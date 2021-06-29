https://ria.ru/20210629/putin-1739023256.html

Путин встретится с первым президентом Казахстана Назарбаевым

Путин встретится с первым президентом Казахстана Назарбаевым - РИА Новости, 29.06.2021

Путин встретится с первым президентом Казахстана Назарбаевым

Президент России Владимир Путин 30 июня встретится в Москве с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T12:05

2021-06-29T12:05

2021-06-29T12:11

нурсултан назарбаев

владимир путин

москва

россия

казахстан

политика

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30 июня встретится в Москве с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба Кремля."Тридцатого июня в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, который посетит Россию с рабочим визитом. Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана, продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также некоторые актуальные международные темы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738856595.html

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нурсултан назарбаев, владимир путин, москва, россия, казахстан, политика