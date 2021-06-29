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В Великобритании объяснили потерю документов об эсминце Defender
В Великобритании объяснили потерю документов об эсминце Defender - РИА Новости, 29.06.2021
В Великобритании объяснили потерю документов об эсминце Defender
Потеря документов с планами прохода эсминца Defender ВМС Великобритании через российские воды в Черном море — ошибка, допущенная "конкретным человеком". Об этом РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T00:55
2021-06-29T10:43
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
вмс великобритании
мария захарова
черное море
в мире
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Потеря документов с планами прохода эсминца Defender ВМС Великобритании через российские воды в Черном море — ошибка, допущенная "конкретным человеком". Об этом в ходе слушаний в британском парламенте заявил замглавы Минобороны Соединенного Королевства Джереми Куин."Похоже, это была ошибка. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования, но, похоже, это ошибка отдельного человека", — заявил чиновник.По его словам, сотрудник, потерявший документы, впоследствии сам в этом признался.При этом Куин указал, что на части бумаг был гриф "секретно" и предназначались они только для сотрудников секретной службы. "Мне очень жаль, что такой инцидент имел место, его расследование будет проведено самым тщательным образом", — заверил замминистра.Ранее Би-би-си обнародовала досье, найденное на автобусной остановке в Кенте. В нем обсуждалась возможная реакция Москвы на проход корабля ВМС Великобритании в территориальных водах России. Согласно секретным данным, Лондон ожидал резкого ответа российских военных на нарушение границ государства. При этом у эсминца был и альтернативный маршрут движения. Однако в этом случае Москва могла бы решить, что британские военные "испугались", сообщает Би-би-си.В среду Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Как заявила представитель МИД России Мария Захарова, поведение Великобритании в ситуации с Defender не оставляет Лондону повода выкрутиться, это провокация.
https://ria.ru/20210627/esminets-1738809547.html
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60
Минобороны и ФСБ России остановили нарушение границы эсминцем Defender ВМС Великобритании
ФСБ России показала шестиминутное видео инцидента с британским эсминцем Defender.
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, вмс великобритании, мария захарова, черное море, в мире
В Великобритании объяснили потерю документов об эсминце Defender
00:55 29.06.2021 (обновлено: 10:43 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЭсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео
Эсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Замглавы Минобороны Британии назвал потерю документов об эсминце Defender ошибкой

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Потеря документов с планами прохода эсминца Defender ВМС Великобритании через российские воды в Черном море — ошибка, допущенная "конкретным человеком". Об этом в ходе слушаний в британском парламенте заявил замглавы Минобороны Соединенного Королевства Джереми Куин.
"Похоже, это была ошибка. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования, но, похоже, это ошибка отдельного человека", — заявил чиновник.
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По его словам, сотрудник, потерявший документы, впоследствии сам в этом признался.
При этом Куин указал, что на части бумаг был гриф "секретно" и предназначались они только для сотрудников секретной службы. "Мне очень жаль, что такой инцидент имел место, его расследование будет проведено самым тщательным образом", — заверил замминистра.
Ранее Би-би-си обнародовала досье, найденное на автобусной остановке в Кенте. В нем обсуждалась возможная реакция Москвы на проход корабля ВМС Великобритании в территориальных водах России. Согласно секретным данным, Лондон ожидал резкого ответа российских военных на нарушение границ государства. При этом у эсминца был и альтернативный маршрут движения. Однако в этом случае Москва могла бы решить, что британские военные "испугались", сообщает Би-би-си.
В среду Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Как заявила представитель МИД России Мария Захарова, поведение Великобритании в ситуации с Defender не оставляет Лондону повода выкрутиться, это провокация.
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Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияВМС ВеликобританииМария ЗахароваЧерное мореВ мире
 
 
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