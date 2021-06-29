https://ria.ru/20210629/neonatsizm-1738987992.html

В Польше заподозрили Украину в симпатиях к нацистам

В Польше заподозрили Украину в симпатиях к нацистам - РИА Новости, 29.06.2021

В Польше заподозрили Украину в симпатиях к нацистам

Украина после начала Великой Отечественной войны в составе СССР выступила против Третьего рейха. Однако, как пишет польское издание Myśl Polska, нынешние... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T05:06

2021-06-29T05:06

2021-06-29T05:06

ситуация на украине

великая отечественная война (1941-1945)

украина

в мире

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Украина после начала Великой Отечественной войны в составе СССР выступила против Третьего рейха. Однако, как пишет польское издание Myśl Polska, нынешние действия Киева заставляют задуматься о том, что им ближе сторона гитлеровской Германии.В частности, вот уже несколько лет политики на местах и в Киеве игнорируют решения Нюрнбергского трибунала. На Украине с каждым годом все смелее чтят память членов СС, в частности, дивизии "Галичина", которая была сформирована из украинских добровольцев, указывает издание."Стремление Киева полностью отбросить российский взгляд на войну с Третьим рейхом ведет к переносу нынешнего украино-российского конфликта в том числе на военный период, а в итоге складывается впечатление, будто Украина встает на сторону гитлеровской Германии", - полагает автор статьи.Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила под городом Броды в окрестностях Львова. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признали преступной организацией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210508/marsh-1731514013.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, великая отечественная война (1941-1945), украина, в мире