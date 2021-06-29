https://ria.ru/20210629/nauka-1738997652.html

В России открыли катализатор для получения кислородного топлива из воды

В России открыли катализатор для получения кислородного топлива из воды - РИА Новости, 29.06.2021

В России открыли катализатор для получения кислородного топлива из воды

Специалисты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск) открыли вещество из числа так называемых титаносодержащих гексаферритов,... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T09:08

2021-06-29T09:08

2021-06-29T09:37

технологии

университетская наука

навигатор абитуриента

наука

российская академия наук

южно-уральский государственный университет

челябинск

белоруссия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Специалисты Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ, Челябинск) открыли вещество из числа так называемых титаносодержащих гексаферритов, проявляющее высокую эффективность в качестве катализатора электрохимических реакций получения из воды кислорода, используемого затем в качестве топлива, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.Любое транспортное средство во время движения оставляет углеродный след, поэтому ученые в мире все активнее рассматривают воду в качестве источника экологически чистого топлива. Водород и кислород, получаемые в результате разложения воды, можно использовать в разных сферах.Чтобы разложение воды на химические элементы прошло успешно, используют электрический ток. Именно под его действием в кислой среде выделяется водород, а в щелочной - кислород. Эффективность этих процессов зависит от катализаторов. Ученые ЮУрГУ впервые проверили, как гексаферриты бария проявляют себя в роли вещества, ускоряющего реакцию электролиза. Эти соединения оксида железа выбрали, потому что научное сообщество старается отойти от использования в катализаторах дорогих платиновых металлов, пояснили в университете."Ставки делались в первую очередь на гексаферриты, допированные никелем. Однако они оказались выигрышными только с термодинамической точки зрения. Неожиданностью стала высокая кинетическая активность титансодержащего гексаферрита, связанная с высокой подвижностью носителей заряда внутри материала. Приложив чуть больше энергии к таким материалам, мы значительно выигрываем в количестве полученного кислорода", – рассказал доктор химических наук, старший научный сотрудник лаборатории кристаллохимического дизайна функциональных материалов НИИ "Перспективные материалы и ресурсосберегающие технологии" ЮУрГУ Павел Абрамов.Ученые ЮУрГУ в рамках комплексного исследования синтезировали ряд ферритов, которые затем исследовались специалистами Института неорганической химии Сибирского отделения РАН и Научно-практического центра Национальной академии наук Белоруссии. В итоге ученые сделали вывод, что титаносодержащие гексаферриты могут использоваться в составе топливных элементов для получения из воды кислорода. Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Materials Chemistry and Physics.

https://ria.ru/20210302/raketa-1599529588.html

https://ria.ru/20210627/toplivo-1738773084.html

челябинск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, университетская наука, навигатор абитуриента, российская академия наук, южно-уральский государственный университет, челябинск, белоруссия