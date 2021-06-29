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Инспектора ДПС из Петербурга заподозрили в том, что он сбил ребенка
Инспектора ДПС из Петербурга заподозрили в том, что он сбил ребенка - РИА Новости, 29.06.2021
Инспектора ДПС из Петербурга заподозрили в том, что он сбил ребенка
Инспектор ДПС из Санкт-Петербурга подозревается в том, что на иномарке сбил в Сочи ребенка и скрылся с места происшествия, сообщает ГУМВД по Краснодарскому... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T09:29
2021-06-29T09:29
гумвд
сочи
краснодарский край
санкт-петербург
происшествия
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КРАСНОДАР, 29 июн – РИА Новости. Инспектор ДПС из Санкт-Петербурга подозревается в том, что на иномарке сбил в Сочи ребенка и скрылся с места происшествия, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.Инцидент произошёл в субботу, но ведомство проинформировало о нём только в ночь на вторник."На улице 20-й Горно-стрелковой дивизии Хостинского района Сочи водитель автомобиля Hyundai на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на несовершеннолетнего. В результате ДТП мальчик 2008 года рождения с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в городскую больницу №9 Сочи. Водитель с места происшествия скрылся. В ходе розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД был установлен предполагаемый виновник ДТП. Им оказался находившийся в отпуске инспектор ДПС одного из территориальных отделов Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.От прохождения медосвидетельствования питерский полицейский отказался, и кубанские коллеги составили в отношении него административные протоколы по статьям о нарушении ПДД, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, отказе от прохождения медосвидетельствования и невыполнении водителем обязанностей, предусмотренных правилами, в связи с ДТП."В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке", - добавляет ведомство.
https://ria.ru/20210627/samokat-1738805328.html
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гумвд, сочи, краснодарский край, санкт-петербург, происшествия
Инспектора ДПС из Петербурга заподозрили в том, что он сбил ребенка
09:29 29.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк

Инспектора ДПС из Петербурга заподозрили в том, что он сбил в Сочи ребенка и скрылся

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 29 июн – РИА Новости. Инспектор ДПС из Санкт-Петербурга подозревается в том, что на иномарке сбил в Сочи ребенка и скрылся с места происшествия, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
Инцидент произошёл в субботу, но ведомство проинформировало о нём только в ночь на вторник.
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"На улице 20-й Горно-стрелковой дивизии Хостинского района Сочи водитель автомобиля Hyundai на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на несовершеннолетнего. В результате ДТП мальчик 2008 года рождения с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в городскую больницу №9 Сочи. Водитель с места происшествия скрылся. В ходе розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД был установлен предполагаемый виновник ДТП. Им оказался находившийся в отпуске инспектор ДПС одного из территориальных отделов Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
От прохождения медосвидетельствования питерский полицейский отказался, и кубанские коллеги составили в отношении него административные протоколы по статьям о нарушении ПДД, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, отказе от прохождения медосвидетельствования и невыполнении водителем обязанностей, предусмотренных правилами, в связи с ДТП.
"В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке", - добавляет ведомство.
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ГУМВДСочиКраснодарский крайСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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