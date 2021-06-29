Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210629/neonatsizm-1738987992.html
В Польше заподозрили Украину в симпатиях к нацистам
В Польше заподозрили Украину в симпатиях к нацистам - РИА Новости, 29.06.2021
В Польше заподозрили Украину в симпатиях к нацистам
Украина после начала Великой Отечественной войны в составе СССР выступила против Третьего рейха. Однако, как пишет польское издание Myśl Polska, нынешние... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T05:06
2021-06-29T05:06
ситуация на украине
великая отечественная война (1941-1945)
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156021/37/1560213766_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ad7a124329c7ed688a924596c2b5a57e.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Украина после начала Великой Отечественной войны в составе СССР выступила против Третьего рейха. Однако, как пишет польское издание Myśl Polska, нынешние действия Киева заставляют задуматься о том, что им ближе сторона гитлеровской Германии.В частности, вот уже несколько лет политики на местах и в Киеве игнорируют решения Нюрнбергского трибунала. На Украине с каждым годом все смелее чтят память членов СС, в частности, дивизии "Галичина", которая была сформирована из украинских добровольцев, указывает издание."Стремление Киева полностью отбросить российский взгляд на войну с Третьим рейхом ведет к переносу нынешнего украино-российского конфликта в том числе на военный период, а в итоге складывается впечатление, будто Украина встает на сторону гитлеровской Германии", - полагает автор статьи.Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила под городом Броды в окрестностях Львова. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признали преступной организацией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210508/marsh-1731514013.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156021/37/1560213766_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a4cec5c9a2240cb6e2b5b8b5d3c8e59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, великая отечественная война (1941-1945), украина, в мире
В Польше заподозрили Украину в симпатиях к нацистам
05:06 29.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста националистов во Львове
Участники акции протеста националистов во Львове - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Польское издание Myśl Polska заподозрило Украину в симпатиях к нацистам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Украина после начала Великой Отечественной войны в составе СССР выступила против Третьего рейха. Однако, как пишет польское издание Myśl Polska, нынешние действия Киева заставляют задуматься о том, что им ближе сторона гитлеровской Германии.
В частности, вот уже несколько лет политики на местах и в Киеве игнорируют решения Нюрнбергского трибунала. На Украине с каждым годом все смелее чтят память членов СС, в частности, дивизии "Галичина", которая была сформирована из украинских добровольцев, указывает издание.
Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 20:24
Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" собрались в Москву
"Стремление Киева полностью отбросить российский взгляд на войну с Третьим рейхом ведет к переносу нынешнего украино-российского конфликта в том числе на военный период, а в итоге складывается впечатление, будто Украина встает на сторону гитлеровской Германии", - полагает автор статьи.
Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила под городом Броды в окрестностях Львова. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признали преступной организацией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Ситуация на УкраинеВеликая Отечественная война (1941-1945)УкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:46Штаммы коронавируса могут "ускользать" от иммунитета, заявила Голикова
16:44Голикова рассказала, как долго после COVID-19 сохраняется иммунитет
16:41Мантуров оценил ситуацию с производством вакцин от коронавируса
16:40Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех регионах
16:37Голикова: прививку от COVID-19 надо делать через полгода после болезни
16:35Мишустин поручил контролировать наличие вакцины от COVID-19 в регионах
16:35Работу системы по выдаче сертификатов для вакцинированных восстановили
16:35Врач предположил, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
16:33Попова попросила Мишустина поддержать проект запрета массовых мероприятий
16:31В России зафиксировали новый штамм коронавируса "дельта-плюс"
16:31На диспансеризацию переболевших COVID-19 направят дополнительные средства
16:30Прокуратура признала нежелательной НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.
16:29Россия находится в неблагоприятной эпидситуации, заявила Голикова
16:28В Минобороны рассказали об учениях в Средиземном море
16:22Мурашко рассказал о надзоре за применением "Спутник Лайт"
16:22Собянин оценил ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
16:20Первым компонентом от коронавируса привили 23 миллиона россиян
16:18Мурашко назвал регионы с высокими темпами вакцинации от коронавируса
16:18Мурашко рассказал, сколько доз вакцин распределили по России
16:17Над странами Балтии начались учения ВВС НАТО
Лента новостейМолния