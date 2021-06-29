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РВИО представило восемь проектов памятника Александру Невскому в Алма-Ате
РВИО представило восемь проектов памятника Александру Невскому в Алма-Ате - РИА Новости, 29.06.2021
РВИО представило восемь проектов памятника Александру Невскому в Алма-Ате
Российское военно-историческое общество (РВИО) презентовало восемь проектов памятника князю Александру Невскому в Алма-Ате, из которых конкурсная комиссия... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T12:49
2021-06-29T13:35
россия
центральная азия
аральское море
российское военно-историческое общество (рвио)
александр невский
русская православная церковь
в мире
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) презентовало восемь проектов памятника князю Александру Невскому в Алма-Ате, из которых конкурсная комиссия выберет проект-победитель, передает корреспондент РИА Новости.В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Как сообщили РИА Новости в РВИО, глава Митрополичьего округа РПЦ в Казахстане, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр предложил установить памятник рядом с вновь построенным Александро-Невским храмом в Алма-Ате."В нашем городе и рядом проживает около 600 тысяч человек, относящих себя к православной традиции. Они обращались ко мне с предложением открыть такой памятник", - рассказал митрополит на презентации проектов.При поддержке РВИО было создано восемь проектов памятника, сейчас конкурсная комиссия выбирает проект-победитель. Проекты установлены в Музее военной формы РВИО.Памятник отразит период путешествия Невского в столицу Монгольской империи – город Каракорум. Его путь проходил по пустынным районам Каспия и Аральского моря, северным отрогам Тянь-Шаня, берегам озера Балхаш и предгорьям Заилийского Алатау, где ныне стоит южная столица Казахстана – Алма-Ата. Князь будет изображен в походной одежде, не как воин, но как дипломат. По преданию, в странствиях Александра Невского сопровождала святыня – чудотворный Феодоровский образ Пресвятой Богородицы, что будет отражено в скульптурной композиции.Открытый международный творческий конкурс на лучший проект памятника прошел с 21 мая по 20 июня 2021 года. На конкурс поступило восемь работ от семи авторов. Открытие памятника и освящение храма с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла запланировано на ноябрь 2021 года.
https://realty.ria.ru/20210412/pamyatnik-1727878061.html
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россия, центральная азия, аральское море, российское военно-историческое общество (рвио), александр невский, русская православная церковь, в мире
РВИО представило восемь проектов памятника Александру Невскому в Алма-Ате
12:49 29.06.2021 (обновлено: 13:35 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Валентин Шияновский / Перейти в фотобанкРепродукция картины "Александр Невский". Центральная часть триптиха
Репродукция картины Александр Невский. Центральная часть триптиха - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Валентин Шияновский
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РВИО представило восемь проектов памятника князю Александру Невскому в Алма-Ате

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) презентовало восемь проектов памятника князю Александру Невскому в Алма-Ате, из которых конкурсная комиссия выберет проект-победитель, передает корреспондент РИА Новости.
В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Как сообщили РИА Новости в РВИО, глава Митрополичьего округа РПЦ в Казахстане, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр предложил установить памятник рядом с вновь построенным Александро-Невским храмом в Алма-Ате.
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Памятник Александру Невскому могут установить недалеко от Мосфильма
"В нашем городе и рядом проживает около 600 тысяч человек, относящих себя к православной традиции. Они обращались ко мне с предложением открыть такой памятник", - рассказал митрополит на презентации проектов.
При поддержке РВИО было создано восемь проектов памятника, сейчас конкурсная комиссия выбирает проект-победитель. Проекты установлены в Музее военной формы РВИО.
Памятник отразит период путешествия Невского в столицу Монгольской империи – город Каракорум. Его путь проходил по пустынным районам Каспия и Аральского моря, северным отрогам Тянь-Шаня, берегам озера Балхаш и предгорьям Заилийского Алатау, где ныне стоит южная столица Казахстана – Алма-Ата. Князь будет изображен в походной одежде, не как воин, но как дипломат. По преданию, в странствиях Александра Невского сопровождала святыня – чудотворный Феодоровский образ Пресвятой Богородицы, что будет отражено в скульптурной композиции.
"Предложение, с которым обратился досточтимый владыка Александр, установить памятник в Алма-Ате именно не как воину, а как миротворцу, мыслителю... придает всей этой истории особую ценность, так как это будет первый памятник Александру Невскому в Центральной Азии и один из немногих памятников российским, русским историческим деятелям на постсоветском пространстве", - отметил, открывая выставку, помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский.
Открытый международный творческий конкурс на лучший проект памятника прошел с 21 мая по 20 июня 2021 года. На конкурс поступило восемь работ от семи авторов. Открытие памятника и освящение храма с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла запланировано на ноябрь 2021 года.
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РоссияЦентральная АзияАральское мореРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Александр НевскийРусская православная церковьВ мире
 
 
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