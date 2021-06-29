https://ria.ru/20210629/loto-1738990564.html

"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша

"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша - РИА Новости, 29.06.2021

"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша

Крупнейший распространитель лотерей в России "Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша "Русского лото", которые так и не обратились за... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T07:12

2021-06-29T07:12

2021-06-29T12:45

россия

столото

общество

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Крупнейший распространитель лотерей в России "Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша "Русского лото", которые так и не обратились за своими выигранными миллионами, рассказали РИА Новости в компании.По данным организатора лотереи, билеты были куплены в Нижегородской области (город Бор), в подмосковных Одинцово и Высоковске, в Кургане, Нальчике, Санкт-Петербурге и Ярославле.Всего по итогам новогоднего тиража "Русского лото" в стране появился 581 лотерейный миллионер, разыграно было более двух миллиардов рублей, из которых один миллиард рублей пришелся на крупные призы: впервые в истории государственных лотерей в праздничном тираже "Русского лото" была разыграна одна тысяча призов по миллиону рублей.Согласно аналитике "Столото", 82% победителей с крупными выигрышами обращаются за оформлением своего приза в первый месяц после проведения розыгрыша: из них 55% — в первые две недели, еще 27% — от двух недель до месяца. Бывают случаи, когда победители объявляются через месяц или даже позже. На вопрос, почему победители обращаются не сразу, самые популярные ответы: долго выбирали способ оформления — отправить документы по почте или совершить личный визит в Москву, договаривались на работе и планировали удобные дни для приезда в Москву в лотерейный центр. Среди распространенных ответов также случаи, когда победители не сразу вспоминали о билетах.В компании отметили, что выигрыши от 15 тысяч рублей в соответствии с федеральным законом выдаются только после проведения идентификации победителя.

https://ria.ru/20210529/lotereya-1734689740.html

https://ria.ru/20200721/1574640547.html

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россия, столото, общество