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Адвокат раскрыл подробности обысков у журналистов издания "Проект"
Адвокат раскрыл подробности обысков у журналистов издания "Проект" - РИА Новости, 29.06.2021
Адвокат раскрыл подробности обысков у журналистов издания "Проект"
Обыск проходит не только у журналистки издания "Проект" Марии Жолобовой, но и у зама главного редактора Михаила Рубина, оба связаны с уголовным делом о клевете... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T10:24
2021-06-29T10:24
роман баданин
медиа - общество
общество
происшествия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Обыск проходит не только у журналистки издания "Проект" Марии Жолобовой, но и у зама главного редактора Михаила Рубина, оба связаны с уголовным делом о клевете на бизнесмена Илью Трабера, сообщил РИА Новости ее адвокат Василий Кушнир."Да, возбудили дело, следствие идет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Со слов Марии, отметил адвокат, на обыск к ней приехал заместитель главного редактора "Проекта" Михаил Рубин, "и его повезли проводить обыск [уже у него]".Кроме того, само издание в своем Telegram-канале сообщило об обыске и у главного редактора Романа Баданина, однако подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.Правоохранительные органы ситуацию на данный момент не комментировали.Forbes называет Трабера одним из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга, который в 90-е был крупным игроком на рынке торговли антиквариатом и контролировал вместе с Дмитрием Скигиным нефтеэкспортный терминал в городском порту, а в 2000-е стал одним из фигурантов дела о "русской мафии" в Испании.Издание "Проект" основано в 2018 году бывшим главным редактором РБК и "Дождя", бывшим замом главреда "Газеты.ру" Романом Баданиным, известно материалами о высших сферах российской власти.Как сообщал телеканал RT по итогам собственного расследования, ресурс, позиционирующий себя как независимый, получал финансирование из-за рубежа в форме грантов от европейских и американских властей.
https://ria.ru/20210217/rassledovanie-1597814545.html
https://ria.ru/20210628/moskalkova-1738915290.html
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роман баданин, медиа - общество, общество, происшествия
Адвокат раскрыл подробности обысков у журналистов издания "Проект"
10:24 29.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Адвокат связал обыски у журналистов издания "Проект" с делом о клевете на бизнесмена Трабера

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Обыск проходит не только у журналистки издания "Проект" Марии Жолобовой, но и у зама главного редактора Михаила Рубина, оба связаны с уголовным делом о клевете на бизнесмена Илью Трабера, сообщил РИА Новости ее адвокат Василий Кушнир.
"Да, возбудили дело, следствие идет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Со слов Марии, отметил адвокат, на обыск к ней приехал заместитель главного редактора "Проекта" Михаил Рубин, "и его повезли проводить обыск [уже у него]".
Кроме того, само издание в своем Telegram-канале сообщило об обыске и у главного редактора Романа Баданина, однако подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
Правоохранительные органы ситуацию на данный момент не комментировали.
Роман Баданин - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 12:08
RT выпустил расследование об источниках финансирования издания "Проект"
Forbes называет Трабера одним из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга, который в 90-е был крупным игроком на рынке торговли антиквариатом и контролировал вместе с Дмитрием Скигиным нефтеэкспортный терминал в городском порту, а в 2000-е стал одним из фигурантов дела о "русской мафии" в Испании.
Издание "Проект" основано в 2018 году бывшим главным редактором РБК и "Дождя", бывшим замом главреда "Газеты.ру" Романом Баданиным, известно материалами о высших сферах российской власти.
Как сообщал телеканал RT по итогам собственного расследования, ресурс, позиционирующий себя как независимый, получал финансирование из-за рубежа в форме грантов от европейских и американских властей.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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