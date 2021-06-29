https://ria.ru/20210629/qr-kod-1738996885.html

В Совфеде рассказали о наказании за использование поддельных QR-кодов

В Совфеде рассказали о наказании за использование поддельных QR-кодов - РИА Новости, 29.06.2021

В Совфеде рассказали о наказании за использование поддельных QR-кодов

За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы, заявил РИА Новости председатель комитета Совета... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T09:00

2021-06-29T09:00

2021-06-29T09:51

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Как ранее рассказал РИА Новости директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин, поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве начали продаваться в даркнете, их средняя стоимость составляет 11 тысяч рублей."Если лицо использует сгенерированный QR код с привязкой к ложному порталу госуслуг, это не является подделкой чего-либо, это нарушение санитарно-эпидемиологических правил, поскольку лицо намеренно нарушает установленные правила посещения общественных мест. В зависимости от последствий может наступать ответственность до 2 лет лишения свободы", - заявил Клишас.Также ответственность за посещение ресторана с поддельным QR-кодом в зависимости от последствий может быть административной - штраф до 40 тысяч рублей.По словам Клишаса, продавцы QR-кодов за свои манипуляции с "сайтом госуслуг" также могут получить до двух лет лишения свободы.С 28 июня в рестораны и кафе Москвы можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" или на портале mos.ru, на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", регистратуре или инфомате городской поликлиники.

https://ria.ru/20210628/qr-kod-1738907602.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий 2021-06-29T09:00 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, андрей клишас, совет федерации рф, москва, общество