https://ria.ru/20210629/peterburg-1738999655.html

Инспектора ДПС из Петербурга заподозрили в том, что он сбил ребенка

Инспектора ДПС из Петербурга заподозрили в том, что он сбил ребенка - РИА Новости, 29.06.2021

Инспектора ДПС из Петербурга заподозрили в том, что он сбил ребенка

Инспектор ДПС из Санкт-Петербурга подозревается в том, что на иномарке сбил в Сочи ребенка и скрылся с места происшествия, сообщает ГУМВД по Краснодарскому... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T09:29

2021-06-29T09:29

2021-06-29T09:29

гумвд

сочи

краснодарский край

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

КРАСНОДАР, 29 июн – РИА Новости. Инспектор ДПС из Санкт-Петербурга подозревается в том, что на иномарке сбил в Сочи ребенка и скрылся с места происшествия, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.Инцидент произошёл в субботу, но ведомство проинформировало о нём только в ночь на вторник."На улице 20-й Горно-стрелковой дивизии Хостинского района Сочи водитель автомобиля Hyundai на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на несовершеннолетнего. В результате ДТП мальчик 2008 года рождения с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в городскую больницу №9 Сочи. Водитель с места происшествия скрылся. В ходе розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД был установлен предполагаемый виновник ДТП. Им оказался находившийся в отпуске инспектор ДПС одного из территориальных отделов Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.От прохождения медосвидетельствования питерский полицейский отказался, и кубанские коллеги составили в отношении него административные протоколы по статьям о нарушении ПДД, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, отказе от прохождения медосвидетельствования и невыполнении водителем обязанностей, предусмотренных правилами, в связи с ДТП."В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке", - добавляет ведомство.

https://ria.ru/20210627/samokat-1738805328.html

https://ria.ru/20210608/politseyskiy-1736143446.html

сочи

краснодарский край

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, сочи, краснодарский край, санкт-петербург, происшествия