https://ria.ru/20210629/obyski-1739005665.html

Адвокат раскрыл подробности обысков у журналистов издания "Проект"

Адвокат раскрыл подробности обысков у журналистов издания "Проект" - РИА Новости, 29.06.2021

Адвокат раскрыл подробности обысков у журналистов издания "Проект"

Обыск проходит не только у журналистки издания "Проект" Марии Жолобовой, но и у зама главного редактора Михаила Рубина, оба связаны с уголовным делом о клевете... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T10:24

2021-06-29T10:24

2021-06-29T10:24

роман баданин

медиа - общество

общество

происшествия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Обыск проходит не только у журналистки издания "Проект" Марии Жолобовой, но и у зама главного редактора Михаила Рубина, оба связаны с уголовным делом о клевете на бизнесмена Илью Трабера, сообщил РИА Новости ее адвокат Василий Кушнир."Да, возбудили дело, следствие идет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Со слов Марии, отметил адвокат, на обыск к ней приехал заместитель главного редактора "Проекта" Михаил Рубин, "и его повезли проводить обыск [уже у него]".Кроме того, само издание в своем Telegram-канале сообщило об обыске и у главного редактора Романа Баданина, однако подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.Правоохранительные органы ситуацию на данный момент не комментировали.Forbes называет Трабера одним из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга, который в 90-е был крупным игроком на рынке торговли антиквариатом и контролировал вместе с Дмитрием Скигиным нефтеэкспортный терминал в городском порту, а в 2000-е стал одним из фигурантов дела о "русской мафии" в Испании.Издание "Проект" основано в 2018 году бывшим главным редактором РБК и "Дождя", бывшим замом главреда "Газеты.ру" Романом Баданиным, известно материалами о высших сферах российской власти.Как сообщал телеканал RT по итогам собственного расследования, ресурс, позиционирующий себя как независимый, получал финансирование из-за рубежа в форме грантов от европейских и американских властей.

https://ria.ru/20210217/rassledovanie-1597814545.html

https://ria.ru/20210628/moskalkova-1738915290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман баданин, медиа - общество, общество, происшествия