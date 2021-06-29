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Заявление РАН о необходимости привиться от коронавируса. Трансляция
Заявление РАН о необходимости привиться от коронавируса. Трансляция - РИА Новости, 29.06.2021
Заявление РАН о необходимости привиться от коронавируса. Трансляция
Президиум Российской академии наук выступает с обращением о необходимости вакцинироваться от COVID-19. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:14
2021-06-29T13:14
2021-06-29T13:25
распространение коронавируса
денис логунов
николай брико
коронавирус в россии
александр гинцбург
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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Президиум Российской академии наук выступает с обращением о необходимости вакцинироваться от COVID-19. Среди участников встречи — президент РАН Александр Сергеев, вице-президент Владимир Чехонин, директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, глава Центра "Вектор" Ринат Максютов; директор Института общественного здоровья имени Ф. Ф. Эрисмана Николай Брико, заместитель руководителя НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова по научной работе Денис Логунов и другие.
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LIVE: Заявление президиума РАН о необходимости вакцинации от COVID-19
LIVE: Заявление президиума РАН о необходимости вакцинации от COVID-19
2021-06-29T13:14
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РИА Новости
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видео, денис логунов, николай брико, коронавирус в россии, александр гинцбург, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)