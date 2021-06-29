https://ria.ru/20210629/ran-1739002050.html

Заявление РАН о необходимости привиться от коронавируса. Трансляция

Заявление РАН о необходимости привиться от коронавируса. Трансляция - РИА Новости, 29.06.2021

Заявление РАН о необходимости привиться от коронавируса. Трансляция

Президиум Российской академии наук выступает с обращением о необходимости вакцинироваться от COVID-19. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T13:14

2021-06-29T13:14

2021-06-29T13:25

распространение коронавируса

денис логунов

николай брико

коронавирус в россии

александр гинцбург

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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Президиум Российской академии наук выступает с обращением о необходимости вакцинироваться от COVID-19. Среди участников встречи — президент РАН Александр Сергеев, вице-президент Владимир Чехонин, директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, глава Центра "Вектор" Ринат Максютов; директор Института общественного здоровья имени Ф. Ф. Эрисмана Николай Брико, заместитель руководителя НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова по научной работе Денис Логунов и другие.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Заявление президиума РАН о необходимости вакцинации от COVID-19 LIVE: Заявление президиума РАН о необходимости вакцинации от COVID-19 2021-06-29T13:14 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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