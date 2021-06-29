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Путин встретится с первым президентом Казахстана Назарбаевым
Путин встретится с первым президентом Казахстана Назарбаевым - РИА Новости, 29.06.2021
Путин встретится с первым президентом Казахстана Назарбаевым
Президент России Владимир Путин 30 июня встретится в Москве с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T12:05
2021-06-29T12:11
нурсултан назарбаев
владимир путин
москва
россия
казахстан
политика
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30 июня встретится в Москве с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба Кремля."Тридцатого июня в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, который посетит Россию с рабочим визитом. Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана, продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также некоторые актуальные международные темы", - говорится в сообщении.
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нурсултан назарбаев, владимир путин, москва, россия, казахстан, политика
Путин встретится с первым президентом Казахстана Назарбаевым
12:05 29.06.2021 (обновлено: 12:11 29.06.2021)
 
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Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к выпускникам школ - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин 30 июня встретится в Москве с первым президентом Казахстана Назарбаевым

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 30 июня встретится в Москве с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает пресс-служба Кремля.
"Тридцатого июня в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, который посетит Россию с рабочим визитом. Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана, продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также некоторые актуальные международные темы", - говорится в сообщении.
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