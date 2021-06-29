https://ria.ru/20210629/pamyatnik-1739030296.html
РВИО представило восемь проектов памятника Александру Невскому в Алма-Ате
РВИО представило восемь проектов памятника Александру Невскому в Алма-Ате - РИА Новости, 29.06.2021
РВИО представило восемь проектов памятника Александру Невскому в Алма-Ате
Российское военно-историческое общество (РВИО) презентовало восемь проектов памятника князю Александру Невскому в Алма-Ате, из которых конкурсная комиссия... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T12:49
2021-06-29T12:49
2021-06-29T13:35
россия
центральная азия
аральское море
российское военно-историческое общество (рвио)
александр невский
русская православная церковь
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156194/24/1561942459_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b0be3819996ba61d380b37ff30801bb1.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) презентовало восемь проектов памятника князю Александру Невскому в Алма-Ате, из которых конкурсная комиссия выберет проект-победитель, передает корреспондент РИА Новости.В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Как сообщили РИА Новости в РВИО, глава Митрополичьего округа РПЦ в Казахстане, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр предложил установить памятник рядом с вновь построенным Александро-Невским храмом в Алма-Ате."В нашем городе и рядом проживает около 600 тысяч человек, относящих себя к православной традиции. Они обращались ко мне с предложением открыть такой памятник", - рассказал митрополит на презентации проектов.При поддержке РВИО было создано восемь проектов памятника, сейчас конкурсная комиссия выбирает проект-победитель. Проекты установлены в Музее военной формы РВИО.Памятник отразит период путешествия Невского в столицу Монгольской империи – город Каракорум. Его путь проходил по пустынным районам Каспия и Аральского моря, северным отрогам Тянь-Шаня, берегам озера Балхаш и предгорьям Заилийского Алатау, где ныне стоит южная столица Казахстана – Алма-Ата. Князь будет изображен в походной одежде, не как воин, но как дипломат. По преданию, в странствиях Александра Невского сопровождала святыня – чудотворный Феодоровский образ Пресвятой Богородицы, что будет отражено в скульптурной композиции.Открытый международный творческий конкурс на лучший проект памятника прошел с 21 мая по 20 июня 2021 года. На конкурс поступило восемь работ от семи авторов. Открытие памятника и освящение храма с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла запланировано на ноябрь 2021 года.
https://realty.ria.ru/20210412/pamyatnik-1727878061.html
https://ria.ru/20210604/ikony-1735702784.html
россия
центральная азия
аральское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156194/24/1561942459_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_a1d4a9730399103cc66607bb1a73a628.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральная азия, аральское море, российское военно-историческое общество (рвио), александр невский, русская православная церковь, в мире
РВИО представило восемь проектов памятника Александру Невскому в Алма-Ате
12:49 29.06.2021 (обновлено: 13:35 29.06.2021)
РВИО представило восемь проектов памятника князю Александру Невскому в Алма-Ате
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Российское военно-историческое общество (РВИО) презентовало восемь проектов памятника князю Александру Невскому
в Алма-Ате, из которых конкурсная комиссия выберет проект-победитель, передает корреспондент РИА Новости.
В 2021 году в России
отмечается 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Как сообщили РИА Новости в РВИО
, глава Митрополичьего округа РПЦ
в Казахстане
, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр предложил установить памятник рядом с вновь построенным Александро-Невским храмом в Алма-Ате
.
"В нашем городе и рядом проживает около 600 тысяч человек, относящих себя к православной традиции. Они обращались ко мне с предложением открыть такой памятник", - рассказал митрополит на презентации проектов.
При поддержке РВИО было создано восемь проектов памятника, сейчас конкурсная комиссия выбирает проект-победитель. Проекты установлены в Музее военной формы РВИО.
Памятник отразит период путешествия Невского в столицу Монгольской империи – город Каракорум. Его путь проходил по пустынным районам Каспия и Аральского моря, северным отрогам Тянь-Шаня, берегам озера Балхаш и предгорьям Заилийского Алатау, где ныне стоит южная столица Казахстана – Алма-Ата. Князь будет изображен в походной одежде, не как воин, но как дипломат. По преданию, в странствиях Александра Невского сопровождала святыня – чудотворный Феодоровский образ Пресвятой Богородицы, что будет отражено в скульптурной композиции.
"Предложение, с которым обратился досточтимый владыка Александр, установить памятник в Алма-Ате именно не как воину, а как миротворцу, мыслителю... придает всей этой истории особую ценность, так как это будет первый памятник Александру Невскому в Центральной Азии и один из немногих памятников российским, русским историческим деятелям на постсоветском пространстве", - отметил, открывая выставку, помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский.
Открытый международный творческий конкурс на лучший проект памятника прошел с 21 мая по 20 июня 2021 года. На конкурс поступило восемь работ от семи авторов. Открытие памятника и освящение храма с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла запланировано на ноябрь 2021 года.