисправность контроллера питанияИменно контроллер питания отвечает за функцию подзарядки мобильного телефона. Самостоятельно выяснить, что проблема кроется в этом узле, и решить ее сложно, лучше всего обратиться к специалисту. Однако догадаться, что контроллер неисправен, можно в следующих случаях:Если можно с высокой вероятностью предположить, что проблема кроется в неисправности контроллера питания, рекомендуется сразу обратиться в сервисный центр.Поврежден или засорен разъем с зарядкойСкопившаяся в разъеме телефона пыль или грязь зачастую мешает установить плотный контакт, необходимый для зарядки мобильного устройства. Для решения проблемы нужно аккуратно почистить разъем питания, например, зубочисткой.Также контакты могут окисляться под воздействием внешней среды. В таком случае потребуется взять спирт, небольшим его количеством смочить тонкую кисточку и аккуратно прочистить разъем.Помимо засорения разъем может быть поврежден, что происходит в результате ненадлежащей эксплуатации мобильного устройства или же некачественной сборки. Если нет возможности обратиться к специалисту, а телефон необходим в срочном порядке, можно попробовать решить проблему в домашних условиях. Для этого потребуется: отключить смартфон; по возможности достать аккумулятор (в некоторых моделях телефонов они несъемные); тоненькой иголкой или зубочисткой осторожно потянуть небольшой крепеж в USB-порте; вставить аккумулятор обратно и снова попробовать зарядить электронный девайс. Если телефон не реагирует на подзаряд, потребуется обратиться к специалисту по ремонту.Неисправность аккумулятора или его изношенностьАккумулятор смартфона может быть поврежден или изношен в случае, если мобильное устройство часто намокало, падало, подвергалась любого другого рода повреждениям.Неисправность платыВ результате частых механических повреждений и попадания воды внутрь телефона материнская плата деформируется, что является серьезной поломкой, с исправлением которой поможет лишь специалист. Предвестником неисправности платы станет, помимо проблемы с зарядкой, регулярное отключение телефона.Сбои в программном обеспеченииВызвать проблему с зарядкой может и сбой в программном обеспечении. Чаще всего он сопровождается долгой загрузкой и регулярными зависаниями телефона, "глюками" во время выбора какой-либо функции или выполнения любого запроса, пропажей различных файлов/фотографий/аудиозаписей. Для того, чтобы предотвратить сбои в ПО, следует устанавливать лишь необходимые приложения от проверенных разработчиков, не перегружать память мобильного устройства.Чтобы исправить ситуацию самостоятельно на телефоне с операционной системой Android, необходимо в меню "Настройки" сбросить систему до заводских настроек (вкладка "Восстановление и сброс").При ОС iOS потребуется просто перезагрузить айфон, зажав кнопки Home и Power. Если проблема не решается, следует обратиться в сервисный центр.Возможно, в памяти операционной системы есть нежелательные файлы, которые срочно необходимо вычистить. Для этого можно использовать специальные приложения, такие как Clean Master или Cleaner.ВирусыВирусы и другие опасные программы могут сильно навредить любому электронному устройству. Часто проблема с зарядом возникает именно из-за них, так как такого рода "вредители" вынуждают телефон расходовать большое количество энергии. Смартфон перегружается, а батарея требует подзарядки каждые пару часов.Для того чтобы бороться с вирусами, существует множество специальных приложений, которые помогут не только избавиться от "вредных" программ, но и не допустить их появления на смартфоне.Сильная загрузка процессораПри долгом и частом использовании телефона, открытии множества приложений и встроенных модулей (Bluetooth, Wi-Fi, GPS и т.д.) одновременно процессор перегружается. Это можно легко заметить, когда смартфон в руке становится намного теплее, чем обычно, хуже работает, зависает и, как следствие, не заряжается. В таком случае следует отключить все ненужные в данный момент функции.