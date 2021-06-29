https://ria.ru/20210629/samara-1739068509.html

Новый мост через Волгу в Самарской области готов на 25%

Новый мост через Волгу в Самарской области готов на 25% - РИА Новости, 29.06.2021

Новый мост через Волгу в Самарской области готов на 25%

Подрядчики приступили к надвижке первого пролета моста через Волгу в Самарской области, его строительство идет по графику, готовность составляет 25%, сообщил... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:15

2021-06-29T16:15

2021-06-29T16:15

россия

владимир путин

дмитрий азаров

самарская область

тольятти

экономика

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САМАРА, 29 июн - РИА Новости. Подрядчики приступили к надвижке первого пролета моста через Волгу в Самарской области, его строительство идет по графику, готовность составляет 25%, сообщил губернатор Дмитрий Азаров.Трасса в обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу станут составной частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", проект был включен в транспортную стратегию развития России и поддержан президентом Владимиром Путиным. Протяженность моста составит 3,7 километра, в общей сложности вместе с подъездными путями будет построено порядка 100 километров дороги, которые будут включать в себя 37 искусственных сооружений и три транспортные развязки.Азаров во вторник дал старт надвижке первых 111 метров пролетных строений моста через Волгу."Это важнейший не только для нашей страны, но и межгосударственного сотрудничества объект... Сегодня очень важный день, очень важный этап - старт надвижки первого пролета моста через Волгу. Я всех поздравляю с этим знаменательным событием. Сегодня мы сделали еще один важный шаг к реализации этого проекта", - цитирует слова Азарова пресс-служба правительства области.По его словам, в настоящее время готовность объекта составляет 25%, а к концу года она по прогнозу увеличится до 40%."Работы идут в соответствии с ранее установленным графиком, без сбоев и отклонений. Это не значит, что нет сложностей. Они всегда есть при строительстве, а тем более таких масштабных проектов. Но все эти сложности мы преодолеваем совместно с нашими партнерами по этому проекту. И уверен, так будет до момента ввода в эксплуатацию, а потом и во время эксплуатации этого объекта - на десятилетия вперед", - отметил глава региона.Уточняется, что процесс надвижки моста будет идти с двух сторон с левого и правого берега Волги. Сборка металлических пролетов идет непосредственно на стройплощадках, там же все конструкции проходят антикоррозийную обработку, что позволяет сократить сроки производства работ и максимально избежать негативного влияния на окружающую среду, в том числе на акваторию Волги. Общая стоимость работ оценивается в 121 миллиард рублей. Объем федеральной поддержки с 2019 год по 2023 год составит более 67 миллиардов рублей. Завершение строительства новой дороги и открытие движения транспорта запланировано к 2024 году.Ранее сообщалось, что "Автобан" и Евразийский банк развития (ЕАБР) в рамках Петербургского международного экономического форума в июне этого года заключили соглашение о совместной реализации проекта строительства дороги в обход Тольятти с мостом через Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай.

https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738146342.html

https://realty.ria.ru/20210615/dolschiki-1737103258.html

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россия, владимир путин, дмитрий азаров, самарская область, тольятти, экономика