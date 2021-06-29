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В России открыли катализатор для получения кислородного топлива из воды
В России открыли катализатор для получения кислородного топлива из воды - РИА Новости, 29.06.2021
В России открыли катализатор для получения кислородного топлива из воды
Специалисты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск) открыли вещество из числа так называемых титаносодержащих гексаферритов,... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T09:08
2021-06-29T09:08
2021-06-29T09:37
технологии
университетская наука
навигатор абитуриента
наука
российская академия наук
южно-уральский государственный университет
челябинск
белоруссия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Специалисты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск) открыли вещество из числа так называемых титаносодержащих гексаферритов, проявляющее высокую эффективность в качестве катализатора электрохимических реакций получения из воды кислорода, используемого затем в качестве топлива, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.Любое транспортное средство во время движения оставляет углеродный след, поэтому ученые в мире все активнее рассматривают воду в качестве источника экологически чистого топлива. Водород и кислород, получаемые в результате разложения воды, можно использовать в разных сферах.Чтобы разложение воды на химические элементы прошло успешно, используют электрический ток. Именно под его действием в кислой среде выделяется водород, а в щелочной - кислород. Эффективность этих процессов зависит от катализаторов. Ученые ЮУрГУ впервые проверили, как гексаферриты бария проявляют себя в роли вещества, ускоряющего реакцию электролиза. Эти соединения оксида железа выбрали, потому что научное сообщество старается отойти от использования в катализаторах дорогих платиновых металлов, пояснили в университете."Ставки делались в первую очередь на гексаферриты, допированные никелем. Однако они оказались выигрышными только с термодинамической точки зрения. Неожиданностью стала высокая кинетическая активность титансодержащего гексаферрита, связанная с высокой подвижностью носителей заряда внутри материала. Приложив чуть больше энергии к таким материалам, мы значительно выигрываем в количестве полученного кислорода", – рассказал доктор химических наук, старший научный сотрудник лаборатории кристаллохимического дизайна функциональных материалов НИИ "Перспективные материалы и ресурсосберегающие технологии" ЮУрГУ Павел Абрамов.Ученые ЮУрГУ в рамках комплексного исследования синтезировали ряд ферритов, которые затем исследовались специалистами Института неорганической химии Сибирского отделения РАН и Научно-практического центра Национальной академии наук Белоруссии. В итоге ученые сделали вывод, что титаносодержащие гексаферриты могут использоваться в составе топливных элементов для получения из воды кислорода. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Materials Chemistry and Physics.
https://ria.ru/20210302/raketa-1599529588.html
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технологии, университетская наука, навигатор абитуриента, российская академия наук, южно-уральский государственный университет, челябинск, белоруссия
В России открыли катализатор для получения кислородного топлива из воды
09:08 29.06.2021 (обновлено: 09:37 29.06.2021)
Российские ученые открыли новый катализатор для получения кислородного топлива из воды
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Специалисты Южно-Уральского государственного университета
(ЮУрГУ, Челябинск
) открыли вещество из числа так называемых титаносодержащих гексаферритов, проявляющее высокую эффективность в качестве катализатора электрохимических реакций получения из воды кислорода, используемого затем в качестве топлива, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
Любое транспортное средство во время движения оставляет углеродный след, поэтому ученые в мире все активнее рассматривают воду в качестве источника экологически чистого топлива. Водород и кислород, получаемые в результате разложения воды, можно использовать в разных сферах.
Чтобы разложение воды на химические элементы прошло успешно, используют электрический ток. Именно под его действием в кислой среде выделяется водород, а в щелочной - кислород. Эффективность этих процессов зависит от катализаторов. Ученые ЮУрГУ впервые проверили, как гексаферриты бария проявляют себя в роли вещества, ускоряющего реакцию электролиза. Эти соединения оксида железа выбрали, потому что научное сообщество старается отойти от использования в катализаторах дорогих платиновых металлов, пояснили в университете.
"Ставки делались в первую очередь на гексаферриты, допированные никелем. Однако они оказались выигрышными только с термодинамической точки зрения. Неожиданностью стала высокая кинетическая активность титансодержащего гексаферрита, связанная с высокой подвижностью носителей заряда внутри материала. Приложив чуть больше энергии к таким материалам, мы значительно выигрываем в количестве полученного кислорода", – рассказал доктор химических наук, старший научный сотрудник лаборатории кристаллохимического дизайна функциональных материалов НИИ "Перспективные материалы и ресурсосберегающие технологии" ЮУрГУ Павел Абрамов.
Ученые ЮУрГУ в рамках комплексного исследования синтезировали ряд ферритов, которые затем исследовались специалистами Института неорганической химии Сибирского отделения РАН
и Научно-практического центра Национальной академии наук Белоруссии
. В итоге ученые сделали вывод, что титаносодержащие гексаферриты могут использоваться в составе топливных элементов для получения из воды кислорода. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Materials Chemistry and Physics.