https://ria.ru/20210629/peregovory-1738955833.html

Путин и Си договорились о большем, чем военный союз

Путин и Си договорились о большем, чем военный союз - РИА Новости, 29.06.2021

Путин и Си договорились о большем, чем военный союз

Момент для объявления о продлении российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был выбран Владимиром Путиным и Си Цзиньпином не... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T08:00

2021-06-29T08:00

2021-06-29T07:59

россия

си цзиньпин

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Момент для объявления о продлении российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был выбран Владимиром Путиным и Си Цзиньпином не случайно — 20-летие договора будет отмечаться 15 июля, но уже сегодня в Китае начинаются масштабнейшие торжества по случаю столетия компартии.Роль КПК в российско-китайских отношениях огромна, причем за столетнюю историю она сказывалась как в положительном, так и отрицательном ключе. Само подписание союзнического договора о дружбе 1950 года стало возможным после того, как КПК победила в гражданской войне и объединила Китай. А идеологическая ссора между КПСС и КПК (имевшая, конечно, и геополитические причины) в 60-е годы обрушила отношения двух стран, сделав из них врагов. Компартии двух стран успели помириться — но Москва и Пекин стали разговаривать друг с другом слишком поздно для КПСС и СССР. Наша страна рухнула, а Китай с тех пор совершил огромный рывок, став первой экономикой мира. КПК извлекла уроки из печального опыта КПСС и развала Союза: сумела не только провести модернизацию страны, но и измениться сама, сохранив рычаги власти. И выстроить — естественно, вместе с Россией — новую модель российско-китайских отношений. Об их будущем и говорили в понедельник Путин и Си.Пандемия уже больше полутора лет не позволяет лидерам двух стран пожать друг другу руки, но общение не прерывается. В этот раз они беседовали в режиме видеоконференции, и хотя опубликовано только ее начало, главные слова были сказаны — и услышаны всеми. Важнейшие формулировки содержатся и в принятом двумя лидерами совместном заявлении России и КНР к двадцатилетию договора, причем они касаются как двусторонних отношений, так и совместных оценок международной обстановки. Впрочем, второе неотделимо от первого — ведь в Москве и Пекине все время подчеркивают, что рассматривают внешнеполитическое взаимодействие "как одну из ключевых составляющих нашего стратегического партнерства". Как сказал в понедельник Владимир Путин:Об этом же говорил и Си Цзиньпин, отметивший, что "китайско-российское тесное взаимодействие вносит в международное сообщество позитивную энергию, создавая пример для подражания в формировании нового типа международных отношений".Понятно, о каком типе отношений идет речь. Не просто о "более справедливом международном порядке", но о мире, который не принимает диктата уходящего гегемона. В совместном заявлении прямо говорится о том, что не устраивает обе страны:США тут не упоминаются — но все понимают, о ком идет речь. Китай и Россия все время подчеркивают, что их отношения "самодостаточны и не направлены против третьих стран". Однако это не из-за излишней осторожности и уж тем более не из-за нежелания злить американцев. Какие сантименты, если Штаты открыто называют Россию и Китай врагами, говорят о необходимости сдерживания и противодействия нашим странам, постоянно заявляют о том, что только они (ну или коллективный Запад, расширяемый до абстрактного понятия "демократий") имеют право устанавливать правила мирового общежития. Так что Китай и Россия давно уже не стесняются прямо говорить о своем недовольстве американской политикой, но в качестве совместных целей не провозглашают "сокрушение США". Потому что делают главную ставку на строительство действительно новой, многополярной системы международных отношений, в которой Штаты займут полагающееся им место одного из центров силы. Не меньше — но и не больше.Зацикливаться на противостоянии Штатам бессмысленно. США в любом случае не смогут удержать свое лидерство: мир уже не американоцентричен — и даже не западоцентричен. Атлантическая эра заканчивается, центр тяжести перемещается в Тихоокеанский регион. России и Китаю важно выстраивать отношения с различными центрами силы, привлекая их на свою сторону, но не в схеме "свой-чужой". Москве и Пекину нужны не вассалы, они не собираются заменять собой американского гегемона — им выгодно привлекать как можно больше стран к совместной работе по строительству новой мировой архитектуры безопасности.В которой не будет единого центра управления и контроля, обслуживающего амбиции гегемона (причем уже не совпадающие даже с интересами США как национального государства) и уничтожающего несогласных, — но будет новый баланс сил и интересов основных мировых игроков, держав-цивилизаций и региональных союзов.Именно поэтому Москва и Пекин не заключают военный союз — чтобы не отпугнуть таких значимых игроков, как Индия (входящая уже и в российско-китайский ШОС), которых активно обхаживают атлантисты, пытаясь запугать их "китайской угрозой". Но отсутствие официального военного союза России и Китая не мешает все более тесной координации действий двух стран, в том числе и в военных делах, и в стратегическом взаимодействии. Более того, в совместном заявлении дается такая характеристика российско-китайских отношений: То есть отношения двух стран не просто "достигли наивысшего уровня в своей истории" (об этом говорится уже несколько лет) — теперь Путин и Си считают, что они превосходят уровень взаимодействия, свойственный военно-политическому союзу типа НАТО. Конечно, тут имеется в виду еще и советско-китайский договор 1950 года. Но он при всем том, что китайцы называли нас "старшим братом", а Советская армия была на порядок сильнее китайской, все равно не был направлен на экспансию. Даже корейская война, в которой китайцы и русские вместе воевали против американцев, была (несмотря на то, что началась она по инициативе северокорейского руководства) все же в геополитическом смысле оборонительной — КНР и СССР отгоняли американцев от своих границ, а не наоборот. Нынешний формат российско-китайских отношений также направлен на защиту права жить по своим законам — и хотя коммунистическая идеология теперь не объединяет Москву и Пекин, нас сплачивают вещи посильнее даже марксизма-ленинизма. Это уверенность двух великих соседей в том, что, когда они едины, они действительно непобедимы. И чем больше штормит в мире, тем важнее нам быть вместе — на официальном языке совместного заявления это звучит так:"Россия заинтересована в стабильном и процветающем Китае, а Китай заинтересован в сильной и успешной России. <...> С усилением глобальной турбулентности возрастает актуальность российско-китайского стратегического взаимодействия".

https://ria.ru/20210628/putin-1738895892.html

https://ria.ru/20210628/dogovor-1738885401.html

https://ria.ru/20210628/protsvetanie-1738846125.html

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

россия, си цзиньпин, нато, шос, владимир путин, китай, сша, авторы