https://ria.ru/20210629/peterburg-1738992997.html
С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек
С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек - РИА Новости, 29.06.2021
С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек
Свыше 70 человек эвакуировали с прогулочного судна, севшего на мель в акватории Невы в Центральном районе Петербурга, сообщает городское управление МЧС. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T08:09
2021-06-29T08:09
2021-06-29T10:02
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — РИА Новости. Свыше 70 человек эвакуировали с прогулочного судна, севшего на мель в акватории Невы в Центральном районе Петербурга, сообщает городское управление МЧС.Инцидент произошел с теплоходом "Моя мечта" (тип "Москва 10") у Смольной набережной. Сейчас судно уже сняли с мели.Разлива нефтепродуктов не произошло, пострадавших нет, отмечается в сообщении.
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нева (река), санкт-петербург, происшествия
С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек
08:09 29.06.2021 (обновлено: 10:02 29.06.2021)
Свыше 70 человек эвакуировали с прогулочного судна, севшего на мель в Петербурге