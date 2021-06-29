https://ria.ru/20210629/landsbergis-1738981773.html

В Литве оценили приостановку участия Белоруссии в "Восточном партнерстве"

В Литве оценили приостановку участия Белоруссии в "Восточном партнерстве" - РИА Новости, 29.06.2021

В Литве оценили приостановку участия Белоруссии в "Восточном партнерстве"

Решение Белоруссии приостановить участие в инициативе Евросоюза "Восточное партнерство" "наказывает" самих граждан республики, с таким заявлением, как сообщает... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T01:01

2021-06-29T01:01

2021-06-29T10:40

набила массрали

евросовет

шарль мишель

еврокомиссия

евросоюз

азербайджан

армения

грузия

в мире

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Решение Белоруссии приостановить участие в инициативе Евросоюза "Восточное партнерство" "наказывает" самих граждан республики, с таким заявлением, как сообщает Sputnik Литва, выступил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.Министр также обвинил белорусские власти в "самоизоляции". Жители Белоруссии, по его словам, все равно воспользуются "плодами" "Восточного партнерства", однако, вероятно, это произойдет уже после выборов в республике.В МИД Белоруссии в понедельник заявили о решении приостановить участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство". О решении был уведомлен глава представительства Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель. Этому предшествовало ужесточение Брюсселем санкций против Минска.Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что такое решение Белоруссии — это шаг назад, он окажет негативное влияние на жителей республики. Представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали в беседе с РИА Новости также выразила сожаление в связи с шагом Минска."Восточное партнерство" — проект ЕС, направленный на углубление и укрепление отношений с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. В ноябре прошлого года на фоне ухудшения отношений с ЕС Минск понизил уровень участия в инициативе до экспертного.

https://radiosputnik.ria.ru/20210628/oppozitsiya-1738972877.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210628/belorussiya-1738944463.html

азербайджан

армения

грузия

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набила массрали, евросовет, шарль мишель, еврокомиссия, евросоюз, азербайджан, армения, грузия, в мире