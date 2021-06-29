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"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша
"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша - РИА Новости, 29.06.2021
"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша
Крупнейший распространитель лотерей в России "Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша "Русского лото", которые так и не обратились за... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T07:12
2021-06-29T12:45
россия
столото
общество
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Крупнейший распространитель лотерей в России "Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша "Русского лото", которые так и не обратились за своими выигранными миллионами, рассказали РИА Новости в компании.По данным организатора лотереи, билеты были куплены в Нижегородской области (город Бор), в подмосковных Одинцово и Высоковске, в Кургане, Нальчике, Санкт-Петербурге и Ярославле.Всего по итогам новогоднего тиража "Русского лото" в стране появился 581 лотерейный миллионер, разыграно было более двух миллиардов рублей, из которых один миллиард рублей пришелся на крупные призы: впервые в истории государственных лотерей в праздничном тираже "Русского лото" была разыграна одна тысяча призов по миллиону рублей.Согласно аналитике "Столото", 82% победителей с крупными выигрышами обращаются за оформлением своего приза в первый месяц после проведения розыгрыша: из них 55% — в первые две недели, еще 27% — от двух недель до месяца. Бывают случаи, когда победители объявляются через месяц или даже позже. На вопрос, почему победители обращаются не сразу, самые популярные ответы: долго выбирали способ оформления — отправить документы по почте или совершить личный визит в Москву, договаривались на работе и планировали удобные дни для приезда в Москву в лотерейный центр. Среди распространенных ответов также случаи, когда победители не сразу вспоминали о билетах.В компании отметили, что выигрыши от 15 тысяч рублей в соответствии с федеральным законом выдаются только после проведения идентификации победителя.
https://ria.ru/20210529/lotereya-1734689740.html
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россия, столото, общество
"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша
07:12 29.06.2021 (обновлено: 12:45 29.06.2021)
 
© Фото : СтолотоБилеты "Русского лото"
Билеты Русского лото - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : Столото

"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Крупнейший распространитель лотерей в России "Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша "Русского лото", которые так и не обратились за своими выигранными миллионами, рассказали РИА Новости в компании.
По данным организатора лотереи, билеты были куплены в Нижегородской области (город Бор), в подмосковных Одинцово и Высоковске, в Кургане, Нальчике, Санкт-Петербурге и Ярославле.
Всего по итогам новогоднего тиража "Русского лото" в стране появился 581 лотерейный миллионер, разыграно было более двух миллиардов рублей, из которых один миллиард рублей пришелся на крупные призы: впервые в истории государственных лотерей в праздничном тираже "Русского лото" была разыграна одна тысяча призов по миллиону рублей.
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"У участников государственных лотерей есть порядка 3,5 года с даты проведения тиража, чтобы обратиться за выигрышем. По истечении этого срока все невостребованные выигрыши в полном объеме направляются в государственный бюджет и в дальнейшем идут на финансирование социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Мы искренне надеемся, что новогодние миллионеры вскоре объявятся и расскажут свои истории побед", — сказала операционный директор по маркетингу "Столото" Варвара Басанович.

Согласно аналитике "Столото", 82% победителей с крупными выигрышами обращаются за оформлением своего приза в первый месяц после проведения розыгрыша: из них 55% — в первые две недели, еще 27% — от двух недель до месяца. Бывают случаи, когда победители объявляются через месяц или даже позже. На вопрос, почему победители обращаются не сразу, самые популярные ответы: долго выбирали способ оформления — отправить документы по почте или совершить личный визит в Москву, договаривались на работе и планировали удобные дни для приезда в Москву в лотерейный центр. Среди распространенных ответов также случаи, когда победители не сразу вспоминали о билетах.
В компании отметили, что выигрыши от 15 тысяч рублей в соответствии с федеральным законом выдаются только после проведения идентификации победителя.
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