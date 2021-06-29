https://ria.ru/20210629/peterburg-1738992997.html

С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек

С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек - РИА Новости, 29.06.2021

С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек

Свыше 70 человек эвакуировали с прогулочного судна, севшего на мель в акватории Невы в Центральном районе Петербурга, сообщает городское управление МЧС. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T08:09

2021-06-29T08:09

2021-06-29T10:02

нева (река)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — РИА Новости. Свыше 70 человек эвакуировали с прогулочного судна, севшего на мель в акватории Невы в Центральном районе Петербурга, сообщает городское управление МЧС.Инцидент произошел с теплоходом "Моя мечта" (тип "Москва 10") у Смольной набережной. Сейчас судно уже сняли с мели.Разлива нефтепродуктов не произошло, пострадавших нет, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210611/teplokhod-1736703244.html

нева (река)

санкт-петербург

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2021

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нева (река), санкт-петербург, происшествия