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В Литве оценили приостановку участия Белоруссии в "Восточном партнерстве"
В Литве оценили приостановку участия Белоруссии в "Восточном партнерстве" - РИА Новости, 29.06.2021
В Литве оценили приостановку участия Белоруссии в "Восточном партнерстве"
Решение Белоруссии приостановить участие в инициативе Евросоюза "Восточное партнерство" "наказывает" самих граждан республики, с таким заявлением, как сообщает... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T01:01
2021-06-29T10:40
набила массрали
евросовет
шарль мишель
еврокомиссия
евросоюз
азербайджан
армения
грузия
в мире
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Решение Белоруссии приостановить участие в инициативе Евросоюза "Восточное партнерство" "наказывает" самих граждан республики, с таким заявлением, как сообщает Sputnik Литва, выступил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.Министр также обвинил белорусские власти в "самоизоляции". Жители Белоруссии, по его словам, все равно воспользуются "плодами" "Восточного партнерства", однако, вероятно, это произойдет уже после выборов в республике.В МИД Белоруссии в понедельник заявили о решении приостановить участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство". О решении был уведомлен глава представительства Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель. Этому предшествовало ужесточение Брюсселем санкций против Минска.Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что такое решение Белоруссии — это шаг назад, он окажет негативное влияние на жителей республики. Представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали в беседе с РИА Новости также выразила сожаление в связи с шагом Минска."Восточное партнерство" — проект ЕС, направленный на углубление и укрепление отношений с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. В ноябре прошлого года на фоне ухудшения отношений с ЕС Минск понизил уровень участия в инициативе до экспертного.
https://radiosputnik.ria.ru/20210628/oppozitsiya-1738972877.html
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набила массрали, евросовет, шарль мишель, еврокомиссия, евросоюз, азербайджан, армения, грузия, в мире
В Литве оценили приостановку участия Белоруссии в "Восточном партнерстве"
01:01 29.06.2021 (обновлено: 10:40 29.06.2021)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisГлава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Глава МИД Литвы раскритиковал приостановку Белоруссией участия в "Восточном партнерстве"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Решение Белоруссии приостановить участие в инициативе Евросоюза "Восточное партнерство" "наказывает" самих граждан республики, с таким заявлением, как сообщает Sputnik Литва, выступил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Министр также обвинил белорусские власти в "самоизоляции". Жители Белоруссии, по его словам, все равно воспользуются "плодами" "Восточного партнерства", однако, вероятно, это произойдет уже после выборов в республике.

"Мы будем призывать к непризнанию любых изменений и пересмотров международных обязательств и суверенитета, сделанных незаконной властью. Предложение ЕС по реформам и поддержке демократической Белоруссии остается в силе", — заключил Ландсбергис.

В МИД Белоруссии в понедельник заявили о решении приостановить участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство". О решении был уведомлен глава представительства Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель. Этому предшествовало ужесточение Брюсселем санкций против Минска.
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Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что такое решение Белоруссии — это шаг назад, он окажет негативное влияние на жителей республики. Представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали в беседе с РИА Новости также выразила сожаление в связи с шагом Минска.
"Восточное партнерство" — проект ЕС, направленный на углубление и укрепление отношений с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. В ноябре прошлого года на фоне ухудшения отношений с ЕС Минск понизил уровень участия в инициативе до экспертного.
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Набила МассралиЕвросоветШарль МишельЕврокомиссияЕвросоюзАзербайджанАрменияГрузияВ мире
 
 
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