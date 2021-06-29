https://ria.ru/20210629/pamyatnik-1739030296.html

РВИО представило восемь проектов памятника Александру Невскому в Алма-Ате

РВИО представило восемь проектов памятника Александру Невскому в Алма-Ате - РИА Новости, 29.06.2021

РВИО представило восемь проектов памятника Александру Невскому в Алма-Ате

Российское военно-историческое общество (РВИО) презентовало восемь проектов памятника князю Александру Невскому в Алма-Ате, из которых конкурсная комиссия... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T12:49

2021-06-29T12:49

2021-06-29T13:35

россия

центральная азия

аральское море

российское военно-историческое общество (рвио)

александр невский

русская православная церковь

в мире

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) презентовало восемь проектов памятника князю Александру Невскому в Алма-Ате, из которых конкурсная комиссия выберет проект-победитель, передает корреспондент РИА Новости.В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Как сообщили РИА Новости в РВИО, глава Митрополичьего округа РПЦ в Казахстане, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр предложил установить памятник рядом с вновь построенным Александро-Невским храмом в Алма-Ате."В нашем городе и рядом проживает около 600 тысяч человек, относящих себя к православной традиции. Они обращались ко мне с предложением открыть такой памятник", - рассказал митрополит на презентации проектов.При поддержке РВИО было создано восемь проектов памятника, сейчас конкурсная комиссия выбирает проект-победитель. Проекты установлены в Музее военной формы РВИО.Памятник отразит период путешествия Невского в столицу Монгольской империи – город Каракорум. Его путь проходил по пустынным районам Каспия и Аральского моря, северным отрогам Тянь-Шаня, берегам озера Балхаш и предгорьям Заилийского Алатау, где ныне стоит южная столица Казахстана – Алма-Ата. Князь будет изображен в походной одежде, не как воин, но как дипломат. По преданию, в странствиях Александра Невского сопровождала святыня – чудотворный Феодоровский образ Пресвятой Богородицы, что будет отражено в скульптурной композиции.Открытый международный творческий конкурс на лучший проект памятника прошел с 21 мая по 20 июня 2021 года. На конкурс поступило восемь работ от семи авторов. Открытие памятника и освящение храма с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла запланировано на ноябрь 2021 года.

https://realty.ria.ru/20210412/pamyatnik-1727878061.html

https://ria.ru/20210604/ikony-1735702784.html

россия

центральная азия

аральское море

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россия, центральная азия, аральское море, российское военно-историческое общество (рвио), александр невский, русская православная церковь, в мире