Несоблюдение температурных режимовНа коробках от мобильных устройств производители всегда пишут границы допустимого температурного режима. Аккумулятор может работать в условиях от +2 до +40 градусов по Цельсию. Если телефон заряжается в более холодном помещении, то уровень заряда успеет повыситься всего на пару процентов, а после этого аккумулятор замерзнет. При слишком высокой температуре процесс подзарядки вообще будет невозможен, так как устройство быстро перегреется и будет не в состоянии функционировать.Скрытые дефектыПолагать, что у телефона может повредиться при падении лишь корпус, стекло и камера — большая ошибка. Если мобильное устройство никак не деформировалось внешне, это не значит, что внутри поломок нет. Скрытые дефекты зачастую являются причиной того, что девайс быстро отключается или перестает реагировать на зарядку. К сожалению, провести полноценную диагностику и устранить проблему в домашних условиях не получится, ведь, как минимум, потребуется замена неисправных деталей. Придется доверить это дело специалистам по ремонту мобильной техники.ДиагностикаТелефон может перестать заряжаться в связи со многими причинами, и для того, чтобы эффективно исправить ситуацию, в первую очередь, нужно понять, почему она возникла. Для этого потребуется заняться процессом распознавания источника проблемы, т.е. диагностикой.Проверить проводНеисправность провода можно легко проверить, попробовав покрутить или аккуратно выгнув в другую сторону шнур для заряда: телефон начинает заряжаться только при определенном положении провода.Проверить разъемРазъем телефона может быть либо засорен, либо поврежден.Чтобы понять, имеются ли загрязнения или повреждения в разъеме мобильного устройства, достаточно поднести смартфон к яркой лампе или другому источнику хорошего освещения. Пыль и мелкие соринки, к примеру, будет видно невооруженным глазом. Стоит проверить, нет ли видимой деформации внутри гнезда, не шатается ли оно в корпусе, потому что именно это будет свидетельствовать о неисправности разъема.Проверить блок питанияДля того, чтобы проверить, работает ли блок питания, необходимо выполнить следующие действия (так как для этого нужно дополнительное оборудование, самостоятельно проделать манипуляцию вряд ли удастся):Проверить аккумуляторУбедиться в неисправности аккумулятора поможет его внешний вид. Если на батарее имеются различного рода деформации, странные выпуклости и вмятины, то она повреждена.Однако у многих телефонов отсутствует возможность вытащить аккумулятор. В таком случае есть другой способ проверки батареи на неисправность: необходимо положить мобильное устройство на стол и покрутить его вокруг своей оси. По словам экспертов, если неисправный аккумулятор деформирован и вздут, смартфон начнет динамично крутиться.Проверить ПО на ошибки и вирусыСуществует ряд признаков, которые свидетельствуют о сбоях программного обеспечения и заражения мобильного устройства вирусами: телефон регулярно тормозит и зависает; реклама выскакивает даже в моменты отсутствия подключения к интернету; смартфон необоснованно выкидывает пользователя из игр и других приложений. Убедиться до конца в том, что программное обеспечение дало сбои из-за обилия вирусов, помогут специальные антивирусные программы.Что нельзя делатьБольшинство причин, по которым мобильное устройство перестало заряжаться, можно устранить самостоятельно. Но есть вещи, которые ни в коем нельзя случае делать во время "домашнего ремонта":Рекомендации по решению проблем с зарядкойПрежде всего, рекомендуется начинать искать проблему не с сотового телефона и провода, а попробовать использовать другую розетку. Если смартфон и дальше отказывается заряжаться, следует переходить к кабелю зарядного устройства, так как его легче всего проверить на исправность. Далее можно осмотреть само мобильное устройство на наличие физических повреждений и только после этого переходить к проверке программного обеспечения.Не стоит также забывать, что, в большинстве случаев, решение проблемы кроется в простой перезагрузке.Чтобы предотвратить возникновение сбоев в процессе зарядки телефона, следует придерживаться следующих правил:

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https://ria.ru/20210831/zaryadka-1748014804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, мобильный телефон, телефон